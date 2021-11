Msc Crociere, Sophia Loren e fuochi d'artificio per battezzare a Dubai la nuova ammiraglia Virtuosa

DUBAI - Vento in poppa a Msc Virtuosa. I fuochi d’artificio nel porto di Dubai hanno accompagnato la mano di Sophia Loren che, ancora una volta, l’armatore Gianluigi Aponte ha valuto come madrina di una nuova ammiraglia. Il taglio del nastro, la bottiglia di champagne che si infrange, una cerimonia di battesimo intensa che coincide con i 50 anni dell’Emirato. Una festa nella festa, dunque, a cui non è voluto mancare neanche sua Altezza Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, figlio dell’Emiro di Dubai.

Msc crede molto nelle possibilità di sviluppo delle attività negli Emirati: non a caso al battesimo hanno partecipato Diego e Alexa Aponte oltre al marito Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere. E proprio Vago ha subito sottolineato come sia stato un onore organizzare questa cerimonia di battesimo “negli Emirati Arabi Uniti durante l'anno del Giubileo d'Oro. Quest’inverno Msc Virtuosa, tra le navi tecnologicamente e ambientalmente più avanzate al mondo, farà homeport a Dubai per continuare a promuovere l’intera regione a livello globale quale destinazione turistica altamente attraente”.

A pochi giorni dal battesimo di Msc Seashore, tenutosi a Ocean Cay (Bahamas) nell’isola privata di Msc, la Compagnia celebra un nuovo importante evento internazionale per testimoniare sia la propria fiducia nel futuro del settore crocieristico, sia il proprio impegno di lungo termine negli Emirati Arabi Uniti, una destinazione sempre più amata dai turisti italiani.

Msc Virtuosa è la diciannovesima nave della flotta crociere. Con Seashore e Virtuosa Msc Crociere si conferma terzo brand crocieristico al mondo, leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Medio Oriente. Ma il secondo posto è a portata di mano e già con le due navi in arrivo nel 2022, il traguardo sarà raggiunto. Senza più rivali, invece, la corsa nel settore cargo: con le sue seicento navi il Gruppo che fa capo a Diego Aponte, primeggia in tutte le classifiche planetarie.

Ma torniamo a Msc Virtuosa. Costruita nei Cantieri dell’Atlantico a Saint Nazaire in Francia, questa nave è dotata delle più recenti tecnologie marittime disponibili, tanto da farla definire “tra le più grandi e avanzate al mondo anche dal punto di vista ambientale”. In linea con l'impegno di Msc Crociere per raggiungere le zero emissioni nette di gas serra delle sue operazioni entro il 2050, Msc Virtuosa presenta alcune delle tecnologie più avanzate attualmente disponibili, tra cui: sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (Egcs) e sistemi all'avanguardia di riduzione catalitica selettiva (Scr); sistemi di trattamento delle acque reflue in linea con la risoluzione Mepc 227(64) dell'Organizzazione marittima internazionale; e, ancora, connettività elettrica da terra a nave; nonché, sistema di gestione del rumore irradiato sott'acqua, con il design dello scafo e della sala macchine che minimizzano l'impatto acustico, riducendo i loro potenziali effetti sulla fauna marina. Grazie a queste tecnologie Msc Virtuosa ha anche ricevuto 11 Golden Pearls da Bureau Veritas per la sua gamma di aspetti innovativi, tra cui la protezione ambientale e la salute e la sicurezza. Msc Virtuosa è infatti la prima nave da crociera al mondo a ricevere una notazione Biorisk da Bureau Veritas in riconoscimento della sua capacità di mitigare e gestire il rischio di malattie infettive per i passeggeri.

Msc Virtuosa può ospitare fino a 6.334 passeggeri, oltre a 1.704 membri dell'equipaggio. Si tratta di una vera e propria città galleggiante capace di gestire autonomamente tutti i servizi proprio di una grande comunità, dalla gestione ottimale dei rifiuti all’ approvvigionamento idrico, alla depurazione delle acque reflue. E non basta. Msc Virtuosa è una delle poche navi che, come dicevamo, può essere completamente alimentata da banchine elettrificate evitando qualunque tipo di emissione quando è ferma in porto. Una particolarità che a Port Rashid di Dubai può avere interessanti sviluppi visto che l’intera stazione marittima è coperta da pannelli fotovoltaici di ultima generazione. Insomma lo sviluppo tecnologico è seguito passo passo negli Emirati e non a caso la cerimonia di battesimo si è svolta in collaborazione con il Dipartimento dell'Economia e del Turismo di Dubai.

"Una collaborazione preziosa - ha detto Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere - che ci consente di schierare due navi in quest'area e che grazie all'accordo con la Emirates Airlines, ci farà portare a Dubai il prossimo anno anche la Msc World Europa, attualmente in costruzione, la nave dalle linee avveniristiche, la prima alimentata a gas naturale liquefatto della flotta",

Affidata al comandante Francesco Veniero, Msc Virtuosa effettuerà Crociere settimanali con partenze proprio da Dubai. Nel suo viaggio inaugurale toccherà da Dubai per il suo viaggio inaugurale Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Doha. Le strutture della nave sono imponenti: 10 ristoranti, 21 bar e lounge, nonché di cinque piscine. Con i suoi 19 ponti è pronta ad accogliere i suoi ospiti con numerose proposte della migliore cucina internazionale, dell’intrattenimento con la più grande area shopping in mare, con spa e centro fitness, con un aquapark e club per bambini e adolescenti. Ma la caratteristica principale di Msc Virtuosa è la sua iconica promenade di 112 metri con una splendida cupola a led, il cuore della nave. Una peculiarità unica che attende gli ospiti a bordo è il nuovissimo Msc Starship Club, disponibile esclusivamente su Msc Virtuosa, che vede protagonista Rob, il primo barman umanoide futuristico del mondo.

A bordo è presente un Msc Yacht Club migliorato, con eleganti strutture e sistemazioni private, tra cui una lounge panoramica, un ristorante gourmet e una piscina privata e un sun deck. E poi un teatro da 945 posti e la splendida Carousel Lounge a poppa della nave con produzioni dal vivo e spettacoli ogni sera.