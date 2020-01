MSC Crociere lancia la nuova campagna globale “Il mare oltre”

MILANO - “Il mare oltre” è il titolo della nuova campagna pubblicitaria di Msc Crociere. Lo spot è stato realizzato P dall’agenzia creativa Leagas Delaney e diretto dal regista inglese Stuart Douglas. Straordinaria la colonna sonora inedita firmata Ennio Morricone. Esaltato l’ancestrale rapporto dell’uomo con il mare, da sempre filo conduttore dell’armatore Gianluigi Aponte testimoniato dall’impegno profuso dal Gruppo Msc per il rispetto del mare e dell’ambiente. Da anni la Compagnia, infatti, investe in programmi e tecnologie avanzate per ridurre al minimo l’impatto ambientale della propria flotta. Inoltre un ulteriore traguardo conseguito proprio a inizio anno è l’ottenimento del riconoscimento di compagnia “Carbon Neutral”, grazie all’azzeramento dell’impronta carbonica dei servizi offerti.

“Il mare oltre è molto più del semplice nome - ha detto il country manager della compagnia, Leonardo Massa - della nuova campagna brand di Msc. Il mare oltre celebra tutte le caratteristiche del mare, che non è solo l’elemento su cui viaggia la nave per raggiungere nuove terre e nuovi luoghi, ma è anche un percorso che accende il senso della scoperta e arricchisce il bagaglio delle nostre esperienze. Ed è proprio per questo che Msc Crociere ha sempre dedicato un’attenzione particolare al mare, dotandosi di una delle flotte più moderne e performanti dal punto di vista ambientale. Già dal 1° gennaio 2020 Msc Crociere è diventata la prima grande compagnia crocieristica ad essere completamente carbon neutral, andando a compensare tutte le emissioni di anidride carbonica (CO2) prodotte dalla sua flotta attraverso progetti di alta qualità basati sull’utilizzo dei Blue Carbon Credits e sviluppati secondo i più alti standard internazionali. Ma il nostro impegno a lungo termine ci permetterà di raggiungere, come obiettivo finale in futuro, zero emissioni”.

Il riferimento di Massa è alle nuove navi già ordinate, la prima si chiama Msc Europa, che avranno una propulsione a gas naturale liquefatto. E anche la nuova campagna di brand rientra all’interno del piano industriale decennale di Msc Crociere presentato nel 2017, che porterà la flotta a raggiungere 29 navi entro il 2027. E non basta. C’è anche Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della Compagnia inaugurata lo scorso dicembre, che rappresenta un ulteriore contribuito a rafforzare la sua intrinseca connessione con il mare, sia con la fauna che con la flora.

“Il mare oltre è il concept che ritroviamo in tutte le nostre azioni, - ha detto Andrea Guanci, direttore marketing di Msc Crociere - perché la compagnia ha stretto con il mare una vera alleanza per sfruttare tutti i benefici che derivano dalla vicinanza con l’acqua e che si possono sperimentare direttamente con i propri sensi. È una sinergia che permette ai nostri ospiti di andare oltre: oltre le proprie emozioni, oltre la delizia del buon cibo, oltre l’avventura e la curiosità, oltre le destinazioni. Il mare diventa amplificatore di ogni momento della vacanza”.

La campagna è stata girata a bordo di Msc Bellissima, varata lo scorso marzo, e verrà diffusa a livello mondiale in 30 Paesi, attraverso i canali tradizionali e social, raggiungendo circa un milione di persone con 135.000 minuti di film in tv. In Italia sarà on air dal prossimo 12 gennaio alle ore 21 sulle reti televisive nazionali.