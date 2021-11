Msc, Sophia Loren e Nile Rodgers e un'isola per battezzare la Seashore, nuova ammiraglia del Gruppo Aponte

OCEAN CAY - Un’isola tutta sua per festeggiare il battesimo di una nave che non ha eguali nel panorama crocieristico internazionale, Msc Crociere per la nuova ammiraglia della flotta, la Msc Seashore, ha voluto una grande festa. Un incontro quasi liberatorio dopo i difficili mesi della pandemia che hanno visto la compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte prima ai nastri di partenza, dopo il fermo totale, nell’agosto del 2020. E allora di festeggiare c’era proprio bisogno se è stato universalmente riconosciuto il merito di Msc Crociere nell’aver avviato la ripresa del settore con un protocollo sanitario rigoroso capace di trasformare il concetto di nave ghetto per i fatti della Diamond Princess in Giappone, in nave protettiva tanto da far esclamare alle stesse autorità sanitarie “meglio a bordo che a casa” la lotta al covid.

E quando Sophia Loren, la madrina assoluta delle navi di Aponte, ha tagliato il nastro che ha frantumato la bottiglia di champagne sulla prua della Seashore, l’applauso è stato liberatorio, quasi un inno agli sforzi fatti dalla compagnia “e a tutti coloro - come ha sottolineato il presidente esecutivo Piefrancesco Vago - a cominciare dal più umile, che con il lavoro aiutano Msc Crociere a crescere”. E poi ci ha pensato Nile Rodgers, tre volte vincitore del Grammy Award e membro della Rock and Roll Hall of Fame, accompagnato dalla sua band Chic, ha scatenare una notte indimenticabile che ha avuto come un solo palcoscenico la hall piramidale della Seashore e la sabbia di Ocean Cay.

Una nuova nave, un’isola privata e una crescita inarrestabile. Oggi Msc Crociere è il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Italia, Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Paesi del Golfo. Con 19 navi in flotta e altre in arrivo, Msc Crociere è pronta ad affrontare le sfide che l’attendono con una crescente determinazione. A cominciare da una forte presenza proprio nell’area di assoluto riferimento delle crociere dove la compagnia della famiglia Aponte schiera tre navi, la Seashore innanzitutto, e un’isola tutta dedicata ai suoi ospiti, diventata una straordinaria Riserva Marina.

“Crediamo molto in quest’area - ha detto Gianni Onorato, ceo della compagnia - perché è qui che sono nate le crociere, è qui che il mercato mondiale segna numeri da record assoluto. Portiamo lo stile europeo in un’area dove andare in crociera è il modo più naturale di fare una vacanza. Tre navi con itinerari diversi, un’isola dove i nostri ospiti possono godere il mare in assoluta tranquillità e presto, molto presto, un nuovo terminal nel porto di Miami, tutto dedicato a Msc Crociere, che la nostra compagnia realizzerà con la collaborazione di Fincantieri, investendo 350 milioni di euro. Il terminal, che verrà completato entro dicembre 2023, potrà servire contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione, gestendo il transito di 36.000 crocieristi al giorno. Insomma i Caraibi devono diventare per noi - ha sottolineato Onorato - un altro Mediterraneo, una roccaforte per Msc Crociere. I risultati ottenuti negli ultimi anni, nonostante la pandemia, sono straordinari. Il mercato europeo, e in particolare quello italiano, ha scelto Msc come marchio di riferimento nella vacanza in mare. La grande risposta che abbiamo avuto dai nuovi itinerari, dai porti del Mezzogiorno, ci ha portato a schierare ben 9 navi su queste rotte per coprire al meglio i due bacini, quello orientale è quello occidentale”.

Ma torniamo all’ultima nata, alla Msc Seashore, la nave da crociera più grande mai costruita in Italia. Un gioiello che ha richiesto un investimento da un miliardo su Fincantieri e che ha generato una ricaduta sull’economia italiana superiore a 4 miliardi, assicurando nel contempo oltre 4.000 posti di lavoro per gli oltre 2 anni della sua costruzione a Monfalcone.

