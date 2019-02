Msc, arriva Zoe: la prima assistente digitale a bordo di una nave da crociera

LONDRA - Parla sette lingue risolve tutti i problemi, la sua mission è rendere la crociera il più rilassante possibile. L’assistente virtuale di Msc Crociere, il primo che mette piede a bordo di una nave da crociera, si chiama Zoe. Basta un Ehi Zoe per trovarla pronta ad assecondare tutte le richieste. E Gianni Onorato - l’amministratore delegato della Compagnia che fa capo all’all’armatore Gianluigi Aponte, è sicuro che Zoe è pronta a portare i servizi per gli ospiti delle navi Msc Crociere a nuovi entusiasmanti standard di innovazione tecnologica incentrata sul cliente.

“L’esperienza in crociera - ha detto - è in costante evoluzione e l’offerta si arricchisce con una scelta sempre più ampia di strutture e servizi. Nel 2017 abbiamo introdotto Msc for Me, una piattaforma di innovazione digitale leader del settore che ha rivoluzionato l’esperienza personale del viaggio in mare. Tale tecnologia è stata progettata per combaciare con il design delle nuove navi, e incorporata e considerata in ogni step del processo di creazione del prototipo, dalla nascita del concept fino alla sua realizzazione. Msc For Me - ha sottolineato Onorato - ha rappresentato soltanto la fase iniziale del progetto di crociera high-tech. Era necessario incontrare il vero bisogno degli ospiti, e cioè quello di rispondere alle loro domande in modo semplice e rapido, permettendogli così di trarre tutto il meglio dalla propria esperienza a bordo. Abbiamo studiato e analizzato le più moderne tecnologie e abbiamo identificato l’assistenza vocale e l’Intelligenza Artificiale come la soluzione ottimale. Così è nata Zoe”.

Ma vediamo di conoscere un poco meglio Zoe. Intanto possiamo dire che è sviluppata in collaborazione con Harman e Samsung Electronics. Si tratta di un’intelligenza artificiale (AI) dotata di un sistema vocale all’avanguardia in grado di interagire in sette lingue differenti e si troverà all’interno di ogni cabina. Zoe può rispondere a più di un centinaio di domande relative all’esperienza in crociera, fornendo informazioni sui servizi a bordo, guidando il crocierista nella scelta dei servizi e aiutandolo nelle prenotazioni. Semplice da usare: infatti i crocieristi devono solo dire “Ok Zoe”, e l’assistente virtuale è pronta a dare il suo aiuto. La tecnologia di riconoscimento vocale rende facile l’accesso a tutte le informazioni con l’unico ausilio dei comandi audio. Zoe rappresenta un unicum nel campo dell’industria crocieristica, ed è un ulteriore esempio di come Msc continui ad essere all’avanguardia nell’impiego della tecnologia per migliorare l’esperienza a bordo. Zoe debutterà a bordo di Msc Bellissima (in arrivo a marzo 2019) e successivamente sarà disponibile su tutte le altre nuove navi, incluse Msc Grandiosa (novembre 2019) e Msc Virtuosa (2020).

“Oggi i consumatori hanno aspettative sempre più elevate per le esperienze connesse ovunque essi vivano, lavorino e viaggino" ha affermato Sanjay Dhawan, Presidente - Connected Services and CTO, Harman. "Gli assistenti digitali e le tecnologie di riconoscimento vocale hanno permesso di rendere l’esperienza altamente personale, adattabile e intuitiva. Il nostro team di HARMAN Connected Services è incredibilmente entusiasta di portare questa innovazione a MSC Crociere mentre modernizziamo e miglioriamo l'esperienza degli ospiti dall'inizio alla fine”.

ZOE è stata ideata e progettata per arricchire Msc for Me e interagisce con le TV presenti in cabina. La lunga partnership con Samsung Electronics ha pensato al software Hotel Management System, che permette all’assistente personale di connettersi con i dispositivi televisivi, fornendo ai crocieristi approfondite informazioni sulla vita di bordo.

Hyesung Ha, senior vice president del gruppo Enterprise Product Marketing, Samsung Electronics ha commentato: "Samsung è impegnata a fornire la propria tecnologia per migliorare la qualità della vita delle persone e per sostenere la competitività delle aziende. La partnership con MSC Crociere è un esempio di come le nostre soluzioni avanzate migliorano l'esperienza degli ospiti: non solo display per accedere a informazioni e contenuti di infotainment, ma una vera esperienza digitale. Attraverso questa partnership di lunga durata, Samsung e Msc Crociere stanno apportando innovazioni autentiche al settore delle crociere”.

Per assicurarsi che Zoe possa incontrare ogni necessità dell’ospite, l’assistente virtuale è stata programmata e provata per rispondere prontamente a più di 800 domande. Testata sulla base di conversazioni reali, ha la capacità di riconoscere l’eloquio naturale, oltre all’abilità di trasformare le parole in testo e viceversa (il tutto provato per mezzo di verifiche comportamentali, esperienziali e performative).

Zoe è un’intelligenza digitale ed è in costante evoluzione, è pensata per continuare ad imparare e migliorare le sue risposte che si basa sulla reale interazione con gli ospiti.

Va da sé che, nonostante Zoe sia presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la sua tecnologia non intende assolutamente rimpiazzare l’interazione umana tra lo staff a bordo e i crocieristi, ma solo permettere agli stessi di disporre di una comunicazione più flessibile senza abbandonare il comfort delle cabine. Insomma in presenza complementare, efficiente e discreta che tanti benefici porterà si crocieristi. Non a casa Gianni Onorato per lanciare questa importante innovazione ha voluto al suo fianco Leonardo Massa, country manager della Compagnia e Luca Pronzati, chief business innovation officier di Msc Crociere.