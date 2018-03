Msc Crociere, a bordo della "Bellissima" arriverà il primo assistente personale digitale

NAPOLI - In crociera con l’assistente personale digitale. Msc Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato, leader di mercato in Europa e Sud America, lancia un’altra innovazione nel settore, introducendo un’assistente personale digitale a bordo della nave da crociera, elemento che va ad aggiungersi alle funzioni di Msc for Me, programma di innovazione digitale della Compagnia. Si tratta di un rivoluzionario servizio per gli ospiti, sviluppato in collaborazione con Harman International, società controllata interamente da Samsung Electronics Co., Ltd., e leader nelle tecnologie connesse per i mercati automotive, consumer e delle imprese.

Il nuovo sistema debutterà su Msc Bellissima, attualmente in costruzione presso il cantiere navale Stx France, a Saint-Nazaire, in Francia. Il varo di Msc Bellissima è previsto nel porto di Southampton, nel Regno Unito, il 2 marzo 2019. «Il varo è sempre il momento principale - ha detto Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere - del lancio di ogni nave, una tradizionale cerimonia marittima per noi molto importante. Per ogni nave, infatti, Msx Crociere sceglie accuratamente un Paese e un porto nel quale celebrare l’evento. Abbiamo scelto di organizzare il varo di Msc Bellissima a Southampton per dimostrare il nostro continuo impegno verso la crescita del Regno Unito e dell’Irlanda. Questa nave è veramente bellissima, è degna di essere chiamata così e il suo varo sarà un momento spettacolare per Msc Crociere e per il Regno Unito».

Ma torniamo all’assistente personale virtuale. «Questo è un ulteriore esempio - ha aggiunto Gianni Onorato - di come continuiamo ad evolverci per soddisfare al meglio i bisogni dei nostri ospiti, sia attuali che futuri, mentre rimodelliamo l’esperienza di vacanza su una nave da crociera. Utilizziamo tecnologie all’avanguardia in maniera unica e completa, incorporandole in ogni singolo passaggio della costruzione delle nostre nuove navi, partendo dall’ideazione del concept per poi progettare l’esperienza finale. Con la nostra esperienza nel settore delle crociere, le competenze dei nostri cantieri navali partner e le incredibili collaborazioni che abbiamo stretto con i leader del comparto digitale e tecnologico, come Samsung prima e Harman poi, siamo in grado di introduttore tecnologie all’avanguardia per offrire ai nostri ospiti un’esperienza che migliora sensibilmente la crociera».

L’assistente personale virtuale è uno strumento che si attiva tramite un comando vocale e che sfrutta l’Intelligenza Artificiale (IA). Rappresenta un’innovazione in grado di comunicare, imparare e predire in maniera intelligente le necessità dei passeggeri, al fine di elaborare suggerimenti personalizzati. Quest’offerta, nuova e originale, offrirà agli ospiti un’informazione ad hoc per aiutare loro a semplificare e migliorare la propria esperienza a bordo di una nave MSC Crociere, rispondendo in maniera veloce ed esaustiva alle domande, senza dover abbandonare il comfort della propria cabina.

Il programma per l’innovazione digitale di Msc Crociere è stato progettato in collaborazione con più di 11 società leader del settore del digitale e del tech, avvalendoci anche dell’intervento di esperti in ambito comportamentale, tra cui Deloitte Digital e Hewlett Packard Enterprise. L’ultima modifica apportata ad MSC for Me è stata sviluppata dal team Business Innovation di MSC Crociere, guidato da Luca Pronzati, Chief Innovation Officer, e da HARMAN, società specialista in tecnologie che si attivano con il commando vocale, grazie allo sviluppo di soluzioni audio per i grandi colossi tecnologici come Amazon, Google e Microsoft. Questa nuova collaborazione è il frutto di un rapporto di lungo periodo tra MSC Crociere e Samsung, una partnership basata su un’idea condivisa da entrambe le aziende, ovvero quella di voler rimodellare il futuro dell’industria crocieristica tramite l’introduzione delle migliori tecnologie disponibili.

Sanjay Dhawan, CTO & Executive Vice President e President Connected Services di Harman, ha affermato: «L’assistente personale digitale e le tecnologie per il riconoscimento vocale stanno trasformando il nostro modo di comunicare e il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro. MSC Crociere, grazie a quest’incredibile soluzione, trasformerà completamente l’esperienza a bordo dei suoi ospiti. Immaginate di poter ottenere istantaneamente delle informazioni personalizzate, come per esempio quelle relative agli eventi previsti a bordo, le varie offerte di intrattenimento, gli aggiornamenti sul viaggio, oppure pensate alla possibilità di ascoltare il vostro genere musicale preferito, il tutto grazie ad un semplice comando vocale. Harman è lieta di portare la sua tecnologia a bordo delle navi di Msx Crociere».

Questo servizio esclusivo rappresenta l’ultima novità di MSC for Me, un’esperienza digitale multicanale che, grazie ad una tecnologia all’avanguardia, connette gli ospiti con la propria esperienza di vacanza. Il servizio comprende l’app MSC for Me, una Tv interattiva all’interno della cabina, dei monitor di informazione interattivi disposti su tutta la nave, e molto altro ancora.

MSC for Me è stata lanciata per la prima volta a bordo della pluripremiata nave gemella di Msc Bellissima, ovvero MSC Meraviglia. Msc Bellissima diventerà la quarta nave di Msc Crociere ad aggiungersi alla flotta in soli 3 anni. La gemella Msx Meraviglia, insignita delle “8 Golden Pearls” è stata la tredicesima nave ad entrare a far parte della flotta di navi da crociera dell’armatore Gianluigi Aponte. È stata la prima nave piano di investimenti del valore di 10,5 miliardi di euro. L’obiettivo del piano è quello di creare una flotta globale composta da 24 navi da crociera entro il 2026, raggiungendo una capacità di 5 milioni di passeggeri l’anno.