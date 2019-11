Msc Foundation, nasce l'organizzazione no profit a sostegno delle comunità più fragili del mondo

AMBURGO - Una fondazione a sostegno delle aree più fragili del mondo e delle esigenze del pianeta al fianco delle comunità più vulnerabili. È nata Msc Foundation, un’organizzazione no profit creata dal Gruppo Msc con l’intento di promuovere ed estendere il suo programma umanitario e sociale, nonché per accrescere il contributo del Gruppo alla sostenibilità. Msc opererà sia in maniera indipendente e con l’ausilio di esperti partner.

“Io e la mia famiglia - ha detto l’armatore Gianluigi Aponte - siamo orgogliosi di aver creato questa fondazione, perché sentiamo fortemente di avere il dovere di contribuire al miglioramento dell’ambiente del nostro pianeta. Attraverso le future azioni della nostra fondazione e il sostegno di tutti i nostri partner raggiungeremo certamente risultati straordinari”.

C’è da sottolineare che il Gruppo Msc, che comprende Msc Cargo, la seconda linea al mondo nel trasporto container, e Msc Crociere, la più grande compagnia di crociere privata del mondo, già da dieci anni sostiene importanti programmi umanitari e di tutela dell’ambiente. Come non ricordare, ad esempio, la collaborazione che ha contribuito a salvare migliaia di vite. “Dal 2009 Msc - dice Henrietta Fore, direttore esecutivo di Unicef - offre un generoso sostegno all’opera dell’Unicef, donando 10 milioni di euro per salvare la vita di circa 100.000 bambini gravemente malnutriti in tutto il mondo. La nostra partnership oggi entra in una nuova fase: lo sviluppo di programmi ambientali a vantaggio dei bambini e del pianeta, un esempio trascinante di ciò che si può raggiungere unendo le forze. Ringraziamo Msc per il suo costante e appassionato sostegno per il futuro dei bambini, i giovani e il mondo in cui tutti abitiamo.”

Ma torniamo alla Fondazione. Io suo scopo principale è quello di incrementare impegni umanitari e ambientali di Msc e svilupparne di nuovi, per un forte senso di responsabilità verso il pianeta, i suoi abitanti e le sue risorse, in particolare gli oceani.

“La fondazione - sottolinea Msc - intende agire da catalizzatore, sostenendo lo sviluppo di partnership efficaci e soluzioni innovative, basate sulla costante raccolta di dati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi del programma e il dialogo ininterrotto con i beneficiari e i partner del programma. La Msc Foundation si concentra principalmente su tre aree: protezione ambientale, in particolare degli ecosistemi acquatici e marini, sostegno alle comunità più vulnerabili del mondo con sensibilizzazione e cure mediche, e sostegno d’emergenza alle popolazioni colpite da calamità naturali”.

Con la creazione della Msc Foundation è stato introdotto su tutte le navi da crociera Msc uno speciale “impegno a donare insieme”: per ogni donazione di un euro degli ospiti presenti a bordo la Msc Foundation aggiungerà un euro da parte sua. “Così, donando insieme, anche i contributi più piccoli possono fare una grande differenza. La MSC Foundation raccoglie fondi attraverso donazioni degli ospiti di Msc Crociere, contributi, eventi a bordo, vendite al dettaglio, donazioni individuali, campagne di raccolta fondi e feste di beneficenza”.

Sono stati già individuati sette programmi di intervento: in Costa d’Avorio, con Unicef, per promuovere il riciclaggio grazie ad attività che coinvolgono le donne nella trasformazione dei rifiuti di plastica in mattoni solidi e a basso costo per la costruzione di aule scolastiche.

Ad Haiti con la Clinica Mobile della Andrea Bocelli Foundation per fornire cure mediche, trattamenti, vaccini ed educazione sanitaria a vantaggio delle comunità di cinque aree disagiate dell’isola. In Senegal con Mercy Ships, che sostiene le navi ospedaliere con un equipaggio di volontari e personale impegnato in operazioni di salvataggio in aree difficilmente raggiungibili e prive di accesso a strutture sanitarie. A Genova, con la fondazione dell’innovativo “Parco del Mare” per rigenerare l’area della Valpolcevera, colpita dal crollo del ponte Morandi. Nel Mediterraneo con Marevivo, finanziando attività didattiche per i giovani per accrescere la consapevolezza da parte dei ragazzi dell’importanza della protezione marittima e per contrastare l’inquinamento del mare. Alle Bahamas, con un programma di ricostituzione dell’ambiente marino che coinvolge 64 km2 di acque ed ecosistemi marini di Ocean Cay, comprese specie coralline vulnerabili. Nell’area di Amburgo, con la Elbe Habitat Foundation per migliorare lo status ecologico del fiume Elba, ripristinando gli habitat peculiari e la diversità naturale del suo paesaggio fluviale.

“Con il suo sostegno generoso - ha fatto sapere Andrea Bocelli - Msc contribuisce attivamente alla nostra missione “Empowering People and Communities”, che si propone di aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, povertà ed esclusione sociale, promuovendo e sostenendo progetti a livello nazionale e internazionale che mirano al superamento di queste barriere e alla piena espressione del proprio potenziale”.

Grande soddisfazione anche da parte di Marevivo. “Sin dalla sua fondazione, trentacinque anni fa, la nostra organizzazione - ha detto il presidente, Rosalba Giugni - pone al primo posto l’istruzione e la sensibilizzazione alla protezione del mare. Grazie al sostegno e alla partnership con Msc, stiamo formando una generazione più consapevole dell’immenso valore degli oceani per la sopravvivenza delle specie umane”.