Msc Seaview, battesimo il 9 giugno a Genova con Sofia Loren e Michelle Hunziker

GINEVRA - Sarà quello di Genova il porto scelto per il battesimo Msc Seaview, la nuova ammiraglia che Msc Crociere ha dedicato all’Italia. L’Unità, infatti, è sta progettata per navigare il Mediterraneo, e sarà inaugurata con una grande festa in programma a Genova sabato 9 giugno.

La madrina di questo nuovo gioiello del mare, ipertecnologico e dal design avveniristico, sarà come da tradizione Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo tutte le altre navi di Msc Crociere. La Msc Seaview è una nave ipertecnologica e dal design avveniristico e con il suo arrivo vo la flotta da crociera di Msc raggiunge le 15 unità. Ma non solo Sophia Loren. La diva sarà affiancata da Michelle Hunziker che presenterà la serata.

La costruzione della nave è in via di ultimazione nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, dove un team di 4.000 persone sta lavorando agli ultimi ritocchi prima della consegna all’armatore Gianluigi Aponte, prevista il 4 giugno, a cui seguirà la presentazione ufficiale nello scalo ligure, destinato a diventare “home port” di Msx Seaview.

Prosegue in tal modo l’importante piano di investimenti in Italia di Msx Crociere, che prevede la costruzione di un totale di quattro navi insieme a Fincantieri, per un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro.

La crociera inaugurale partirà il 10 giugno da Genova e, per tutta l’estate, Msx Seaview sarà impegnata negli itinerari settimanali in partenza da Genova, Napoli e Messina per poi proseguire alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Msx Seaview farà, quindi tappa, nelle città più attrattive del Mediterraneo occidentale.