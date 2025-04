Msc Crociere, assalto ai Caraibi: battezzata la Msc World America. Quando tecnologia e divertimento vanno a braccetto

MIAMI - Più navi, più itinerari, grandi infrastrutture. È partita la l’offensiva di Msc Crociere verso il mercato americano, verso il paradiso caraibico che tanto piace a chi ama la vacanza in nave. Il passo più importante e vistoso, oltre che costoso, si è consumato nel porto di Miami, dove nel fiammante terminal della compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte, il più grande al mondo, è stata battezzata la Msc World America. Una spettacolare cerimonia che ha illuminato, con migliaia di droni, il cielo di Miami, quando Drew Barrymore, madrina dell’evento, tagliato il nastro che reggeva la bottiglia di champagne sulla prua, ha dato ufficialmente il nome alla nave.

E al fianco di Barrymore e Orlando Bloom, che è stato co-protagonista dell’evento, ci sono stati Diego Aponte, presidente del Gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere, Gianni Onorato, amministratore delegato, il comandante italiano della nave Dino Sagani, già comandante della gemella, la Msc World Europa. Ed è stato lo stesso Vago ad annunciare che proprio nei Caraibi arriverà anche la Msc World Atlantic che, insieme alla Msc World Asia, è già in costruzione nei Cantieri dell’Atlantico a Saint Nazaire in Francia. Si tratta di gioielli tecnologicamente avanzatissimi che superano, per ognuno, investimenti da il miliardo e 200 milioni di euro.

Nuove navi e nuove strategia per aggredire un mercato sterminato per le vacanze in mare. Basti pensare che, anche con la continua crescita delle crociere, in Europa va per mare il 3/4% di chi va in vacanza; negli Stati Uniti siamo a cifre doppie e tutti gli analisti concordano col dire che il mercato crescerà ancora e di molto. Parliamoci chiaro. Le grandi navi come la Msc World America, su cui viaggiano oltre seimila passeggeri, ha un rapporto prezzo/qualità della vacanza assolutamente favorevole per i passeggeri che hanno anche la possibilità di viaggiare e scoprire nuovi lembi del mondo. È quello che ripete Leonardo Massa, vice residente di Msc Crociere: “Con Msc World America inauguriamo un nuovo standard per le crociere ai Caraibi. Parliamo di una nave straordinaria, piena di attrazioni che permetterà ai nostri ospiti provenienti da tutto il mondo di visitare i Caraibi come mai prima d’ora.

Gli itinerari di Msc World America sono pensati non solo per il mercato statunitense, ma anche per il pubblico europeo, che potrà salpare per una crociera di sette notti in partenza da Miami, dove abbiamo inaugurato qualche giorno fa il terminal crociere più grande e avveniristico al mondo”. Con Msc World America c’è ora una flotta di navi Msc nei Caraibi: “Con 6 navi in partenza verso i Caraibi - ha sottolineato Leonardo Massa - abbiamo la possibilità di garantire una gamma di itinerari in grado di accontentare qualsiasi esigenza per 12 mesi l’anno e un’offerta di intrattenimento a bordo senza pari”.

La nuova ammiraglia ultramoderna, è la seconda del prototipo World Class di Msc Crociere, è inaugura un nuovo modo di viaggiare con locali, intrattenimento e concept culinari rivisitati che fondono perfettamente l'elegante design europeo tipico di Msc Crociere con il comfort nordamericano, per attirare i viaggiatori in cerca di nuove avventure. Msc World America partirà per la sua prima crociera sabato e trascorrerà la sua stagione inaugurale salpando da PortMiami, con itinerari alternati di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con scali a Puerto Plata, Repubblica Dominicana; San Juan, Porto Rico; Costa Maya e Cozumel, Messico; Isla de Roatan, Honduras; e tutti i viaggi includono una visita alla Ocean Cay Msc Marine Reserve. La Msc World America, è la 23esima della flotta Msc Crociere, e rappresenta un’importante evoluzione del prototipo di successo della World Class che utilizza una alimentazione a gas naturale liquefatto e sistemi di cold ironing con soluzioni avanzate per la riduzione delle emissioni e il risparmio energetico.

Msc World America è dotata di sette distretti e concept ridisegnati per offrire un’esperienza ancora più ricca ed emozionante agli ospiti che la sceglieranno per partire in vacanza alla scoperta dei Caraibi. C’è la Family Aventura, l’area, dedicata alle famiglie, si trova nella parte più alta della nave dove si trova The Harbour un rivoluzionario parco all'aperto dedicato al divertimento dove con Cliffhanger, è possibile andare in altalena a 50 metri sopra l'oceano. The Harbour offre anche un emozionante percorso avventura e una inedita e straordinaria attrazione mai vista prima in mare della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Qui troviamo anche un’area giochi ispirata all’iconico faro dell’isola di Ocean Cay. Family Aventura ospita anche Doremiland, l'area per bambini caratterizzata da incredibili strutture pensate per ogni fascia d'età, dai neonati agli adolescenti. Non è abbastanza? Aggiungi a questo gli autoscontri, le piste da pattinaggio, gli scivoli anche acquatici ad alta velocità, ed è ufficialmente il posto perfetto per trascorrere intere giornate insieme alla famiglia - non importa l'età, ognuno riscoprirà il bambino che ha in sé.

