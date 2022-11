Motonautica, ritorna la Venezia-Montecarlo, 33 anni dopo la prima edizione. Malagò: «Evento che richiama l’eccellenza d’Italia»

L’Associazione Motonautica e Assonautica Venezia ancora insieme per un’altra sfida: far ritornare la storica gara motonautica Venezia Montecarlo a 33 dalla prima edizione. La Venezia Montecarlo si realizza per la prima volta nel 1990. «La Venezia-Montecarlo è una storia nella storia della motonautica, un brand che richiama immediatamente l’eccellenza d’Italia», a dirlo è Giovanni Malagò Presidente del Coni. Fabrizio Giugiaro l’ha definita «un evento unico che da sempre fa tendenza. Un marchio storico che attira competizione e creatività, per questo ho voluto cimentarmi per la prima volta passando dall’ auto alla nautica, disegnando la mia imbarcazione».

Protagonisti di questo grande ritorno il pluricampione 2 volte medaglia d’oro nazionale al valore sportivo Giampaolo Montavoci, Presidente Commissione Offshore della Federazione Italiana Motonautica nonché dell’Associazione Motonautica Venezia e Marino Masiero Presidente di Assonautica Venezia, Vice Presidente nazionale di Assonautica Italiana ed imprenditore nautico: «Sulla scia del successo che la motonautica sta riscuotendo un pò in tutto il mondo, ma in particolare in Italia con centinaia di piloti provenienti da ogni dove per partecipare alle due gare storiche, la Pavia - Venezia e la 100 Miglia del Lario che si svolge sul Lago di Como, abbiamo avuto l’ok dalla Presidente del Comitato Organizzatore Fiorella de Septis, responsabile del marchio, di organizzare la Venezia-Montecarlo» affermano i due presidenti.

«Contiamo di iscrivere almeno 100 imbarcazioni al via, ma data la difficoltà organizzativa e la logistica che si snoda su 8000 km di costa, abbiamo bisogno di un team composto da circa 500 persone tra operativi, tecnici e federali, oltre che di un primo anno di prova. Pensiamo infatti nel 2023 di fare una prima gara su tre tappe: Cervia, Ancona e Rodi Garganico passando per le Isole Tremiti. Fatto il test di 300 miglia e messa a punto ogni cosa contiamo di fare la gara completa in Luglio 2024».