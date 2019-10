Msc Meraviglia attracca a New York. È la nave più grande ad aver mai fatto scalo nella Grande Mela

NEW YORK - È Msc Meraviglia la nave più grande ad aver mai fatto scalo nella Grande Mela. L’ammiraglia di Msc Crociere ha fatto il suo debutto a Manhattan con a bordo 5.655 passeggeri entusiasti di aver partecipato al primo attracco. Con la stazza lorda di 171.598 tonenllate, infatti, Msc Meraviglia ha stabilito il record di essere la nave più grande a fare scalo New York City.

“Msc Meraviglia - ha spiegato Leonardo Massa, country manager della compagnia - salperà da New York per tre diversi itinerari e sarà possibile scoprire alcune delle destinazioni d’oltreoceano più suggestive. Successivamente si sposterà a Miami per trascorrere l’intera stagione invernale nel Mar dei Caraibi. Msc Meraviglia si aggiunge, quindi, a Msc Seaside e Msc Armonia che fanno base a Miami per tutto l’anno e Msc Divina che opera stagionalmente. Avere la possibilità di ammirare l’autunno in nord America - ha sottolineato Massa - rappresenta uno degli spettacoli più suggestivi che la natura possa offrire, con le immense distese di boschi dove si susseguono giochi cromatici propri dell’autunno, che vanno dal rosso al marrone, dall’arancio all’oro. Msc Crociere - ha concluso - naviga in tutto il mondo raggiungendo oltre 200 destinazioni e offrendo un’esperienza a bordo emozionante ed emozionale con un inconfondibile stile europeo”.

Dopo la sua stagione inaugurale a Miami, Msc Meraviglia tornerà a navigare in Nord Europa (da aprile ad ottobre 2020), per poi posizionarsi nuovamente oltreoceano. A partire da ottobre 2020 la nave effettuerà ancora crociere di 10 notti da New York City verso il Canada ed il New England. Msc Meraviglia partirà regolarmente per crociere settimanali da Miami anche nella stagione invernale 2020-2021.