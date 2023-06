Msc Euribia, consegnata la nave piu sostenibile mai costruita al mondo. Utilizza gas liquefatto bio non di origine fossile

SAINT NAZAIRE - La nave più sostenibile mai costruita al mondo. Si chiama Msc Euribia ed è stata consegnata dai cantieri francesi dell’Atlantico all’armatore Gianluigi Aponte. La nuova ammiraglia, la prima della flotta di Msc Crociere, con lo scafo dipinto, effettuerà la prima crociera al mondo utilizzando gas liquefatto bio, non di origine fossile, per dimostrare che è già possibile andare in crociera ad emissioni zero di gas serra. Una scelta precisa quella della compagnia: l’impatto zero, non appena i combustibili bio saranno disponibili su larga scala, è un obiettivo che si può raggiungere molto prima del 2050, limito fissato dall’Imo (International Maritime Organization) per le emissioni zero.

Msc Euribia è la 22esima nave della flotta crociere di Aponte e non a caso, alla consegna di questa nuova ammiraglia, ha presenziato tutta la famiglia: Gianluigi Aponte con signora Rafaela, i figli Diego con la signora …. e Alexa con il marito, Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere. E c’era la nipotina dell’armatore, Maja, con la manina stretta in quella del nonno, a cui è toccato il compito di imporre il nome alla nuova ammiraglia e di tagliare il nastro per liberare la bottiglia di champagne che si è infranta sulla carena liberando un grandissimo applauso.

"Con la consegna di Msc Euribia - ha detto Pierfrancesco Vago - abbiamo fatto un altro enorme passo avanti verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Oltre alle numerose innovazioni ambientali di prim'ordine, Msc Euribia presenta un design ad alta efficienza energetica che consentirà di ridurre enormemente le emissioni di gas serra nel corso della sua vita. Spesso l'attenzione per la decarbonizzazione si concentra esclusivamente sulle misure relative all'offerta e, sebbene queste rappresentino una parte importante della transizione energetica, non dobbiamo dimenticare il ruolo essenziale che l'efficienza energetica svolgerà oggi nel ridurre la domanda di energia. L'energia più pulita è quella che non usiamo e Msc Euribia è stata costruita tenendo conto di questo principio. Ecco perché, con la sua entrata in servizio, si celebra un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di raggiungere operazioni marine a zero CGH entro il 2050. Per noi è importante che le navi costruite oggi siano pronte ad accogliere i nuovi carburanti sostenibili che si profilano all'orizzonte. Vogliamo inoltre garantire il veloce riadattamento alle nuove tecnologie che contribuiranno a ridurre le emissioni di gas serra fino a un totale abbattimento. Msc Euribia è una nave costruita pensando al futuro".

Il direttore tecnico di Msc Crociere, Emilio La Scala - ha chiarito le innovazioni ambientali introdotte sulla nuova unità: “Sebbene la nave possa essere alimentata con gas naturale liquefatto, Msc Euribia è in grado di utilizzare già oggi combustibili rinnovabili drop-in e soluzioni retrofit che consentono di utilizzare combustibili rinnovabili non ancora disponibili come il metanolo verde. Un'altra tecnologia all'avanguardia comprende impianti avanzati per il trattamento delle acque e dei rifiuti. Msc Euribia dispone dei più recenti impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti per contribuire a salvare i mari di tutto il mondo. Le acque reflue vengono trattate con una qualità molto elevata, superiore a quella di molti sistemi di trattamento delle acque reflue municipali a terra in tutto il mondo. La tecnologia soddisfa i più severi standard internazionali dell'Imo, compreso il cosiddetto standard baltico”.

Msc Euribia è la nave da crociera più efficiente dal punto di vista energetico mai progettata. Raggiungerà un indice Imo di efficienza energetica (EEDI) migliore del 55% rispetto a quello attualmente richiesto e si prevede che sarà la nave da crociera con le migliori prestazioni al mondo al momento del battesimo. Msc Euribia emetterà fino al 19% in meno di emissioni di gas serra per passeggero al giorno rispetto alle sue navi gemelle che utilizzano combustibili marini convenzionali. Inoltre Msc Euribia emetterà fino al 44% in meno di emissioni di gas serra per passeggero al giorno rispetto alle navi costruite solo 10 anni fa.

Vediamo i numeri di Msc Euribia: la stazza lorda: 184mila tonnellate. È lunga 331 metri, larga 43 e alta 73,6 metri. Può trasportare 6.334 passeggeri e circa 2.500 persone di equipaggio. È spinta da quattro motori Wärtsilä Dual Fuel (in grado di funzionare, cioè, con gas naturale liquefatto e con gasolio marino a basso tenore di zolfo).

Contemporaneamente alla consegna di Msc Euribia è stata anche celebrata la cerimonia delle monete per Msc World America, la nuova supernave che i Cantieri dell’Atlantico consegneranno nel 2025. Ma la collaborazione con Msc Crociere è facile immaginare che andrà anche oltre. Pierfrancesco Vago lo ha lasciato intuire: “Se le condizioni finanziare lo consentiranno, e stiamo lavorando per questo, noi siamo pronti ad investire ancora su questo cantiere.