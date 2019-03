Msc Crociere, ecco il battesimo di Bellissima: nuova ammiraglia del gruppo

SOUTHAMPTON - Tanta tecnologia, intrattenimento di grande qualità, itinerari affascianti. Ecco Msc Bellissima, la nuova ammiraglia di Msc Crociere il gruppo che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte. E proprio lui, l’armatore, ha voluto ancora una volta al suo fianco, per la quattordicesima volta, Sophia Loren per battezzare una nuova ammiraglia del gruppo.



E per dare il benvenuto a Msc Bellissima la compagnia ha annunciato anche la nuova partnership con uno dei migliori chef al mondo, Raymond Blanc, insignito del riconoscimento dell’Ordine dell’Impero Britannico e premiato con due stelle Michelin. Msc Bellissima è la seconda nave della classe Meraviglia ad entrare in servizio. Si tratta di navi progettate per navigare in tutte le stagioni e ricche di funzionalità per i passeggeri, incluse le ultime tecnologie pensate per il confort degli ospiti, come Zoe la prima assistente di bordo virtuale del settore crociere. E non basta. Ci poi due nuovi show del Cirque du Soleil at Sea, in esclusiva solo per i passeggeri di Msc Crociere.

Msc Bellissima si caratterizza anche per 12 aree ristorante, più di 20 bar e lounge. Tantissime possibilità, dunque, incluso il nuovo ristorante di specialità francesi, L’Atelier Bistrot. La nave ospita anche la famosa pasticcieria Jean-Philippe Maury’s Chocolate & Café, interamente dedicata alle uniche ed eleganti creazioni di cioccolato e dessert, una delizia per i più golosi. E poi un’offerta pensata per le famiglie con attività e servizi per i bambini ideate assieme ai partner Lego e Chicco in un’area dedicata in esclusiva. E come dimenticare Msc Yacht Club, l’ospitalità di lusso in un’area che si estende su tre ponti, strutture private e servizio Maggiordomo 24 ore su 24. E come Msc Meraviglia anche su Bellissima c’è Il più grande schermo al Led sul mare, con una lunghezza di 80 metri. Sovrasta tutta la promenade stile Mediterraneo di 96 metri, progettata per diventare il principale punto d’incontro della nave. Cabine innovative e confortevoli per soddisfare qualsiasi necessità con 10 tipologie differenti di cabine tra cui scegliere, questa è la dimostrazione di come Msc metta i passeggeri al centro del design e della costruzione delle sue navi. Ce n’è davvero per tutti i gusti.



E veniamo alla parte tecnica. Msx Bellissima è dotata di tecnologie innovative soprattutto dal punto di vista ambientale. È equipaggiata con sistemi di depurazione dei gas di scarico; un avanzato sistema di trattamento delle acque reflue; riscaldamento intelligente; tecnologie di condizionamento e ventilazione dell’aria (HVAC) per il recupero del calore dalla sala macchine; illuminazione al led e device intelligenti per ridurre significativamente l’energia. Queste dotazioni all’avanguardia testimoniano l’impegno della compagnia nel voler offrire ai passeggeri la migliore esperienze di crociera anche in chiave ecosostenibile. La prossima estate Msc Bellissima propone crociere settimanali, con imbarchi da Genova ogni domenica, da Napoli ogni lunedì o da Messina ogni martedì, alla scoperta di La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia). Poi trascorrerà un’estate nel Golfo Persico prima di partire per il posizionamento asiatico tra Giappone e Cina.