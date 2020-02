Msc Crociere già proiettata nel futuro: navi ecologiche e lussuose con località esclusive da offrire ai propri ospiti

OCEAN CAY - Nuove navi sempre più lussuose e ambientalmente compatibili. La connessione sarà totale, i passeggeri potranno addirittura vedere cambiare i colori della cabina a seconda del loro stato d’animo. Insomma le vacanze del futuro saranno sempre di più iper-lussuose, iper-connesse, con caratteristiche di viaggio iper-personalizzabili, in grado di offrire un’iper-esperienza che arricchisca la vita e le menti dei viaggiatori.

Msc Crociere è già proiettata in questo futuro. Propulsione a gas, occhio all’eolico, nuove navi sempre più lussuose e ambientalmente compatibili. E ora anche località esclusive da offrire come Ocean Cay, sensazioni sempre più ricche da regalare ai propri ospiti. Un indirizzo preciso in linea con i risultati dello studio ‘Future of the Guest Experience’ che analizza i trend che influenzeranno il futuro del settore turistico, realizzato da Msc Crociere, la più grande compagnia di crociera privata al mondo, in collaborazione con The Future Laboratory, una delle principali società di consulenza a livello mondiale orientata al futuro.

Secondo i risultati dello studio “nel prossimo futuro gli operatori del settore turistico dovranno prepararsi a fornire esperienze di livello sempre più elevato per poter soddisfare viaggiatori che avranno esigenze sempre più ricercate. In questo contesto il report mostra che il futuro dell'industria crocieristica è ricco di sfide, ma soprattutto di opportunità, in quanto all’interno del comparto turistico le crociere potranno guidare questo processo di trasformazione con innovazioni creative rivolte al futuro che si spingono al di là di ogni aspettativa. Una volta vissuta quest’esperienza, non si potrà più tornare indietro”.

Ma il futuro comincia oggi. Anzi è già cominciato. “L’industria crocieristica - dice Piefranvesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere - deve essere in grado di progettare e costruire nuove navi che possano essere considerate all'avanguardia anche tra 30 anni. Dobbiamo quindi avere una visione forte e chiara del futuro combinandola con uno stile senza tempo, mantenendo sempre l'innovazione e i trend dei consumatori al centro della nostra ricerca. Grazie all'innovazione e al design intelligenti e all’impegno per offirere viaggi sostenibili, saremo in grado di agevolare ogni tipo di esperienza futura".

I risultati immagazzinati dicono che “i viaggiatori saranno alla ricerca di un'esperienza sempre più personalizzata e, grazie alla tecnologia, le aziende avranno le informazioni necessarie per creare esperienze su misura per ognuno”. Il report sottolinea che il trend dei Data ID Wallets permetterà ai tour operator di creare un'esperienza modulabile a seconda delle singole richieste, sempre più lussuosa e sempre più personalizzata. Le navi da crociera e i resort diventeranno essi stessi dei centri di raccolta dati, in grado di valutare il comportamento degli ospiti per migliorare i servizi offerti. Gli assistenti dotati di intelligenza artificiale e i dispositivi, come ad esmepio i visori, continueranno inoltre a svolgere un ruolo importante nel soddisfare le esigenze degli ospiti.

MSC Crociere è già all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia di intelligenza artificiale ad attivazione vocale in grado di fornire un servizio agli ospiti. Zoe, la prima assistente virtuale di bordo, infatti, è stata introdotta a marzo 2019 ed è già adesso in grado di interagire in sette lingue. Presto, oltre all’aggiunta di nuove lingue, Zoe si evolverà per diventare parte integrante dell'esperienza di crociera degli ospiti, anticipando le esigenze e personalizzando le informazioni sulla base delle preferenze di ciascun ospite.

E sentite sentite. Le tecnologie come quella di Zoe saranno fondamentali anche per portare avanti il trend del Subconscious Design, dove le tecnologie reattive potranno modificare senza limiti gli ambienti sulla base degli stati d'animo e delle emozioni dei singoli ospiti. Le cabine del futuro potrebbero essere dotate di sensori a bio-segnale in grado di monitorare la frequenza cardiaca e le espressioni del viso, regolando luci e temperatura per offrire il massimo comfort. O ancora, materiali intelligenti potrebbero agire come arte “vivente”, modificandosi per creare un ambiente più coinvolgente a livello visivo, in linea con lo stato emotivo di ciascun ospite.

L'iper-connettività spingerà inoltre le persone a ricercare la connessione umana per evitare la disumanizzazione, attraverso il trend dell’Anthropo-tainment, un intrattenimento incentrato sull'uomo accessibile a tutte le età, generi e nazionalità. Guidata da un mondo iper-connesso che rende i viaggi più accessibili, questo trend permetterà all'intrattenimento di abbattere le barriere geografiche, culturali e demografiche.

E non basta. Ci sono anche i nuovi spettacoli del Cirque du Soleil at Sea a bordo delle navi di classe Meraviglia mettono al centro tutti questi elementi. Una forma unica di intrattenimento dal vivo che rappresenta una celebrazione euforica dell'arte della performance umana. Nessuno degli spettacoli del Cirque du Soleil at Sea ha una lingua specifica, il che li rende accessibili e comprensibili a tutti, rompendo le barriere demografiche e conferendo loro un fascino universale. La loro incontenibile creatività, l’impeccabile maestria e l'impegno per essere sempre originali sono evidenti in ogni esibizione, ognuna unica nel suo genere. Alcuni spettacoli, come Exentricks invitano alla partecipazione attiva del pubblico, mentre tutti permettono comunque agli ospiti di liberare la propria immaginazione con un impatto emotivo - una forma davvero unica di interattività umana per gli spettatori.

Pierfrancesco Vago ha commentato: "Siamo intrinsecamente legati al mare e da questo punto di vista abbiamo la grande opportunità di giocare un ruolo importante per proteggere l'ambiente e il pianeta. Siamo la prima compagnia di crociere carbon neutral in tutte le nostre attività in mare e l'enfasi posta nell’impegno per l'ambiente è guidata non solo dal desiderio di proteggere gli oceani, ma anche dalla necessità di fornire ai nostri ospiti un modo di viaggiare ecosostenibile".

Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas ne è un esempio. MSC Crociere ha lavorato per trasformare quello che era in precedenza un sito industriale in una destinazione turistica ecologica e sostenibile per gli ospiti. L'isola è stata sviluppata per creare un impatto positivo a lungo termine sia per quanto riguarda l’ambiente, sia per le comunità locali delle Bahamas.

L'isola si trova in un raggio di circa 165 chilometri quadrati di acque protette e la visione è quella di trasformare queste acque in una florida e prospera riserva marina. Verrà istituito sull'isola un bio-centro per condurre ricerche sulla salute e sul restauro ecologico dei coralli e sono in corso piani per sviluppare una partnership accademica con l'Università delle Bahamas. Grazie al restauro dell’isola, Ocean Cay ha inoltre creato un impatto economico positivo fornendo, dove possibile, materiali a livello locale e impiegando bahamensi sia durante la costruzione che a lungo termine. Il personale che vive e lavora sull'isola comprende infatti dipendenti locali a tempo pieno.

La tendenza del nuovo decennio è orientata ad una sempre maggiore personalizzazione da parte dei consumatori e le aziende che offrono questo tipo di servizi dovranno essere in grado di creare esperienze uniche e inimitabili.