Msc Crociere, stop alla flotta fino al prossimo 30 aprile. Vago: «La salute di passeggeri ed equipaggio vengono al primo posto»

GINEVRA - Navi ferme. Msc Crociere ha deciso di bloccare la flotta fino al prossimo 30 aprile per collaborare al meglio alla lotta, ormai globale, contro il Coronavirus.

“Non è una decisione - ha detto il presidente esecutivo, Pierfrancesco Vago - che abbiamo preso alla leggera, ma nelle circostanze attuali, la salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell'equipaggio e delle comunità locali, compresi i nostri dipendenti e le loro famiglie, vengono al primo posto. Come compagnia familiare con oltre 300 anni di tradizione marittima, abbiamo ritenuto che questa fosse la decisione giusta da prendere”.

Non fermare avrebbe significato venire meno alla mission della compagnia che da sempre mette in primo piano l’orgoglio di offrire la migliore esperienza di crociera e vacanza possibile. Oggi, alla luce di quello che il mondo sta attualmente affrontando, “abbiamo preso la difficile decisione di interrompere temporaneamente tutte le crociere per tutelare la sicurezza del nostro equipaggio e dei nostri ospiti. Tutte le navi attualmente in navigazione si fermeranno pertanto a fine rotazione. Al momento, i nuovi imbarchi e le partenze riprenderanno dal 30 aprile”.