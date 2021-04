Maserati Multi 70 conquista il record Plymouth-La Rochelle. Pronti a nuove sfide con l’apporto dell’Innovation Lab

MODENA - Giovanni Soldini e l’equipaggio di Maserati Multi 70 hanno conquistato un nuovo record: navigando da Plymouth (UK) a La Rochelle (Francia) in 12 ore, 15 minuti e 21 secondi hanno percorso 329 miglia alla velocità media di 26,84 nodi, toccando anche punte vertiginose di 44 nodi. Con questa performance (in attesa di omologazione da parte del World Sailing Speed Record Council) lo skipper milanese e il trimarano che porta le insegne della Casa modenese hanno battuto di circa 2 ore il record precedente, stabilito nel 2015 da Lloyd Thornburg e Brian Thompson a bordo di Phaedo3 (14 ore, 5 minuti e 20 secondi).

“Attraversando la Manica – ha raccontato Soldini - siamo andati fortissimo, con 20-25 nodi di vento da Nord-Est, e arrivati a Ouessant è stato pazzesco: il passaggio tra l’isola e la costa è strettissimo e noi andavamo a cannamorta a 35 nodi! Poi, scendendo lungo la costa francese, il vento era di 10-15 gradi più stretto del previsto e abbiamo rallentato un po’, ma siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato, siamo davvero contenti!”.

A bordo di Maserati Multi 70, per questa impresa, c’erano con Soldini anche Giulio Bertelli, Guido Broggi, Carlos Hernandez Robayna, Oliver Herrera Perez e Matteo Soldini: un team ben collaudato, che già medita di tentare, a breve, una nuova impresa: il trimarano è infatti già ripartito alla volta di Cherbourg, in Francia, dove verranno studiate le condizioni meteo delle prossime settimane per individuare delle finestre ideali per tentare di battere altri due record nella Manica: il Cowes-Dinard e il Fastnet Original Course (da Cowes a Plymouth, passando per il faro di Fastnet, a Sud dell’Irlanda).

Non manca l’ottimismo nel team di velisti e tra i tecnici che hanno lavorato non poco per migliorare le prestazioni di Maserati Multi 70. Durante l’inverno, infatti, sono state apportate varie modifiche all’imbarcazione, rimasta a lungo in cantiere. E’ stata costruita una deriva più performante e ottimizzata per il volo, sono state installate componenti elettroniche di ultima generazione ed è stato progettato un nuovo timone centrale, che una volta installato renderà il volo più stabile.

Tutto ciò è frutto anche della collaborazione dell’Innovation Lab Maserati, dove non si fa ricerca e sperimentazione soltanto per le auto, ma anche per questa imbarcazione che fa da testimonial in giro per il mondo. Tra i progetti in dirittura d’arrivo c’è ora un sistema per ottimizzare i timoni e renderli più efficaci, permettendo così al trimarano di raggiungere medie di velocità ancora più alte.