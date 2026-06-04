Msc Crociere annuncia che sarà battezzata a Le Havre la nuova ammiraglia Msc World Asia. Ecco le prime foto

GINEVRA - Le prime immagini sono entusiasmanti: anche se mancano sei mesi alla prima partenza di Msc World Asia, la nuova ammiraglia di Msc Crociere già smuove grade interesse. La Compagnia ha annunciato che il battesimo della nave si svolgerà il 28 novembre 2026 a Le Havre, in Francia, non molto lontano dal cantiere di Saint Nazaire dove Msc World Asia è ormai in allestimento.

"Le nostre navi della World Class - ha detto Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises - hanno riscosso un grande successo tra gli ospiti e Msc World Asia, la terza di una serie di otto unità appartenenti a questa classe, rappresenta il prossimo passo di questo percorso. Guardando alla stagione inaugurale nel Mediterraneo, siamo orgogliosi di continuare a realizzare navi che incarnano la nostra visione, la nostra capacità di innovazione, l’eccellenza del design e l’attenzione all’esperienza degli ospiti, alzando ogni volta l’asticella ancora più in alto.

Sono inoltre orgoglioso di annunciare che il Comandante Paolo Benini assumerà il comando di Msc World Asia, in riconoscimento della sua straordinaria leadership dimostrata a bordo di Msc Euribia, compreso il recente impiego della nave a Dubai dove è rimasta alcuni mesi a causa del conflitto. Entrato in Msc Crociere nel 2024 dopo una prestigiosa carriera marittima, è molto apprezzato per il suo stile di comando equilibrato e orientato alle persone, caratteristiche che lo rendono la scelta ideale per guidare questa straordinaria nuova ammiraglia."

Ultima arrivata della World Class, il livello che celebra la bellezza dei continenti e degli oceani del mondo riflettendo la vocazione globale di Msc Crociere, Msc World Asia presenterà raffinati elementi di design ispirati alla cultura, all’arte e ai paesaggi dell’Asia. La nave unirà le esperienze più amate dagli ospiti a nuovi concept innovativi pensati per offrire un’esperienza top di intrattenimento, ristorazione e relax in mare.

Dallo scivolo a secco più lungo mai realizzato su una nave da crociera a oltre 40 bar e ristoranti, fino a spazi di intrattenimento immersivi capaci di offrire esperienze memorabili giorno e notte, Msc World Asia proporrà qualcosa di speciale per ogni viaggiatore. La nave sarà battezzata nel corso di una spettacolare cerimonia che riunirà a Le Havre importanti esponenti dell’industria turistica internazionale, media, partner e ospiti, per una serata che fonderà tradizione marittima e innovazione.

Dopo la cerimonia ufficiale di battesimo a Le Havre, che comprenderà il tradizionale rito della rottura della bottiglia di champagne sulla prua della nave, Msc World Asia inaugurerà la sua stagione nel Mediterraneo partendo da Barcellona il 4 dicembre 2026. La nave proporrà itinerari di sette notti verso destinazioni iconiche come Marsiglia, Messina, Civitavecchia (porto di Roma), Napoli e La Valletta, con possibilità di imbarco in ciascun porto. Oltre a queste mete straordinarie, gli ospiti potranno vivere esperienze altrettanto memorabili a bordo. A sei mesi dal debutto, Msc Crociere presenta sei attrazioni di punta che combinano adrenalina, divertimento e meraviglia per tutte le età. Vediamole.

The Cliffhanger Per la prima volta in Europa, gli ospiti di MSC World Asia potranno provare Cliffhanger, l’emozionante attrazione di Msc Crociere sospesa sul mare, situata a 50 metri sopra l’oceano. Questa spettacolare altalena proietta i partecipanti avanti e indietro nel vuoto, regalando viste mozzafiato e un’esperienza unica nel suo genere.

The Spiral @ Tree of Life Con i suoi 81,3 metri, The Spiral @ Tree of Life sarà il più lungo scivolo a secco mai realizzato in mare. Gli ospiti potranno attraversare 11 ponti in pochi secondi. Ispirato agli iconici alberi dei Gardens by the Bay di Singapore, questo elemento architettonico combina design e adrenalina, integrandosi perfettamente con le suggestioni asiatiche della nave.

Gli scivoli acquatici Twin Racer e U Drop Gli amanti della velocità potranno sfidarsi sugli scivoli gemelli Twin Racer, gareggiando fianco a fianco, oppure affrontare le emozionanti discese dell’U Drop, sospesi in alto sopra il ponte nave. Pensate per il divertimento condiviso e la competizione amichevole, queste attrazioni porteranno ancora più energia nell’area Family Aventura.

Adventure Trail High Ropes Course Il percorso sospeso Adventure Trail invita gli ospiti a mettere alla prova equilibrio e coraggio lungo un tracciato a due livelli sospeso sopra il mare. Con una superficie di oltre 577 metri quadrati e dotato di Sky Rails simili a una zip-line, combina avventura adrenalinica e spettacolari panorami sull’oceano.

Msc Formula Racer Perfetto per gli appassionati di Formula 1®, Msc Formula Racer, situato nell’Hall of Games, offre un’esperienza di simulazione di guida altamente immersiva. Il simulatore a due posti consente agli ospiti di mettersi virtualmente al volante di una monoposto di Formula 1®, in linea con la partnership globale che lega MSC Crociere e Formula 1.

Msc Luna Park Arena Msc Luna Park Arena si prepara a diventare uno degli spazi di intrattenimento più innovativi e interattivi mai realizzati da Msc Crociere. Grazie a tecnologie digitali immersive, il pavimento si trasformerà in un’arena interattiva dove gli ospiti potranno partecipare a coinvolgenti esperienze di gioco, una novità assoluta per la Compagnia. Lo spazio ospiterà inoltre format originali come Code Breakers, Labyrinth e Chart Toppers, oltre a feste a tema e spettacoli distribuiti su due ponti.

Oltre alle sue attrazioni più emozionanti, Msc World Asia offrirà più di 40 bar, lounge e ristoranti, intrattenimento immersivo per famiglie, sette piscine e 13 vasche idromassaggio, opere d’arte curate e ispirate ai paesaggi e alle tradizioni asiatiche, nonché la più ampia varietà di categorie di suite MSC Yacht Club mai proposta dalla Compagnia.