Msc Magnifica salpa per il giro del mondo. Avventura di 119 giorni, 60.000 km per 32 Paesi e 6 continenti

GENOVA - Lunghi saluti, tante valigie, bandire dappertutto. La partenza del primo giro del mondo di Msc Crociere è stata salutata nel porto di Genova come merita un grande evento preparato nei minimi dettagli da una compagnia che è leader nel mercato delle crociere in Europa, in Sud America, in Sud Africa e nell’area del Golfo. Un evento su cui la compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte ha impegnato una delle navi ammiraglie, la Msc Magnifica, ritenuta un vero e proprio gioiello della flotta.

Quattro mesi in mare alla scoperta di Paesi lontani. Un viaggio affascinante alla scoperta via mare dei luoghi più suggestivi dell’intero pianeta. Un’avventura lunga esattamente 119 giorni durante i quali saranno toccate 49 destinazioni, 32 Paesi e 6 continenti. Msc Magnifica attraverserà 24 fusi orari - per un totale di oltre 32.000 miglia nautiche (60.000 chilometri). E per i passeggeri ci sarà l’opportunità di effettuare oltre 250 escursioni a terra.

Msc Magnifica subito dopo lo Stretto di Gibilterra farà rotta verso i Caraibi e successivamente attraverserà il Canale di Panama, navigando lungo le coste della Costa Rica, del Nicaragua, del Guatemala e del Messico, arrivando fino a San Francisco. Il viaggio proseguirà quindi verso le isole Hawaii, Tahiti, Bora Bora, Samoa e Fiji, per raggiungere successivamente la Nuova Zelanda e l’Australia con tappe a Sydney e Melbourne. Si farà poi rotta verso Singapore, Malesia, Thailandia, Sri Lanka e Maldive (2 giorni). Poi sarà la volta di Dubai, Oman e Giordania, per tornare infine nel Mediterraneo attraversando il Canale di Suez con tappe a Creta, Messina e Civitavecchia. La crociera terminerà a Genova il 3 maggio. A bordo ci sono passeggeri che effettueranno l’intero percorso ed altri che, invece, ha scelto uno dei segmenti. L’itinerario, infatti, è stato diviso in tre parti (Genova-San Francisco, San Francisco-Melbourne, Melbourne-Genova) prenotabili anche separatamente.

«Siamo lieti di poter offrire alla nostra clientela - ha detto Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere - un prodotto di punta come la World Cruise, che ha incontrato fin da subito il massimo gradimento del pubblico. La prossima edizione della crociera intorno al mondo, che partirà sempre da Genova a gennaio del 2020, è infatti quasi tutta sold out e anche per l’edizione 2021, ancora più ricca di destinazioni, stiamo registrando una forte richiesta da parte dei viaggiatori. Si conferma così il ruolo sempre più strategico rivestito da Genova nei piani di sviluppo di Msc Crociere, che ha nel capoluogo ligure il suo home port e sotto la Lanterna movimenta più crocieristi che in qualunque altro porto del mondo».

Msc Crociere ha voluto il massimo per gli ospiti del primo giro del mondo. A bordo di Msc Magnifica i croceristi potranno godere un’ospitalità e un servizio impeccabili, grazie ai 5 ristoranti che servono cucina gourmet da tutto il mondo, ai 12 bar con arredamento dal design ricercato, al casinò, alla discoteca panoramica, al cinema 4D, all'Internet café, al teatro da 1.200 posti con gli show in stile Broadway e all'intrattenimento dal vivo nei diversi lounge bar.

Navigare intorno al mondo sarà un’esperienza indimenticabile anche per il palato. Particolare attenzione, infatti, è dedicata all’aspetto culinario della World Cruise, che prevede ben 237 diversi menù e numerosi piatti originali, legati agli itinerari e ai luoghi visitati, creati per l’occasione da chef stellati e di livello internazionale, molti dei quali saranno presenti alcuni giorni a bordo per interagire con i crocieristi, come Carlo Cracco, Ramón Freixa, Vikas Khanna, Jean-Philippe Maury, Roy Yamaguchi, Jereme Leung, Allan Vila Espejo, Jorge Rausch e Serge Dansereau.

E poi il relax totale. La sezione Aurea Spa della nave offre massaggi e trattamenti estetici ultramoderni, una sauna, un bagno turco, un centro fitness, una stanza per la talassoterapia e un'area relax. La nave è dotata di un’area piscine all’aperto, con vasche idromassaggio, solarium e una piscina con tetto scorrevole in vetro, adatta a fare il bagno in qualunque condizione atmosferica. Si può inoltre giocare a tennis, minigolf, bowling, biliardo, oppure allenarsi in una palestra high-tech e in un percorso di Power Walking dedicato.