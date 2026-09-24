A Monaco brillano anche i maxi-RIB italiani. Rizzardi annuncia il Combat 20, Novamarine un gigante di 26 metri!

Superyacht, megayacht, hyperhyacht. Ma non solo. Il salone nautico in corso nella baia di Montecarlo, all’interno di Port Hercule, si rivela una straordinaria vetrina anche per i maxi-RIB, ovvero per i gommoni a chiglia rigida (la sigla sta per Rigid Inflatable Boat), imbarcazioni sempre più evolute, tecnologicamente avanzate e ad alte e altissime prestazioni, spesso utilizzate come tender al servizio di armatori e ospiti degli yacht più grandi e più lussuosi.

Spesso ma non sempre: in molti casi rappresentano anche la scelta privilegiata per diportisti che amano la sportività, le prestazioni e la praticità, e per questo vengono preferiti agli yacht tradizionali. Per questa parte del pubblico la rassegna monegasca ha allestito quest’anno uno spazio specifico in acqua presso il Quai Antoine Ier e la rinnovata Adventure Area, ideale per mostrare e provare i battelli pneumatici e i maxi-RIB, in particolare quelli nella fascia top tra i 15 e i 20 metri.

Sebbene circoscritto, il mercato dei maxi-RIB è in piena salute. Al punto da convincere alcuni produttori a investire sull’incremento della produzione. Come nel caso di BAT, il cantiere controllato da Corrado Rizzardi, fondatore e CEO dell’impresa, che dopo il lancio del Combat 14 (3 commesse già siglate) ha deciso di anticipare i tempi del piano industriale e di investire con determinazione nell’allargamento della gamma e nell’innovazione. Come? Presentando al Monaco Yacht Show il progetto del Combat 20.

Sarà un maxi-RIB di classe premium, di misura ragguardevole (20 metri). Il progetto è stato affidato all’architetto Gianluca Caputi, con l’obiettivo di farne un “mostro” capace di esibire un design distintivo e di rottura e di sfruttare soluzioni tecnologiche avanzate, che consentano di volare fino a 58 nodi di velocità massima, utilizzando motorizzazioni di nuova generazione, anche ibride. Nel piano – è stato anticipato – saranno coinvolti partner d’eccellenza del territorio laziale e tra gli obiettivi dichiarati ci sarà un rigoroso controllo dei tempi di consegna e dei livelli qualitativi. “Tutto ciò – ha tenuto a dire Gianfranco Rizzardi – grazie a una revisione della nostra roadmap resa possibile dal raddoppio del fatturato rispetto all’esercizio precedente”.

Secondo l’imprenditore romano “i fatti dimostrano che il mercato dei maxi-RIB di lusso è pronto per un cambio di paradigma e perciò vale la pena accelerare su questo fronte”. Entro un anno sarà dunque pronto il Combat 20, maxi-RIB progettato nel rispetto del family feeling della gamma – tubolari bicolore, parabrezza rovesciato, hard-top a pipistrello – scalando i volumi su dimensioni da vero yacht.

L’ampio cockpit living sarà ombreggiato da un hard-top strutturale integrato con pannelli solari per l’alimentazione dei servizi di bordo, mentre la zona di poppa ospiterà un mobile bar/cucina. Tra le soluzioni brevettabili figura la doppia porta ad ali di gabbiano per l’accesso sottocoperta, che permette di accedere direttamente al locale bagno senza attraversare le zone notte padronali e preservando la privacy dell’armatore.

Due le cabine previste, una a prua, l’altra a poppa; a centro barca la dinette con seconda cucina e un locale bagno che il cantiere descrive sin da ora “di dimensioni equiparabili a quelle di imbarcazioni oltre i 20 metri”. L’area di prua celerà un vano multifunzione riconfigurabile come garage per jet-ski, deposito per attrezzature o cabina marinaio.

