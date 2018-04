Moto d'acqua, a Bacoli il 5 e 6 maggio la spettacolare prima tappa del Campionato Italiano

BACOLI - Tutto è pronto, la grande sfida delle moto d’acqua inizierà il prossimo fine settimana. Il Campionato Italiano Moto d’Acqua 2018, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, unico riconosciuto dal Coni, prende il via sabato a Bacoli in provincia di Napoli. Il via alle ore 10,00 nello specchio d’acqua antistante il Beach Club Nabilah e terminerà domenica 6 maggio con le premiazioni. I piloti, di ognuna delle 9 categorie di questa disciplina, saranno chiamati a misurarsi nelle due manches previste, la prima al sabato e la seconda alla domenica.

Tanta attesa non solo a Bacoli ma in tutto il litorale flegreo: il Campionato Italiano Moto d’Acqua torna dopo tanti anni a Napoli grazie alla collaborazione tra il presidente della Commissione Moto d’Acqua, Giorgio Viscione è riuscito e il presidente della Federazione Moto Nautica Campania Antonio Schiano. E lo stesso Schiano ha ribadito che la scelta di iniziare dal Sud è stata spinta dalle condizioni climatiche: temperature più miti permetteranno ai piloti di dare il massimo.

A Bacoli si sfideranno Ski e Runabout, le due categorie di moto d’acqua in gara. Ogni categoria si divide in classi e discipline diverse a seconda delle modifiche apportate alla moto ed al motore. Vediamo il dettaglio.

SKI CIRCUITO – Moto d’acqua che si guidano in piedi; sono sicuramente le più tecniche da guidare, occorre un eccellente allenamento fisico e tanto equilibrio per essere un talento. Velocità oltre 100 km/h.

RUNABOUT CIRCUITO – Moto d’acqua decisamente più grandi e potenti che si guidano da seduti. Sono le più diffuse in quanto utilizzabili anche da due persone, ovviamente solo nell’uso diportistico.Velocità oltre 130 km/h.

FREE STYLE – Il vero spettacolo del settore, evoluzioni sempre più incredibili da parte dei piloti più esuberanti di tutto il Campionato; la loro esibizione raccoglie migliaia di persone sia dal vivo sia sui social.

ENDURANCE – Questa è la più dura delle discipline, i piloti si sfidano con moto d’acqua da 130 km/h in circuito basato esclusivamente sulla velocità e sulla durata; partecipano a questa categoria i piloti più allenati e pronti a resistere contro ogni avversità.

Tra i piloti in gara, anche quest’anno, pluricampioni italiani, europei e mondiali fra i quali : Alberto Benaglia pluricampione italiano categoria Runabout F1 anche per il 2017 , Alberto Monti pilota Jet Ski f1 Ravennate, 26 volte campione italiano, 6 volte campione europeo e 3 volte campione del mondo, vincitore anche del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2017 per la categoria Ski f1, nonché l’atleta più longevo che abbiamo, con i suoi 50 anni compiuti, ancora è il pilota da battere e ricopre sempre le prime posizioni anche al mondiale; Roberto Mariani, pilota Free Style, anche lui pluricampione italiano, vincitore anche dell’ultimo Campionato italiano per la sua categoria, campione europeo, campione del mondo Ranking. Indiscusso dominatore del settore, personaggio pubblico che con le sue acrobazie continua a strabiliare le platee di ogni luogo. Angelo Bertozzi pluricampione Italiano per la categoria Runabout F2, vincitore dell’oro anche nel 2017. Nicola Piscaglia, giovanissimo pilota Jet Ski, il rivale più agguerrito di Monti, al momento è tra i primi 10 piloti più bravi del mondo e, nonostante la giovane età, è già campione Italiano, vincitore anche dell’edizione 2017.