Maserati Multi 70 e Soldini: allenamento con record sulla rotta Monaco-Saint Tropez per i multiscafi

LA SPEZIA - E’ durata quattro mesi la sosta in cantiere di Maserati Multi 70, il trimarano con le insegne della casa del tridente affidato a Giovanni Soldini e al suo equipaggio: quattro mesi durante i quali sono stati apportati aggiornamenti al sistema dei foil e della timoneria, sfruttando anche il lavoro dei tecnici dell’Innovation Lab, il centro di ricerca e sperimentazione di cui dispone la Maserati a Modena. Ultimati i lavori, l’imbarcazione è salpata dalla Spezia alla volta del Principato di Monaco, prima tappa di un giro di test e di allenamenti in Mediterraneo.

Le condizioni meteo non erano ideali, ma una volta giunti nelle acque monegasche lo skipper milanese e il suo equipaggio (Guido Broggi, Ronan Cointo, Oliver Herrera Perez, Matteo Soldini e Pierre Casiraghi) hanno deciso di tentare comunque il record di velocità per trimarani a vela sulla rotta Monaco-Saint Tropez. Bersaglio centrato in pieno, con il tempo di 2 ore, 25 minuti e 44 secondi.

«Siamo partiti con 18 nodi di vento da Est, che ci ha dato una bella spinta all’inizio, poi è calato a 12 nodi ed è girato in poppa, quindi abbiamo rallentato e abbiamo dovuto strambare molte volte, percorrendo un totale di 61 miglia sulle 48 di rotta diretta - ha raccontato lo skipper all’arrivo -. A causa del calo di vento – ha aggiunto - non abbiamo potuto spingere Maserati Multi 70 al massimo ma è stato un ottimo test per la barca e ci siamo molto divertiti. Ora proseguiamo con gli allenamenti verso la Corsica».

Per valutare l’exploit vale la pena ricordare che nel lontano 20 ottobre 1999 il navigatore norvegese Knut Frostad, ex ceo di Volvo Ocean Race, stabilì il record per monoscafi a bordo del Wally Nariida di 32 metri, percorrendo 48 miglia in 3 ore, 4 minuti e 40 secondi e mantenendo una velocità media di 15,65 nodi.

Nei prossimi giorni il team italiano continuerà il giro di allenamenti nel Mediterraneo: il programma prevede, dopo una navigazione intorno alla Corsica, di risalire lungo la costa italiana per tornare in Liguria, in modo da testare in tutte le condizioni di vento e andature le migliorie apportate al trimarano che esibisce le insegne della neonata supercar Maserati MC20.