Quanto alla propulsione, oltre alle configurazioni tradizionali entrobordo e fuoribordo (fino a 4.000 hp complessivi), BAT ha ufficialmente aperto il cantiere alla tecnologia ibrida, ovvero alla possibilità di sviluppare un sistema in grado di abbattere le emissioni assicurando velocità di crociera stimata tra 25 e 28 nodi e autonomia fino a 250 miglia in modalità “alta efficienza”. Detto del progetto di Rizzardi proiettato sul 2027, vale la pena ricordare che al Monaco Yacht Show in corso a Port Hercule sono in mostra alcuni dei migliori prodotti del settore, in prevalenza Made in Italy.

Tra gli italiani distintisi per investimenti nell’innovazione e rinnovate ambizioni spicca Novamarine, che espone imbarcazioni ad alte prestazioni, tra cui il BC 140 e il BS 160 (nella sezione tender), ma soprattutto ha colto l’occasione della prestigiosa vetrina monegasca per ufficializzare la vendita, a un armatore italiano, della prima unità del BS 260, mega-RIB di 26 metri in costruzione in Sardegna che, una volta varato (non prima del 2028) diventerà il battello pneumatico più grande del mondo e, a giudicare dai rendering mostrati dal cantiere di Olbia, anche il più “estremo” nelle forme, assai simili a quelle di un razzo.

In luce anche Callegari, che tra i giganti di Port Hercule esibisce il suo nuovissimo Callegari 48, un maxi-RIB in fibra di carbonio di oltre 15 metri nato dal recente rilancio sostenuto dal know-how aerospaziale del gruppo.

Tra i big di chiara fama spicca Anvera, che dopo la recente passerella a Cannes fa la sua bella figura anche a Montecarlo mettendo in mostra i nuovissimi Anvera 200 e Anvera 48 XD. Il primo è, come noto, un maxi-RIB di 20 metri realizzato interamente in fibra di carbonio che unisce comfort di altissimo livello e velocità straordinarie (nella versione Racing supera i 70 nodi) a layout versatili e totale personalizzazione. Interessante anche l’Anvera 48 XD, altro innovativo maxi-RIB ad alte prestazioni (50 nodi) realizzato interamente in fibra di carbonio: caratterizzato da un layout asimmetrico che ottimizza gli spazi, offre un pratico passaggio verso la prua grazie alla configurazione walkaround. Tra i pregi anche le terrazze apribili che si espandono verso il mare e la grande plancia di poppa tipica del marchio Anvera, uno dei primi a rivelarsi in grado di unire, con prodotti hi-tech, l’anima sportiva al comfort di un tender di lusso o di un natante da crociera giornaliera.

In primo piano anche SACS Marine, che a Monaco schiera il nuovo Hyper 5S (14,60 metri), imbarcazione che rompe gli schemi, abbandona la gomma ed è a tutti gli effetti uno yacht in vtr, frutto di un progetto innovativo che reinterpreta il DNA prestazionale di SACS e si evolve nella sua espressione più compiuta: bellezza delle forme, cura del design, funzionalità e un’immediatezza d’uso capace di rendere ogni esperienza a bordo naturale e intuitiva. In linea con la tradizione, invece, le presenze del Pirelli 47 Open e del Rebel 50G. A

rafforzare ulteriormente la presenza del brand italiano contribuisce la partnership con Camper&Nicholsons, supportata da una flotta Sacs Marine composta dai Pirelli 30 e 35 e dagli Strider 11 e 13 Kiton, tutti destinati all’assistenza logistica e ai trasferimenti degli yacht e degli ospiti presenti in rada durante l’evento.

Tra i cantieri non italiani (ma ben noti nel nostro Paese) merita di essere ricordato il greco Technohull, che a Monaco esibisce l’Alpha 50 e l’Alpha 45, due maxi-RIB (rispettivamente di 14,95 e 13,8 metri) ad altissime prestazioni caratterizzati da carene a step e design sportivo.