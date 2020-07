Msc Cruises e Gruppo Palumbo, nasce a Malta un colosso per la riparazione di grandi navi

ROMA - Le navi da crociera, anche quelle di ultima generazione alimentate a gas naturale liquefatto avranno a Malta il cantiere per la manutenzione e la riparazione. Una joint venture tra due grandi Gruppi di origine napoletana, la Msc Crociere del l’armatore Gianluigi Aponte e la Palumbo Group, dell’imprenditore Antonio Palumbo per la gestione del cantiere Palumbo Malta Shipyard con l’obiettivo di aumentare la potenzialità produttiva del settore marittimo.

I cantieri maltesi già oggi sono i più grandi del Mediterraneo: con questo accordo si mettono insieme due colossi dei rispettivi settori, per occupare un nuovo spazio che diventerà determinante nei prossimi anni. Fondamentale sarà la possibilità di intervenire con manutenzioni e riparazioni sulle navi spinte a gas, la nuova frontiera dello Shipping pulito.

Msc Cruises, in pratica, acquista il 50% nel cantiere navale e diventa partner dell’attuale proprietario la Palumbo Shipyards, appunto.

I cantieri maltesi sono situat nel porto di Malta e grazie al lavoro di Antonio Palumbo rappresentano oggi la soluzione one stop per il refit, la riparazione, la manutenzione e la conversione. Sono strutture in grado di accogliere navi di tutti i tipi e dimensioni. Tra le strutture e servizi ci sono 4 bacini .4 Dry docks (dai 98 metri ai 360 metri di lunghezza); Refit, riparazione, manutenzione e conversione; riparazioni a secco ed in acqua; servizi elettrici, idraulici, meccanici e tutte le lavorazioni su acciaio e alluminio; gru a rotaia (capacità di sollevamento fino a 150 tonnellate; banchina con circa 1 km di ormeggi. Ampi servizi all'equipaggio: uffici e segreteria per rappresentanti armatore e equipaggi; alloggi e aree di soggiorno e ricreative per equipaggi; palestra; spa; hotel a 5 stelle per equipaggi (74 ospiti) e così via.

Antonio Palumbo in dieci anni di attività ha fatto diventare i cabtueri di Malta una eccellenza, attrezzando anche un settore specializzato per super e giga yacht.

Nell’accordo tra Msc Cruises e Palumbo sono previsti anche notevoli investimenti: si tratta di migliorare l’efficienza operativa del cantiere, che si pone già come leader di mercato, per specializzarlo sulle navi da crociera. "Sono orgoglioso - ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Cruises - di formare questa joint venture con Antonio Palumbo e il suo gruppo. Questo è il naturale culmine dei nostri legami, già forti e amichevoli, che si sono sviluppati grazie alla grande professionalità dimostrata negli anni. Non vediamo l’ora che le nostre navi usufruiscano di questi servizi di refitting all'avanguardia”.

Nell’accordo è previsto che Palumbo Malta Shipyard verrà utilizzato sia dalle navi di Msc Cruises che dalle navi da carico e i traghetti del Gruppo Msc, inoltre continuerà a servire la clientela storica del cantiere. Di particolare rilievo, come dicevamo, sarà l’introduzione di tecnologie all'avanguardia per consentire la manutenzione e la riparazione della prossima generazione di navi da crociera alimentate a gnl (gas naturale liquefatto) attualmente in costruzione per la flotta di Msc Cruises nei Cantieri dell’Atlantico a Saint Nazaire in Francia. Il gnl è il combustibile marittimo più verde e rispettoso dell'ambiente disponibile oggi sul mercato. Msc Cruises, dunque, effettuerà sempre di più operazioni a impatto ambientale zero dando una spinta più sostenibile al settore delle navi da crociera.

"Sono felice - ha detto Antonio Palumbo, fondatore e Presidente di Palumbo Group - di questa joint venture con la famiglia Aponte perché, oltre ad avere un rapporto di amicizia personale e consolidato negli anni, ci unisce una filosofia imprenditoriale comune. Questo accordo non è solo un’operazione finanziaria ma è finalizzato al rafforzamento del nostro network e si innesta in una strategia aziendale di gruppo. Oggi sono fiero di allargare i nostri servizi, consolidati negli anni grazie ad esperienze di grande portata, attraverso questa partnership con un player di livello mondiale. Sono certo che il futuro ci darà ragione, portando questo cantiere a consolidarsi come una delle strutture polivalenti più importanti nei mercati delle crociere, mercantile e navi con tecnologie avanzate fornendo servizi di refitting, manutenzione generale e installazione di impianti Eco-Friendly, dove la Palumbo Shipyards è già saldamente nelle prime posizioni”.