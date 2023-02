Mercury, il “mostro” V12 da 600 cv conquista la scena al Nauticsud. Nello stand di Hi-Performance Italia anche i maxi-rib di Sacs

NAPOLI - Un anno fa, nell’edizione numero 48 del Nauticsud, la Mercury non riuscì a mandare a Napoli il nuovo V12 Verado da 600 cavalli, il motore fuoribordo più potente mai prodotto nel mondo. A un anno di distanza quel vuoto è stato finalmente colmato, e per la prima volta è stato esibito al pubblico del Salone nautico partenopeo il gioiello made in USA: un autentico “mostro” hi-tech in grado di spingere imbarcazioni anche di stazza grossa, e di contribuire dunque, in misura decisiva, alla diffusione delle motorizzazioni fuoribordo in alternativa alle tradizionali entrobordo ed entrofuoribordo. Un trend avviato in America già da tempo, e ora in crescita anche nei nostri mari.

Il supermotore americano è esposto nello stand di Hi-Performance Italia, dove recita un ruolo da autentica star, incuriosendo anche chi non ha alcuna intenzione di acquistarlo. Tra le sue caratteristiche spicca la tecnologia innovativa che permette di sfruttare al massimo lo specchio di poppa delle imbarcazioni, anche le più grandi, grazie al piede sterzante e alla forma del profilo. Tutto ciò agevola una plurimotorizzazione efficace, consentendo agli armatori delle imbarcazioni più grandi e performanti di montare senza problemi tre unità, o anche quattro!

Tutti i 600 cavalli vengono trasmessi al piede senza problemi grazie alla trasmissione a due rapporti, che distribuisce la coppia massima e l’accelerazione in prima marcia per poi passare silenziosamente alla seconda garantendo un’efficiente navigazione e una velocità di punta mozzafiato. In più, due eliche controrotanti consentono di migliorare ulteriormente la fluidità e la manovrabilità, aggiungendosi alla silenziosità estrema nonostante la potenza impressionante.

Il V12 600 hp è, però, solo uno dei motori Mercury presenti in fiera. Hi-Performance Italia, infatti, espone l’intera gamma della casa motoristica statunitense, dai piccolissimi 2,5 hp ai 300 hp. Di particolare interesse due novità del 2023, i V10 da 350 e 400 cavalli, con sistema di aspirazione naturale, il primo del settore, le innovative tecnologie SmartCraft e i comandi digitali avanzati.

Accanto ai motori, Hi-Performance Italia presenta anche i modelli più interessanti della Sacs, il marchio milanese associato a Tecnorib che produce battelli pneumatici di lusso. Per la prima volta a Napoli è possibile dunque ammirare lo Strider 15, maxi-rib firmato da Christian Grande, con hard-top e due cuccette matrimoniali (in un ambiente sottocoperta alto 2 metri), che abbina praticità ed eleganza attraverso materiali, arredi, accessori e finiture di gran classe. Il Sacs Strider 15 è disponibile con tre diversi tipi di propulsione: entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo, fino a potenze di 1500 cavalli. Al suo fianco, sono esposti anche lo Strider 11 Sundeck versione fuoribordo e lo Strider 900 versione Style, altri due classici del cantiere lombardo.

“Sull’onda positiva degli ultimi anni abbiamo voluto dare ancora più forza al nostro stand con un’importante presenza dei marchi che rappresentiamo sul territorio – dice Antonio Schiano, fondatore di Hi-Performance Italia, azienda che gestisce assieme ai figli Giuseppe e Rosario -. Da 42 anni – aggiunge Schiano - abbiamo intrapreso il nostro percorso al fianco di Mercury individuandola come azienda leader nel mondo. La mia intuizione dell’epoca ha permesso di portare sul nostro territorio i migliori motori del mondo e ancora oggi siamo leader per la fornitura e il servizio tecnico a cantieri e diportisti”.