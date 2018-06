Msc Seaview, cerimonia di consegna per il nuovo gigante dei mari costruito da Fincantieri

MONFALCONE - Maestosa, lussuosa, luminosa. Il mare a portata di occhi, sempre. Msc Seaview è stata pensata è costruita per il contatto diretto con il mare. «La nave più bella del mondo» l’ha definita Giuseppe Bono, amministratore di Fincantieri all’atto della consegna all’armatore Gianluigi Aponte. Msc Seaview è la nave da crociera più grande mai costruita in Italia. L’orgoglio del made in Italy, lo stato dell’arte tecnologico di un colosso mondiale della costruzione navale, Fincantieri, appunto. Una nave che segna anche un traguardo importante, il sorpasso Msc Crociere nei confronti Costa Crociere per numero di navi. Con la consegna della Msc Seaview, infatti, Msc Crociere ha raggiunte le quindici navi in esercizio superando di fatto il più diretto concorrente europeo.



Ottocento milioni di euro, la seconda nave di quattro per un investimento complessivo di 3,5 miliardi di euro che Msc Crociere fa su Fincantieri. E, se come tutti sperano sotto i. tricolore a fine giugno la Ue benedirà l’ingresso di Fincantieri in Stx, in Francia, l’importo complessivo nella cantieristica europea da parte del colosso guidato da Gianluigi Aponte sarà pari a quasi undici miliardi di euro.

E non è un caso, dunque, che alla cerimonia di consegna della Msc Seaview ha presenziato proprio Aponte, quasi a testimoniare la grande soddisfazione per la costante crescita del più grande gruppo armatoriale privato al mondo. E proprio Gianluigi Aponte ha tenuto per mano la nipotina Maya, madrina della nuova unità, quando ha pronunciato il nome della nuova ammiraglia. Alla cerimonia hanno partecipato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises; Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri; Gianni Onorato amministratore delegato di Msc Cruises; Leonardo Massa country manager Italia; i governatori della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e della Regione Veneto, Luca Zaia.

Con una stazza lorda superiore a 153 mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, come dicevamo, Msc Seaview è la nave più grande e tecnologicamente avanzata ad essere mai stata progettata e costruita in Italia, dove ha generato occupazione per migliaia di persone con circa 10 milioni di ore/uomo. Grazie al suo design iconico e innovativo, che segna un punto di svolta nell’architettura navale contemporanea, riuscendo a ricavare grandi spazi all'aperto, la nave offre un'esperienza di vacanza in forte simbiosi con il mare, particolarmente adatta a chi ama navigare le acque temperate.

Insieme alla gemella Msc Seaside, consegnata a novembre 2017, Msc Seaview è la seconda nave costruita in Italia da Msc Crociere ad entrare in servizio nel giro di soli 6 mesi, generando presso Fincantieri un nuovo record occupazionale con 10.000 persone impegnate contemporaneamente nello stabilimento di Monfalcone.

Msc Seaview è inoltre la terza nave della compagnia ad essere varata nel corso degli ultimi 12 mesi, nell’ambito di un piano globale di investimenti da 10,5 miliardi di euro che prevede la costruzione di un totale di 12 nuove navi entro il 2026, anno in cui la capacità passeggeri del gruppo crocieristico – che è già leader nel Mediterraneo, in tutta Europa, in Sud America e Sud Africa – verrà triplicata.

Considerando la costruzione di Msc Seaview e della gemella Msc Seaside, oltre alle due navi già ordinate a Fincantieri (classe Seaside Evo) che arriveranno nel 2021 e nel 2023, gli investimenti di Ms Crociere nella sola cantieristica in Italia superano i 3,5 miliardi di euro, generando una ricaduta economica complessiva sul territorio stimabile in circa 10 miliardi di euro.

Msc Seaview sarà festeggiata sabato prossimo a Genova e subito dopo partita per la prima crociera nel Mediterraneo occidentale dove resterà in servizio per tutta la stagione estiva.