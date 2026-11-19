L’edizione 2026 del METS di Amsterdam, il salone delle attrezzature, componenti, materiali, tecnologie e accessori per la nautica da diporto, si avvia a conclusione con un bilancio positivo per le aziende italiane, che hanno partecipato in gran numero (77 quelle rappresentate da Confindustria nautica) mettendo in mostra novità e progetti di qualità proiettati sull’innovazione.

Tra i protagonisti del Made in Italy più qualificato si è distinto, con le aziende di cui abbiamo dato notizia su questo sito in sede di presentazione del salone, il Gruppo Guidi, che non ha esposto novità di prodotto, ma è approdato alla fiera della capitale olandese al culmine di un autunno fitto, che l’ha visto a inizio ottobre al Salone di Genova e subito dopo a Tampa, in Florida, dove ha partecipato all’IBEX, il principale evento fieristico tecnico B2B del Nord America dedicato all’industria della nautica da diporto. Tutto ciò, mentre è stato avviato l’ampliamento dello stabilimento di Grignasco (Novara).

Daniele Guidi, responsabile Qualità e Sostenibilità, ha tenuto a ricordare, a proposito del METS, che “la fiera di Amsterdam è sempre un momento importante, l’unico evento veramente globale per il settore, con quel taglio tecnico e professionale che è molto in linea con il Dna dell’azienda. Noi – ha sottolineato il manager - siamo presenti in tutto il mondo e qui possiamo tastare il polso dei vari mercati. Dialogando con gli operatori continuiamo a tenere d’occhio nuove opportunità e aree di sviluppo.”

Tutto ciò premesso, Guidi ha puntato ancora una volta sulla Goccia, la nota presa a mare in bronzo che nel 2025 è stata tra i prodotti nominati per la fase finale dei DAME Design Awards, il premio di design che si assegna proprio ad Amsterdam. Il materiale è quello classico per un componente che resta sotto la linea di galleggiamento per anni, mentre il lavoro è stato concentrato sulla forma, ovvero su un profilo idrodinamico a goccia, appunto, studiato per ridurre la resistenza all’acqua, aumentare la portata e limitare turbolenze e rumorosità. Ma in occasione dell’edizione 2026 del salone olandese l’azienda della Valsesia ha tenuto a ricordare che “la ricerca è un tratto costante dell’impresa fin dalla fondazione, con tre criteri fissi: qualità dei componenti e delle lavorazioni; affidabilità nel tempo, in un ambiente aggressivo come quello marino; sostenibilità nella scelta dei materiali e nei processi produttivi”. Lo stand ha tradotto questi principi in immagini, illustrando il lavoro come gesto condiviso.

In primo piano, nello stand di Guidi al METS, anche il Sashiko, il ricamo giapponese usato tradizionalmente per rinforzare i tessuti e allungarne la vita. Per l’azienda piemontese – è stato spiegato – “il collegamento è con la cura nella scelta dei materiali, con la durabilità e con la riduzione degli sprechi, criteri applicati in produzione ogni giorno”. Una produzione attenta ai particolari, in alcuni casi meticolosa. “Un raccordo o una valvola che dura di più – osservano in casa Guidi - va sostituito meno spesso, meno materiale da lavorare, meno interventi in cantiere, meno scarti. Il Sashiko, che rammenda invece di buttare, porta lo stesso concetto in un ambito lontanissimo dalla nautica”.

Resta da capire su quali scafi finiranno i prossimi componenti prodotti da Guidi. Le richieste raccolte in questi tre giorni dai tecnici dei cantieri, nelle sale della Hall 12 del METS di Amsterdam, sono la materia prima dei progetti che si materializzeranno nel nuovo stabilimento. Già, perché l’azienda piemontese sta completando, come detto, l’espansione della fabbrica di Grignasco, e Alessandro Guidi fa sapere che “ci sarà molto più spazio a disposizione, si potranno gestire meglio flussi di materiali e processi interni, aumenterà l’efficienza e anche la produttività andrà ad aumentare. In parallelo – aggiunge - continuiamo a lavorare su nuovi prodotti, anche in partnership con altri soggetti, per spingere sull’innovazione, che in fondo è quello che il mercato si aspetta sempre da noi.”

E a proposito di innovazione, vale la pena ricordare che al Metstrade è stata presentata in anteprima mondiale EvoDeck, una nuova piattaforma articolata, completamente elettrica, a 48V, sviluppata dall’azienda viareggina GB MEC in risposta alla crescente domanda da parte dei cantieri navali di soluzioni di bordo completamente elettriche. La presentazione ha offerto l’opportunità di vedere l’apparato in funzione dal vivo, incontrare gli ingegneri che lo hanno sviluppato e scoprire le sue potenziali applicazioni per la prossima generazione di yacht e superyacht. Inoltre GB MEC ha illustrato tre aree chiave su cui è impegnata: imbarco, gestione delle vele e comfort a bordo, con dimostrazioni dal vivo e presentazioni di soluzioni selezionate, tra cui una passerella e una scaletta da bagno completamente elettriche (24V), verricelli idraulici ed elettrici e un modello in scala di isolamento termoacustico.

Ma aldilà dell’elettrificazione, la nautica da diporto si aggiorna e si rinnova anche in altri campi. Tra questi la ricerca del comfort e della sicurezza a bordo. Un campo nel quale si è introdotto da qualche tempo anche Recaro, il colosso delle forniture per l’automotive, che al METS di Amsterdam ha presentato il Panarea, ovvero il suo nuovo sedile per la nautica. Un sedile sportivo, anatomico, molto simile a quello delle auto sportive e da competizione. La stessa azienda produttrice lo presenta infatti come “sedile da timoneria che porta in mare le autentiche prestazioni sportive dell’automotive e tutta la competenza Recaro nella seduta.”

Sviluppato proprio sul DNA del Recaro Sport C, il nuovo sedile unisce una silhouette ultrasottile, regolazioni con supporto lombare elettrico a 24V e un sostegno laterale senza compromessi. “Il risultato – promette l’azienda piemontese (con sedi anche in Germania e Giappone) - è un controllo totale al timone, sia su un cruiser offshore ad alte velocità sia su uno yacht di lusso.” Se non bastasse, sono previste anche personalizzazioni, con rifiniture a mano eseguite da maestri artigiani, ovvero trapunte, cuciture, colori resistenti all’ambiente marino e ricami.

Tra le aziende italiane distintesi al METSTRADE merita di essere ricordata anche l’HP Watermarkers, che non produce né componenti né accessori per la nautica, ma contribuisce in misura decisiva alla qualità della vita in barca. Propone infatti soluzioni per la produzione, il trattamento e la distribuzione dell’acqua a bordo. “Oggi – ha tenuto a ricordare Gianni Zucco, cofondatore di HP Watermakers - l’acqua in barca è una risorsa strategica, al pari dell’energia; su imbarcazioni dai 50 piedi in su si può considerare un consumo di circa 200 litri al giorno per persona, tra docce, cucina, servizi, lavanderia e acqua da bere. Sono volumi che incidono sull’autonomia e sulla vita quotidiana, per questo è una risorsa da pianificare, trattare e distribuire”. Esattamente ciò che fa HP Watermakers, presente ad Amsterdam con il suo Water Package, sistema integrato che gestisce l’intero ciclo dell’acqua a bordo, ricordando anche che “una bottiglia di plastica su uno yacht da milioni di euro è… un progetto non finito”.