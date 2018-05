Msc, battesimo della Seaview, il gigante dei mari: grande festa con Loren, Hunziker e Zucchero

GENOVA - Tutto è pronto per il battesimo della più grande nave da crociera mai costruita in Italia. Msc Seaview sarà consegna all’armatore Gianluigi Aponte sabato 9 giugno nel porto di Genova con una grande festa a cui parteciperanno, oltre alla madrina della nuova ammiraglia, Sophia Loren, anche Michelle Hunziker e Zucchero.

Msc Seaview è, come dicevamo, la nave da crociera più grande mai costruita in Italia. Un vero e proprio colosso tecnologico realizzato nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. La nave è completamente all’Italia e progettata in particolare per navigare nei climi temperati del Mediterraneo. È anche dotata di tecnologie e soluzioni di ultima generazione adottate per la prima volta su una nave passeggeri.

Anche la scelta di Genova per il battesimo ha un significato preciso: intende infatti sottolineare il forte e crescente impegno del Gruppo Msc in Italia, il Paese che l’armatore porta nel cuore e che occupa un ruolo cruciale nelle strategie della Compagnia. In Italia, infatti, oltre a un piano di investimenti di 4 miliardi di euro solo per il comparto Crociere, il nostro Gruppo impiega 10.000 persone, generando un impatto economico totale di 10 miliardi di euro e ulteriori 15.000 posti di lavoro indiretti.

La Msc Seaview è una nave ipertecnologica e dal design avveniristico e con il suo arrivo la flotta da crociera di Msc raggiunge le 15 unità. La costruzione della nave ha impegnato un team di 4.000 persone. La Msc Seaview esce dai cantieri di Monfalcone dopo la Msc Seaside: prosegue in tal modo l’importante piano di investimenti in Italia di MscCrociere, che prevede la costruzione di un totale di quattro navi insieme a Fincantieri, per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro.

La crociera inaugurale partirà il 10 giugno da Genova e, per tutta l’estate, Msc Seaview sarà impegnata negli itinerari settimanali in partenza da Genova, Napoli e Messina per poi proseguire alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Msc Seaview farà, quindi tappa, nelle città più attrattive del Mediterraneo occidentale.

Con l’entrata in servizio di Msc Seaview, la flotta di Msc Crociere raggiunge le 15 unità e compie un significativo passo avanti verso il traguardo di 24 navi entro il 2026, grazie a un piano di investimenti complessivo di 10,5 miliardi di euro. Si consolida così la leadership di Msc Crociere quale marchio numero uno in tutta Europa (già dal 2015), in America del Sud nonché in altri mercati, con una presenza sempre più significativa in altre importanti aree come il Nord America e i Caraibi, l’Africa e l’Asia.