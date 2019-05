Maserati Multi 70 e Soldini “in volo” nella CA 500

MODENA - Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 sono partiti da San Francisco per la prima edizione della CA 500, ultima regata della California Offshore Race Week. La barca con le insegne del tridente ha tagliato la starting line nella Baia di San Francisco in coda ai suoi concorrenti, l’americano Argo e l’inglese PowerPlay, sotto un cielo coperto e un vento intorno ai 10 nodi. I tre trimarani, superato il Golden Gate Bridge, hanno poi navigato di bolina verso Farallon Island Light, prima di dirigersi verso San Diego.

Soldini ha scelto una rotta vicino alla costa della California, diversamente dai suoi concorrenti che si sono spinti invece più a largo e hanno guadagnato, nella prima parte, un certo vantaggio. Nel rilevamento fatto a 286 miglia dal traguardo il trimarano italiano navigava a 18 nodi in terza posizione, a 24 miglia di distanza da Argo e a 28 miglia da PowerPlay.

Maserati Multi 70, che naviga in assetto volante, è per la prima volta in gara con entrambi i MOD 70, in assetto MOD classico, già sfidati individualmente lo scorso anno: i succitati Argo (skipper Jason Carroll) e PowerPlay (skipper Peter Cunningham).

Poco prima di mollare gli ormeggi, Giovanni Soldini aveva dichiarato: «Siamo molto contenti di fare questa regata, è la prima volta che navighiamo con tre trimarani in gara per cui sarà una bella sfida. PowerPlay e Argo sono due grandi team e si sono allenati molto negli ultimi mesi, ci aspetta una bella regata!».

Alla vigilia della partenza le previsioni meteo indicavano per le prime 12 ore di regata vento a 15 nodi da NW, con raffiche fino a 20 nodi, e onda formata: difficile, in tali condizioni, “volare” stabilmente. Successivamente, sulle ultime 100 miglia dal traguardo, il vento calerà bruscamente a 3-4 nodi di velocità.

A bordo di Maserati Multi 70, lo skipper Giovanni Soldini gareggia con un equipaggio di 6 velisti professionisti: gli italiani Guido Broggi, Nico Malingri e Matteo Soldini; gli spagnoli Willy Altadill e Oliver Herrera Perez e il francese François Robert.