Msc Seashore è la prima nave della classe Seaside Evo di Msc Crociere. “Una classe - ha detto Leonardo Massa - direttore Italia della compagnia - che ha rivoluzionato il concetto di crociera favorendo un più diretto contatto del passeggero con il mare. La passeggiata esterna e la possibilità di cenare o di bere accompagnati dal fruscio del mare offre una sensazione di gradevolezza assoluta”.

Il 65% delle aree comuni è stato ripensato per migliorare e arricchire l'esperienza degli ospiti, Msc Seashore offre una varietà di nuovi spazi, nuove esperienze e dotazioni di bordo per tutti gli ospiti. La nave offre anche alcuni degli spazi esterni più ampi di qualsiasi nave della flotta che si estendono per 13 mila metri quadrati, permettendo ai passeggeri di approfittare di grandi spazi all’aperto rilassandosi a bordo piscina, sorseggiando un cocktail rinfrescante in uno dei bar, rilassandosi in una vasca idromassaggio spumeggiante o semplicemente godendosi il sole e la brezza dal balcone della loro cabina.

Vediamo le caratteristiche salienti:

• Il più grande e lussuoso MSC Yacht Club della flotta – l’innovativo concetto "nave nella nave" che offre agli ospiti un'esperienza di crociera all-inclusive di alto livello con servizi privati e servizio di maggiordomo 24 ore su 24.

• 11 diverse tipologie di cabine e suite con balcone, comprese le ambite suite di poppa, 50 suite terrazzate con ampio balcone e 32 diverse suite con vasche idromassaggio private situate all'aperto.

• Ci sono sei piscine spettacolari, tra cui un nuovo parco acquatico interattivo a tema Pirate Cove e una nuova spettacolare Infinity Pool a poppa, oltre a due vasche idromassaggio a sfioro.

• Cinque ristoranti di specialità nella ridisegnata Chef's Court sul ponte 8 con due eleganti bar ed in più la possibilità di cenare all’aperto presso The Butcher's Cut, la steakhouse firmata MSC Crociere, situata sulla splendida passeggiata lungomare.

• L'esclusivo Solarium Top 19 per gli ospiti dell’esperienza Aurea con la sua elegante area lounge all'aperto e il bar.

• L'area kids più grande della flotta, con oltre 700 metri quadrati di spazio dedicato, è ispirata al tema dello spazio e dell'esplorazione planetaria.

• Le opzioni di intrattenimento, dal teatro principale alla discoteca high-tech, al più grande casinò di oltre mille metri quadrati, fino agli sport bar, offrono esperienze uniche per ogni tipo di viaggiatore.

• La prima nave da crociera al mondo a disporre del nuovo sistema di sanificazione dell'aria 'Safe Air' sviluppato da Fincantieri che utilizza la tecnologia delle lampade UV-C per eliminare il 99% dei virus e dei batteri, così come il 100% di aria fresca senza ricircolo per garantire aria pulita e sicura per gli ospiti e l'equipaggio.

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale di Msc Crociere tra cui il raggiungimento delle zero emissioni di gas serra delle sue operazioni marittime entro il 2050, Msc Seashore dispone delle più recenti tecnologie ambientali, tra cui sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (EGCS) e sistemi all'avanguardia di riduzione catalitica selettiva (SCR) che consentono la riduzione del 98% delle emissioni di ossido di zolfo (SOx) e del 90% delle emissioni di ossido di azoto (NOx). I suoi sistemi di trattamento delle acque reflue sono stati progettati in linea con la risoluzione Mecp 227(64) dell'Organizzazione Marittima Internazionale e raggiungono standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue presenti a terra. La nuova ammiraglia è anche dotata del sistema per ricevere energia elettrica da terra, che le permette di connettersi alle reti elettriche locali durante l'ormeggio nei porti dove questa infrastruttura è disponibile.