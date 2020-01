Msc Crociere, commessa da 2 miliardi di euro con Chantiers de l'Atlantique per due navi a Gnl

PARIGI - Altre due navi alimentate a gas naturale liquefatto, una stretta collaborazione per il futuro per sviluppare il prototipo di una nuova classe di navi sempre più ambientalmente compatibili e anche il possibile utilizzo dell’energia eolica nel settore delle crociere. A Parigi la cerimonia della la firma dei nuovi contratti tra Msc Crociere e i Chantiers de l'Atlantique. Un accordo che prevede l’ampliamento della loro partnership con due importanti progetti. Édouard Philippe, primo ministro francese, ha presenziato personalmente alla firma dell’accordo: al tavolo Gianluigi Aponte, fondatore e executive chairman del Gruppo Msc; Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, e Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l'Atlantique. Vediamo il dettaglio.

In primo luogo, le due società hanno sottoscritto i contratti vincolanti per la costruzione della terza e della quarta nave World Class (già in opzione) che saranno alimentate a Nlg la cui consegna è prevista rispettivamente 2025 e nel 2027. La prima delle altre due navi Wolrd Class – Msc Europa – è invece già in costruzione a Saint-Nazaire ed entrerà in servizio nel 2022. Con 205.000 tonnellate di stazza lorda, diventerà la nave più grande appartenente ad una compagnia di crociera europea e la prima nave da crociera alimentata a Nlg (Gas Metano Liquido, ovvero il combustibile fossile con il minor impatto ambientale al mondo) mai costruita in Francia. Rispetto al normale combustibile per uso marittimo, l’Nlg riduce le emissioni di zolfo e il particolato del 99%, le emissioni di ossido di azoto (NOx) dell'85% e le emissioni di CO2 del 20%. Queste due nuove navi rappresentano un investimento aggiuntivo da parte di Msc Crociere del valore di 2 miliardi di euro e comporteranno 14 milioni di ore/lavoro in più, per un totale di oltre 2.400 posti di lavoro (full-time equivalent) per i prossimi tre anni e mezzo. Le World Class sono navi che hanno una stazza lorda di 205.700 tonnellate; possono trasportare 6.761 passeggeri e 2.139 membri dell’equipaggio. Dispongono di

2.632 cabine. Si tratta di navi lunghe 333,3 metri; larghe 47 metri e alte 68 metri.

E poi il futuro, quello che apre l’orizzonte a nuove soluzioni anche di più ambientalmente sostenibili.

Msc Crociere e Chantiers de l'Atlantique hanno esteso inoltre la loro collaborazione per il prossimo decennio con altri due progetti. Le due società hanno firmato un protocollo d'intesa (MoU) per lo sviluppo di un nuovo prototipo di una nuova classe di navi alimentate a Gnl per Msc Crociere. Per questo progetto, la Compagnia, il cantiere navale e altri partner si concentreranno sullo sviluppo delle ultime tecnologie ambientali in linea con le richieste dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per il 2030 e il 2050. Le quattro navi di questa nuova classe rappresentano un investimento superiore a 4 miliardi di euro a cui corrisponderanno altre 30 milioni di ore di lavoro per le maestranze coinvolte nel progetto.

E non basta. Un secondo memorandum d'intesa prevede la collaborazione tra Msc Crociere e Chantiers de l'Atlantique per lo sviluppo di un altro prototipo di una nuova classe di navi, che esplori la possibilità di utilizzare l'energia eolica e altre tecnologie all’avanguardia su navi passeggeri.

I tre accordi firmati oggi rappresentano un investimento superiore a 6,5 miliardi di euro.

"I tre accordi firmati - ha detto Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises - estendono l’orizzonte temporale del nostro piano di investimenti fino al 2030. Gli accordi si basano su una partnership di lunga durata con Chantiers de l'Atlantique, che ha già visto consegnare 15 navi da crociera all’avanguardia negli ultimi due decenni e che vedrà altre navi prendere vita sulle banchine di Saint-Nazaire nei prossimi dieci anni. Gli accordi confermano, inoltre, l'impegno del nostro comparto verso la sostenibilità ambientale e consentono all’industria crocieristica di posizionarsi come leader mondiale nello sviluppo di tecnologie di ultima generazione."

Grande soddisfazione anche per i Cantieri francesi di Saint Nazaire. “Siamo davvero orgogliosi e felici ha detto Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l'Atlantique - di aver costruito un rapporto proficuo con Msc Crociere, basato sulla fiducia reciproca e guidato dallo spirito di innovazione. Siamo entrambi impegnati a dare forma alla crocieristica di domani e allo sviluppo di navi che presentano standard ambientali più avanzati. Le nostre aziende collaborano già da vent'anni e questi nuovi progetti ci consentono di guardare con entusiasmo al futuro".

Bisogna anche ricordare che Msc Crociere è fortemente impegnata per un futuro a “impatto zero” attraverso investimenti continuativi per lo sviluppo di soluzioni energetiche e tecnologie ambientali sempre nuove. Come si ricorderà, dal primo gennaio 2020 MSC Crociere è già diventata la prima grande compagnia di crociere “CO2 neutral”. Riconoscendo il fatto che oggi anche le più avanzate tecnologie ambientali disponibili non sono sufficienti a raggiungere l’obiettivo “impatto zero”, Msc Crociere, insomma sta continuando a lavorare per minimizzare e ridurre costantemente le emissioni e, contemporaneamente, ha deciso di compensare già oggi tutte le emissioni di CO2 prodotte dalla flotta attraverso il sostegno di progetti per l’ambiente.