Msc Crociere, la “Bellissima” in rotta verso l'Asia. Servirà il mercato orientale dal 2020

SHANGHAI - Sarà l’Oriente la rotta di Msc Bellissima. La nuova unità di Msc Crociere, ancora in costruzione nei cantieri Stx di Saint’Nazaire, dopo la prima estate nel Mediterraneo metterà direttamente la prua verso Oriente dove il mercato delle crociere è in vertiginosa crescita. L’annuncio è arrivato in occasione del primo approdo assoluto di Msc Splendida a Shanghai. È in Cina, infatti, che Msc Crociere, la più grande Compagnia di crociere a capitale privato al mondo e leader nel settore in Europa e Sud America, ha annunciato che anche Mec Bellissima farà il suo ingresso sulle rotte asiatiche nella primavera del 2020. La nave, seconda unità della classe Meraviglia, sarà consegnata nel marzo del 2019 e rappresenterà il fiore all'occhiello del nel mercato orientale.

La compagnia che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte ha annunciato che Msc Bellissima si sposterà in Cina e Giappone, offrendo al mercato asiatico tutta una serie di servizi innovativi all’avanguardia: basti citare il lunghissimo Sky Screen a led di 80 metri che sovrasta la splendida promenade, cuore pulsante della nave. «Inoltre - sottolinea la compagnia - ogni sera durante la navigazione, gli ospiti potranno godere degli esclusivi spettacoli del Cirque du Soleil at Sea, per non parlare dell’ulteriore evoluzione del lussuoso Msc Yacht Club, dotato di nuove funzionalità e di eleganti sistemazioni distribuite su tre ponti, strutture private ed un servizio maggiordomo 24 ore su 24. Insomma: Msc Bellissima sarà tra le più grandi ed innovative navi da crociera dispiegate nella regione del Sol Levante. Msc Bellissima avrà come home port Shanghai per servire il mercato cinese, ma partirà anche dal Giappone, così da riuscire a soddisfare la crescente domanda nipponica e, allo stesso tempo, anche quella internazionale, attratta da questa regione in misura sempre maggiore».

Durante un discorso ufficiale a Shangai alla presenza di autorità cinesi, per il primo approdo di Msc Splendida , Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha illustrato le ambizioni orientali della compagnia. «Msc Splendida - ha detto - non segna la fine delle nostre ambizioni in Cina e Asia. Al contrario, vediamo questo mercato come una priorità globale e ci impegniamo a servirlo con le nostre migliori navi e con prodotti di punta. Per questo motivo, sono lieto di annunciare che Msc Bellissima farà scalo in Asia a partire dalla primavera del 2020, segnando il prossimo passo della nostra crescita in uno dei mercati più attraenti del mondo per il settore delle crociere».

L’arrivo di Msc Splendida in Cina è stato salutato con grande entusiasmo. La nave ha completato la navigazione sulla Via della Seta: una rotta che l'ha portata da Dubai - negli Emirati Arabi Uniti -, a Shanghai, in Cina. Durante la stagione in Asia, viaggerà per lo più a Shanghai e a Yokohama, in Giappone. Con un peso di 137.936 tonnellate, la nave è una delle più grandi e moderne attualmente attive nella regione asiatica. Msc Splendida dispone di 1.637 cabine (il 76% delle quali dotate di balcone) e può ospitare fino a 4.363 crocieristi.

Msc Splendida, tra le navi preferite dai clienti asiatici che navigano in Europa, è la prima ad introdurre col suo arrivo nel mercato cinese e asiatico l’Msc Yacht Club. Questo concept unico di "nave nella nave" è stato progettato per gli ospiti più esigenti che desiderano esclusività e privacy; avendo infatti a disposizione una vasta gamma di servizi dedicati, gli ospiti di Msc Yacht Club beneficeranno di inimitabili facilities - tra cui un maggiordomo personale 24 ore su 24 e una conciergierie dedicata.

Proprio per essere dedicata ai mercati orientali, Msc Splendida è stata sottoposta ad un ampio processo di restyling mirato al rinnovamento degli interni e all’installazione di numerose innovazioni, aggiungendo così nuove funzionalità chiamate a soddisfare le aspettative degli ospiti orientali. Msc Splendida offre ora una selezione esclusiva di opzioni food asiatiche e occidentali all’interno di tre nuovi locali: il caratteristico ristorante hot-pot Sea Pavilion, del rinomato chef Jereme Leung (noto a livello internazionale per la sua originale e contemporanea interpretazione della tradizione culinaria cinese); il Dim Sum & Teahouse - che richiama perfettamente lo stile di Hong Kong -; il Butcher's Cut, famoso steakhouse american-style a bordo della flo.

MSC Splendida è anche dotata dell'ultima versione di Msx for Me, il programma di innovazione digitale che ha portato a bordo la più recente avanguardia tecnologica con un occhio di riguardo sempre verso l’ospite. Il programma è volto a mettere in relazione ciascun cliente con l'esperienza di vacanza desiderata attraverso una tecnologia appositamente progettata per soddisfare ogni esigenza individuale, indipendentemente dalla modalità di utilizzo della strumentazione high-tech durante il viaggio. Msc for Me offre agli ospiti funzionalità intelligenti per un'esperienza di vacanza ottimizzata. Tra le principali facilities, una app dedicata per aiutare gli ospiti ad organizzare la propria crociera in qualsiasi momento, sia che prenotino le escursioni prima dell'imbarco, sia che siano colti dal desiderio di provare un ristorante di specialità mentre si rilassano presso la piscina del ponte superiore.