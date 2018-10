Maserati Multi 70 domina la Rolex Middle Sea Race. Due avarie e un timone rotto non fermano il trimarano di Soldini

MALTA - Maserati Multi 70, il trimarano capitanato da Giovanni Soldini, ha vinto la 39ma Rolex Middle Sea Race, storica regata organizzata dal Royal Malta Yacht Club, con 139 barche impegnate lungo un percorso di 606 miglia, che prevedeva un giro antiorario della Sicilia, passando a Nord di Stromboli, a Ovest di Favignana e Pantelleria e a Sud di Lampedusa, prima di ritornare al traguardo alla Valletta. La barca con le insegne del Tridente ha tagliato il traguardo in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi, precedendo i diretti rivali di PowerPlay, che hanno impiegato invece 2 giorni, 13 ore, 36 minuti e 48 secondi.

Una volta in porto, Giovanni Soldini ha espresso grande soddisfazione, parlando di “grande regata” ed elogiando l’equipaggio formato da Guido Broggi, François Robert, Carlos Hernandez, Matteo Soldini, Oliver Herrera Perez, Nico Malingri e Vittorio Bissaro. A bordo di Maserati, infatti, non sono mancati i problemi e soltanto la capacità di reazione degli uomini di Soldini ha consentito di rimontare lo svantaggio accumulato, di riappropriarsi del comando e di concludere la regata in testa, con largo margine.

Dopo aver passato Capo Passero, durante la sfida con PowerPlay a suon di virate, Maserati Multi 70 ha dovuto infatti far fronte a un’avaria del cilindro della scotta della randa. Appena un’ora dopo, navigando di bolina, si è rotta poi la scassa del timone di destra.

«Ci siamo subito accorti della gravità della situazione - ha raccontato Soldini - il timone aveva sfondato lateralmente la parte poppiera della sua sede. Siamo sicuri di non aver urtato alcun oggetto e pensiamo sia un problema strutturale. Dopo aver tirato il timone fuori dall’acqua, siamo riusciti a ripartire a poca distanza da PowerPlay, che si era ripreso tutto il nostro vantaggio iniziale».

A quel punto bisognava puntare sulla tattica giusta per vincere la regata. Il momento chiave è stato quando Giovanni Soldini e Vittorio Bissaro hanno deciso di approcciare lo Stretto di Messina da Est: ciò ha permesso a Maserati Multi 70 di prendere un discreto vantaggio su PowerPlay e di avviarsi alla vittoria.

E’ stato comunque durissimo affrontare la notte tra domenica e lunedì, quando la regata è stata investita da violenti temporali, con fulmini e saette e raffiche di vento fino a 50 nodi. «Dopo una manovra molto impegnativa ne siamo usciti veloci senza danni» - ha raccontato Soldini - ma la giornata di lunedì ci ha visto ancora in difficoltà a causa del danno al timone di destra. PowerPlay ha recuperato gran parte del suo ritardo e abbiamo temuto di non farcela, ma con nostra grande sorpresa siamo riusciti a trovare un assetto magico, fra pesi della barca, incidenza dei foil sottovento e inclinazione dell’albero, che ci ha permesso di gestire questo bordo al traverso a grande velocità”.

Il prossimo appuntamento sportivo per Maserati Multi 70 sarà la RORC Transatlantic Race, con partenza il 24 novembre da Lanzarote, nelle Canarie.