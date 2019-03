Maria Grazia Onorato, ecco la ro.ro più green e con la maggiore capacità di carico del Mediterraneo

FLENSBURG - È stata ufficialmente consegnata al Gruppo Onorato la nuova nave “Maria Grazia Onorato”. È il traghetto con maggiore capacità di carico che opererà nel Mediterraneo e anche quello meno inquinante. La “Maria Grazia Onorato”, a partire da maggio, entrerà in linea sulla rotta Genova-Livorno-Catania-Malta. “Rispondiamo così - sottolinea la compagnia che fa capo a Vincenzo Onorato - alla crescente domanda di trasporto di qualità da parte delle imprese di autotrasporto che, sempre più numerose, stanno imbarcando sulle navi del gruppo specie sulla direttrice strategica delle autostrade del mare dall’Alto Tirreno alla Sicilia sino all’isola di Malta”.

La Maria Grazia Onorato è stata varata nell’agosto scorso nei cantieri tedeschi di Flensburg. È la gemella della “Alf Pollak”, attualmente impegnata in un contratto di noleggio. Si tratta di unità che sono un vero e proprio concentrato di tecnologia. Dal punto di vista ambientale abbina l’adozione di scrubber dell’ultima generazione (che consentono di abbattere il contenuto di CO2 nei fumi emessi dalla nave, dallo 3,5 allo 0,1%) con un’eccezionale efficienza energetica garantita dall’implementazione delle norme in materia previste dalle Convenzioni Internazionali, modulando al meglio possibile l’utilizzo della potenza dei due motori Man alle effettive esigenze della nave e al quantitativo di carico che trasporta.

Gli scrubber prodotti dal market leader Langhtech insieme ai sistemi di controllo in funzione dell’EEDI (indici di efficienza energetica fissati dall’Imo) e di una automazione spinta, fanno della “Maria Grazia Onorato” la piú green fra le navi in esercizio operanti nel Mediterraneo. Il gruppo Onorato ha proposto agli autotrasportatori un vero e proprio codice di comportamento, “che sta generando - sottolinea il Gruppo Onorato - un vero e proprio rapporto di collaborazione paritetico fra compagnia di navigazione e imprese di autotrasporto.

Ma la “Maria Grazia Onorato” si connota in particolare per la sua eccezionale capacità di carico: 4.076 metri lineari, pari a 283 trailers, con una struttura che ha reso indispensabile una progettazione ad hoc dei garage dotati di un sistema di rampe innovativo finalizzato a ottimizzare e rendere le piú veloci possibili le operazioni di sbarco e imbarco dei mezzi.

“La Maria Grazia Onorato - sottolinea la compagnia - irrompe nel mercato delle autostrade del mare con porto base quello di Catania e quindi con un preciso obiettivo di marketing puntato sul mercato dell’ortofrutta e sui traffici industriali da e per la Sicilia. E proprio sull’isola registriamo una crescita record, schiudendo a tutte le piccole e medie imprese di autotrasporto, le porte del trasporto via mare. Non casualmente - ribadisce la compagnia - proprio in queste ore l’amministratore delegato, Achille Onorato, si è impegnato pubblicamente con l’autotrasporto a una collaborazione dai contenuti molto pragmatici, che ipotizzi anche la definizione di fronti comuni con le istituzioni e con le Autorità portuali in tutte le occasioni in cui debbano essere risolte situazioni o affrontati disservizi che condizionano negativamente il lavoro degli autotrasportatori”.