C’è poi Aqua Deck, la destinazione perfetta per connettersi con l'oceano e l'acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno l’Aqua deck cambia mood: di mattina rivitalizzanti proposte benessere e un'atmosfera tranquilla, nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste spettacolari dopo il tramonto con atmosfere vibranti e scoppiettanti. E che dire della Zen Area, situata in alto, un'oasi progettata per rilassarsi. È il luogo ideale per trascorrere ore in piano relax sia di giorno che di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale. Questo è il luogo perfetto per gli ospiti per rigenerare mente, corpo e anima, dove la tranquillità incontra la sofisticazione. E poi la Galleria, il cuore pulsante della nave, un’area vivace e coinvolgente che permette agli ospiti di navigare in un mare di possibilità così poliedrico che regala l’impressione che questa zona cambi mood ogni secondo. Capace di soddisfare ogni desiderio con opzioni di ristorazione, shopping, giochi entusiasmanti e altro ancora. Alimenta la giornata in uno dei bar, lounge e caffetterie della zona: musica dal vivo al Dolce Vita Bar, caffè pomeridiano e dolci prelibati al Jean Philippe Chocolat & Café e fino a tarda notte al Luna Park Pizza & Burger. Qui si potrà fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all'Msc Luna Park Arena, un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisivi.

Ed ecco Le Terrazze, dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno, compongono quest’area speciale. Un'atmosfera che avvolge un armonioso mix di concept di ristorazione all'avanguardia, intrattenimento sofisticato e invitanti offerte in un'area unica che si estende tra spazi interni ed esterni. Grazie alla vasta gamma di intrattenimento, dai DJ set entusiasmanti alle commedie che fanno ridere a crepapelle, gli ospiti possono iniziare la giornata prendendo uno smoothie al bar specializzato in succhi di frutta o lasciarsi ammaliare da orologi e gioielli nelle scintillanti vetrine.

E ancora l’Esplanade, il viale semi-coperto situato sul ponte 8, con la spettacolare vista si estende fino alla cima della nave. E non manca, naturalmente lo Yacht Club, “nave nella nave”, dedicato solo agli ospiti che soggiornano in questa zona e off limits per tutti gli altri ospiti. Queste importanti novità sono state progettate per migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo e consentono a ogni ospite di creare una vacanza unica nel suo genere e perfettamente su misura a seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze.

È come dimenticare il suggestivo scivolo asciutto di acciaio inossidabile alto 11 ponti, che offre agli ospiti un modo divertente per raggiungere i ponti inferiori con stile. Le 6 piscine e 14 vasche idromassaggio, tra cui una spaziosa piscina al coperto con tetto retrattile e due piscine Zen per soli adulti a poppa della nave. L’ampio parco acquatico con scivoli d'acqua che includono un'esperienza di realtà virtuale. Il Club per bambini con strutture dedicate per gruppi di età che vanno dai neonati ai 17 anni. I tre locali con nuovi spettacoli dal vivo e teatro. Le cabine e suite eleganti e confortevoli, tra cui cabine con vista sull'oceano, balconi che si affacciano sulla Promenade esterna e cabine familiari comunicanti.

Msc World America è una delle navi da crociera più efficienti dal punto di vista energetico al mondo, superando tutti i requisiti di progettazione previsti dall'Indice di Efficienza Energetica (Eedi) dell'Organizzazione Marittima Internazionale (Imo). I motori di ultima generazione della nave ridurranno le emissioni di gas serra (Ghg) fino al 20 %, insieme a una riduzione dell'85% delle emissioni di ossidi di azoto e una eliminazione quasi totale delle emissioni di ossidi di zolfo e particelle. La nave è in grado di funzionare a Bio-Gnl e Synthetic Renewable Gnl, entrambi dei quali otterrebbero riduzioni delle emissioni di gas serra fino al 100%. Le acque reflue sono trattate con una qualità molto elevata che supera gli standard in vigore in molti sistemi di trattamento delle acque reflue municipali a terra in tutto il mondo e soddisfa i più rigorosi standard internazionali dell'Imo, compreso il cosiddetto standard del Mar Baltico. La nave è dotata anche di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti per ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti generati a bordo.