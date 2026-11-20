Un po’ come nell’automotive, che può contare su due associazioni dedicate specificamente alle auto d’epoca, ACI Storico e ASI (Automotoclub Storico Italiano) e su numerosi club dedicati al collezionismo, anche la nautica si dedica alla salvaguardia del proprio patrimonio, ovvero alla conservazione, al restauro e, in alcuni casi, all’esposizione in raduni ed eventi specifici di imbarcazioni che hanno scritto la storia della cantieristica. Non esiste, in verità, un unico ente statale per il collezionismo privato, ma diverse realtà associative e piattaforme che censiscono e certificano il valore storico degli scafi, dedicando attenzione e competenza alla distinzione tra barche d’epoca, classiche o di rilevanza storica: valori che variano in base al regolamento dell’associazione o al tipo di manifestazione.

Tutto ciò premesso, è bene sapere che a Milano Autoclassica, il salone dedicato al mondo delle auto classiche e sportive in programma alla Fiera di Rho dal 19 al 22 novembre, sono protagoniste anche le imbarcazioni d’epoca. Denominato Milano Vintage Boat Show, è un percorso dedicato, allestito nel cuore del salone, all’interno di uno spazio esclusivo ed interamente riservato. Una vera e propria fiera nella fiera, allestita in uno spazio espositivo di oltre 150 metri quadri, dove le barche d’epoca sono al centro di un percorso che intreccia nautica, cultura, arte e innovazione. Tutto ciò arricchito da un programma di talk dedicati ai grandi visionari che hanno contribuito a cambiare il mondo della cantieristica, del diportismo e della motonautica.

Il filo conduttore è il Futurismo, con la sua celebrazione della velocità e del desiderio di superare i limiti: uno sguardo sul passato per riscoprire le idee che continuano a ispirare il futuro. In primo piano l’ASDEC (Associazione Scafi d'Epoca e Classici) e il Museo Barca Lariana, che partecipano al Milano Vintage Boat Show occupando il padiglione 16 con alcuni capolavori di gran pregio. In primis le imbarcazioni legate a Tullio Abbate, uno dei pionieri della vetroresina e, soprattutto, pluricampione del mondo e costruttore scelto da icone dello sport e del jet-set come Senna, Schumacher, Lauda, Villeneuve, Prost, Maradona, Casiraghi.

Grazie a Tullio Abbate Junior, figlio del fondatore dello storico cantiere nato nel 1969, sono in esposizione sotto i riflettori del salone milanese tre scafi dal valore storico inestimabile. Tra questi il Senna Mito 42 Offshore, esemplare unico ideato nel 1993 da Tullio Abbate e Ayrton Senna per sostenere la fondazione che portava il nome del campione brasiliano. Lungo 12,75 metri, realizzato in composito Texilar TA e spinto dagli ultimi due motori marini BPM V12 ritarati a 750 cavalli, è stato sottoposto a una lunga e meticolosa opera di restauro prima della presentazione, nell’estate del 2026, a Villa d’Este e, oggi, alla Milano Autoclassica.

Altro capolavoro in esposizione a Milano è il Folgore, scafo da record mondiale costruito in carbonio e kevlar con la collaborazione di Guido Cappellini. Grazie alla spinta di un propulsore Lamborghini V12 da 1.000 cavalli firmato SCAM Technology tocca i 250 km/h e vanta, nel suo curriculum, la vittoria di 6 Centomiglia del Lario e della Coppa dell’Oltranza, la storica competizione motonautica di velocità pura istituita da Gabriele D’Annunzio intorno al 1929–1930 per le gare sul lago di Garda, nelle acque antistanti Gardone Riviera. In bella mostra, inoltre, conquista la scena anche il catamarano Casiraghi, scafo motorizzato Lamborghini V12 da 650 cv con cui Stefano Casiraghi vinse la 100 miglia del Lario nel 1986. Dopo anni di oblio, è stato restaurato da Tullio Abbate Jr. per il quarantennale della storica impresa.

Accanto alle creazioni del cantiere Abbate, l’area espositiva ospita uno spazio curato dall’ASDEC, l’Associazione Scafi d’Epoca e Classici assieme al Museo della Barca Lariana: un percorso arricchito da sei talk tematici dedicati alla cultura nautica, al futurismo, al restauro e al Lago di Como, definito come “la Maranello dell’acqua”. La selezione presenta veri e propri gioielli d’epoca e d’ingegneria, come il Chris-Craft Ali Baba in mogano delle Filippine con motore Gray Marine 6 cilindri, appartenuto al celebre progettista aeronautico Alessandro Marchetti.

Di spicco anche il rarissimo fuoribordo De Giorgi Sport degli anni 20 a 4 tempi; l’Er Evolution, elegante scafo in legno del cantiere Ernesto Riva che abbina la tradizione artigianale lariana alla propulsione elettrica BMW-Torqeedo; lo scafo da competizione Quattro punti Taroni degli anni 20 in lamellare con fuoribordo originale realizzato a Stresa. E ancora: spicca tra le curiosità anche il modellino originale del batiscafo C3, progettato dall’inventore Pietro Vassena, che nel 1948 conquistò il record mondiale d’immersione scendendo a 412 metri di profondità.