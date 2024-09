Maserati show a Montecarlo. Svela Tridente ed è 100% elettrica, non è un’auto ma una barca da 40 nodi

E’ sportiva, potente, veloce, elegante nello stile e negli allestimenti e capace di raggiungere alte velocità grazie a una potente motorizzazione elettrica a emissioni zero. E’ una Maserati e si chiama Tridente. Ma non è un’automobile. E’ una barca. Per la precisione un motoscafo di 10,5 metri, motorizzato con una unità elettrica da 600 cavalli e una capacità di batteria di 252 kWh, in grado di spingere l’imbarcazione alla velocità massima di 40 nodi, assicurando andature di crociera attorno ai 25 nodi.

Costruita in fibra di carbonio, può ospitare fino a 10 persone (incluso il conducente). Il pozzetto a centro barca può essere configurato in vari modi, anche con la possibilità di allestire un’area living all’aperto, con tavolo per pranzare, mentre a poppa c’è un comodo prendisole. Tra le dotazioni non mancano scaletta e doccia, mentre sotto la prua c’è una piccola cabina con cuccetta diurna e WC.

La nuova barca è stata realizzata dalla Maserati con la collaborazione di Vita Power, azienda nata con l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente marino, e di Hodgon Yachts, costruttore americano del Maine specializzato in tender per superyacht, con una storia di oltre 200 anni alle spalle.

Una storia alle spalle, in verità, ce l’ha pure la Maserati, che sin dagli anni 30 forniva motori alle imbarcazioni da competizione che partecipavano ai campionati di motonautica, conquistando titoli italiani e mondiali. Ma quelli erano motori a benzina, potentissimi, rumorosissimi e inquinantissimi. Questa è un’altra storia.

Il debutto è avvenuto, a sorpresa, in occasione della 33ma edizione del Monaco Yacht Show, uno degli eventi più attesi, più glamour e più prestigiosi dell’anno, dedicato a super yacht, mega yacht e giga yacht e organizzato a Porto Hercule sotto l’alto patronato di sua altezza serenissima il principe Alberto II di Monaco. Qui, nel cuore del Principato, la storica casa automobilistica modenese ha dunque messo in mostra la sua capacità di diversificazione del prodotto, esponendo il motoscafo accanto alla GranCabrio Folgore, prima magnifica auto decappottabile 100% elettrica del Tridente.

Presentata ad aprile 2024, la nuova cabrio è già diventata un’icona di stile e perfetta interprete della performance più pura grazie a dettagli ricercati come il soft-top a scomparsa, lo spazio per 4 posti reali, con il comfort necessario anche per lunghi viaggi, e la tecnologia a 800 V per prestazioni eccellenti, garantite dai tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW.

Per la GranCabrio Folgore, la Maserati ha dichiarato velocità massima di 290 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e un’autonomia massima di 447 km. Quanto al tempo di ricarica, il sistema “rapido”, a 270 kW, richiede 18 minuti per passare dal 20 all’80%, mentre con una wallbox da 22 kW servono 60 minuti per recuperare 100 km. Per il motoscafo è stato solo detto che “si ricarica in corrente continua in meno di un’ora”. Non male, anche se questo nuovo, bellissimo e interessantissimo motoscafo sembra destinato, come quello già messo in acqua da Porsche (in collaborazione con il cantiere austriaco Frauscher) più a navigazioni lacustri o costiere che a lunghe traversate in mare.

Quanto al prezzo, per ora non è stato comunicato. Ma il contesto in cui l’imbarcazione è stata presentata, tra super yacht e mega yacht esposti nel Salone del lusso più spinto, non dovrebbe rappresentare un problema per i potenziali acquirenti. Magari gli stessi che hanno già prenotato la Folgore GranCabrio con prezzi a partire da 208.600 euro…