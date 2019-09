MSC, Michael Ungerer al timone del nuovo marchio delle crociere di lusso

GINEVRA - Sarà Michael Ungerer a guidare il nuovo marchio delle crociere di lusso di Msc. Il Gruppo che fa capo all’armatore Gianluigi Aponte, ha annunciato,infatti, la nomina di Michael Ungerer, 53 anni, austriaco, a Ceo del nuovo marchio di lusso della compagnia MSC. Ungerer ha maturato un’esperienza trentennale nelle delle crociere e nell'ospitalità del settore lusso. Opererà prevalentemente dal quartier generale di Ginevra, riportando direttamente a Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della divisione crociere e passeggeri del Gruppo Msc.

“Questa nomina - ha detto Vago - segna un importante passo in avanti nella creazione di una struttura organizzativa solida che guiderà lo sviluppo del nostro nuovo marchio di lusso. Per noi si tratta di un passaggio naturale, frutto del lavoro svolto sin dall’inizio all’interno di Msc Crociere, che ci ha permesso di realizzare l’Msc Yacht Club, la nostra idea di luxury brand per far vivere ai passeggeri un’esperienza esclusiva in una sorta di nave nella nave”.

Il nuovo marchio avrà una flotta tutta dedicata. Bisogna ricordare, infatti, che all'inizio del 2019, Msc ha confermato a Fincantieri un ordine per la costruzione di quattro navi per le crociere di lusso. Le navi, il cui valore complessivo sarà superiore a 2 miliardi di euro, avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti e avanzate tecnologie ambientali e marittime. Piccole dimensioni per raggiungere mete esclusive è per garantire il massimo ad ogni passeggero. Questi veri e propri super-yacht avranno un design altamente innovativo e introdurranno nel segmento del lusso un’ampia gamma di nuovi servizi e attività per i passeggeri, oltre che nuovi spazi da condividere.

La prima delle quattro navi sarà consegnata entro la primavera del 2023. Le restanti tre entreranno in servizio negli anni successivi fino al 2026.

“Sono onorato - ha detto Ungerer - di avere la possibilità di portare avanti un progetto unico nel suo genere. Si tratta del coronamento di un percorso professionale che completa la mia esperienza nei settori dell’ospitalità di lusso e delle crociere. Sono entusiasta di poter lavorare a stretto contatto con un leader visionario come Pierfrancesco Vago e con un nome storico nel settore dello shipping come quello della famiglia Aponte, che è riuscita a costruire nel corso degli anni un business sostenibile, portando avanti una cultura incentrata sulle persone, con valori che condivido profondamente”.

Michael Ungerer ha conseguito un Mba presso l'Isead Business School e ha partecipato con successo all’Independent Director Program.