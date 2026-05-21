Marina d’Arechi, il porto si rinnova e si apre alla città. Non solo barche, si punta su cibo, sport e bandiera blu

Se cercate un posto barca a Marina d’Arechi, il più moderno, più attrezzato e più premiato marina della Campania, avrete qualche difficoltà a trovarlo: tutto pieno, fatta salva qualche eccezione probabile ad agosto, quando i titolari di ormeggio lasciano il porto per la crociera estiva. Ma se volete trascorrere una piacevole giornata in riva al mare, per un aperitivo, un pranzo, una cena, o anche un bagno in spiaggia (una spiaggia con tanto di bandiera blu!) e un po’ di attività sportiva, tra palestra e campo di padel, sappiate che il porto salernitano è pronto ad accogliervi. Come? “Nel migliore dei modi” dice Agostino Gallozzi, patron del porto privato salernitano, annunciando le novità previste per la stagione estiva ormai al via. Prima fra tutte l’accoglienza in auto: il parcheggio privato è stato ampliato, e per gli spostamenti interni all’area portuale è disponibile un servizio navetta gratuito.

Tra gli obiettivi del restyling c’è la volontà di trasformare l’area portuale in spazio aperto alla città, coniugando la nautica all’accoglienza. Dunque non solo servizi dedicati ai diportisti in transito o ai proprietari delle barche ormeggiate stabilmente lungo i moli, ma anche altro. “Da quest’anno – dice Gallozzi – abbiamo a disposizione ancora più strumenti per fare del nostro porto uno spazio vivibile, in grado di rappresentare un’alternativa all’uscita in città, di offrire un’esperienza sempre più ampia, elegante e piacevole, valorizzando il rapporto unico di Salerno con il mare”.

La dodicesima Bandiera Blu è il principale motivo d’orgoglio dei gestori del Marina Port Village. Ed è un’attrazione supplementare per coloro che non frequentano l’area in quanto proprietari di una barca, ma per gustarsi sole e mare a Marina Beach, lo stabilimento balneare attiguo al porto, da quest’anno impreziosito con spazi ancora più verdi, accoglienti e pensati per il relax e il tempo libero. Valore aggiunto, il ristorante sulla spiaggia. Che però non è l’unico.

Tra food & beverage sono ben 10 i ristoranti e bar aperti a Marina d’Arechi, con due new entry e quattro locali completamente rinnovati. Ampia la scelta per l’aperitivo, mentre per il cibo si spazia tra la pizza e i menù più sofisticati, fino al vero e proprio ristorante gourmet. Una nuova palestra si aggiunge al campo di padel; 6 i summer shops. Insomma, il porto privato salernitano si prepara a vivere una stagione all’insegna della qualità dell’accoglienza. Obiettivo dichiarato “arricchire l’offerta rafforzando il posizionamento dell’area non solo come infrastruttura portuale premium, ma come luogo d’incontro, lifestyle e qualità della vita affacciato sulla Costiera Amalfitana”.

Valore aggiunto, come detto, il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, conquistata per il dodicesimo anno consecutivo e assegnata dalla Foundation for Environmental Education agli approdi turistici che si distinguono per qualità ambientale, gestione sostenibile, sicurezza e servizi. “Un riconoscimento – dice Gallozzi – che rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma la solidità di un progetto che mette al centro qualità, sostenibilità e attenzione alle persone”.