Moto d’acqua, gommoni, freestyle, flyboard e paracadutisti: il Lago dell’EUR diventa un’arena

Roma si prepara a vivere tre giorni all’insegna dei motori sull’acqua, delle acrobazie e dello spettacolo. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il Lago dell’EUR sarà il palcoscenico di October Sport Roma 2026 – Terra, Acqua, Cielo, manifestazione organizzata da ASD CSR Promotion che porterà nel quartiere romano la motonautica, le esibizioni di freestyle e flyboard e un finale ad alto impatto visivo. Il tutto a ingresso gratuito.

Non soltanto gare, dunque, ma un appuntamento che punta a trasformare uno degli scenari più riconoscibili della Capitale in un punto d’incontro per appassionati, famiglie e curiosi. L’acqua sarà la protagonista, con moto d’acqua e gommoni al centro dell’October Sport Water Cup, affiancati da dimostrazioni e momenti dedicati alla preparazione tecnica e alla sicurezza.

Moto d’acqua e acrobazie: due giorni sul lago. Il programma entrerà nel vivo sabato 24 ottobre, quando prenderà il via la Water Cup, destinata a proseguire anche domenica 25. In entrambe le giornate il pubblico potrà partecipare prove, gare e dimostrazioni, provando i mezzi, osservando i piloti e i tecnici. Prima delle attività in acqua è prevista una formazione tecnica a terra, affidata a esperti del settore, per approfondire le caratteristiche delle discipline motonautiche e l’importanza della sicurezza.

Ad arricchire il fine settimana saranno le esibizioni di flyboard e di freestyle: appuntamenti pensati per dare alla manifestazione una dimensione spettacolare, con evoluzioni e dimostrazioni che promettono di attirare l’attenzione anche di chi non segue abitualmente il mondo della motonautica. Le attività saranno aperte al pubblico già da venerdì dalle 14.30 alle 17.30, per poi entrare nel vivo sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18; domenica dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.

Il gran finale è in cielo. Il momento più scenografico arriverà domenica 25 ottobre con l’October Sport Sky Show. Il programma prevede il lancio di paracadutisti qualificati, con arrivo su una pedana galleggiante allestita sul lago. Una conclusione che unisce simbolicamente i tre elementi scelti per raccontare l’evento — terra, acqua e cielo — e che punta a diventare uno dei momenti più suggestivi dell’intera manifestazione.

Spazio anche alle scuole e ai giovani. L’apertura dell’evento, venerdì 23 ottobre, sarà dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Dalle 8.30 alle 13 i ragazzi potranno avvicinarsi alla motonautica, conoscere i mezzi e incontrare piloti e tecnici, partecipando ad attività sportive e di gruppo. Previsti anche approfondimenti sulla sicurezza, sull’ambiente e sui corretti stili di vita. Un ruolo sarà riservato agli studenti coinvolti nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, che affiancheranno lo staff nell’accoglienza e nell’organizzazione delle attività, mettendo in pratica le competenze acquisite durante l’anno.

La manifestazione si inserisce in una visione che lega sport all’aria aperta, valorizzazione del territorio e sensibilizzazione ambientale, in una prospettiva coerente con la strategia di comunicazione della Regione Lazio e di Visit Lazio. L’obiettivo è far conoscere le opportunità offerte dagli spazi naturali della città attraverso un programma capace di coinvolgere pubblici diversi.

Per tre giorni, quindi, il Lago dell’EUR non sarà soltanto una cornice, ma il centro di un appuntamento che mette insieme motori, acrobazie e partecipazione. Con la motonautica in primo piano e il cielo pronto a prendersi la scena nel finale, October Sport Roma 2026 punta a portare lo sport fuori dai circuiti tradizionali e a renderlo accessibile a tutti.

DOVE E QUANDO

Lago dell’EUR, Roma — dal 23 al 25 ottobre 2026. Ingresso gratuito.