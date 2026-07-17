MSC spinge sulla transizione: per la prima volta una nave porta container agganciata al sistema cold ironing

GIOIA TAURO - Per la prima volta una mega nave porta contenitori, agganciata al sistema cold ironing. È accaduto nel porto di Gioia Tauro e si scrive così una nuova pagina nella transizione energetica del sistema portuale italiano. La meganave portacontainer è stata alimentata interamente dalla rete elettrica di banchina attraverso il sistema di cold ironing nello scalo calabrese.

Si tratta di un risultato di assoluto rilievo nazionale, raggiunto dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, guidata dal presidente Paolo Piacenza, che colloca il porto di Gioia Tauro tra i primi scali europei ad aver reso operativa una delle infrastrutture strategiche previste dalle politiche dell'Unione europea per la decarbonizzazione del trasporto marittimo.

Protagonista è stata la nave cargo Msc Mirja da oltre 19mila Teus. “Dopo l'ormeggio, il personale - spiega una nota tecnica - ha provveduto al collegamento dell'unità navale alla presa mobile del sistema di cold ironing attraverso i cavi di alimentazione. Ultimate le verifiche tecniche e le operazioni di interfacciamento con la cabina elettrica, la nave ha spento i propri motori ausiliari ed è stata alimentata esclusivamente dalla rete elettrica di terra, con una potenza complessiva di circa sette Mw”.

L'operazione conferma la piena funzionalità del sistema realizzato dall'Autorità di Sistema Portuale e rappresenta un passaggio concreto verso un modello di porto sempre più sostenibile, innovativo e competitivo. "Oggi il porto di Gioia Tauro compie un passo che segna un momento storico non solo per il nostro scalo, ma per l'intero sistema portuale nazionale. - ha detto il presidente Paolo Piacenza -. Una mega nave portacontainer ha spento i propri motori durante l'ormeggio, ricevendo energia esclusivamente dalla rete elettrica di banchina. Non stiamo parlando di un'infrastruttura semplicemente completata, ma di un sistema pienamente funzionante e al servizio delle compagnie di navigazione.

Questo risultato dimostra come la sostenibilità possa tradursi in innovazione concreta e competitività. Gioia Tauro continua ad anticipare i processi di trasformazione della portualità europea, investendo in tecnologie che riducono l'impatto ambientale e rafforzano l'attrattività dello scalo sempre più efficiente, sostenibile e integrato con le grandi reti logistiche internazionali".

L'intervento rientra nella più ampia strategia dell'Ente finalizzata alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività portuali, in linea con le direttive europee sulla promozione dell'energia pulita nei trasporti. Il sistema di cold ironing consente infatti alle navi in sosta di spegnere i generatori diesel di bordo, normalmente utilizzati per garantire i servizi durante l'ormeggio, eliminando così le emissioni in atmosfera e abbattendo in maniera significativa anche l'inquinamento acustico.

Il progetto di elettrificazione delle banchine rappresenta inoltre uno dei più importanti investimenti energetici oggi in corso nel sistema portuale italiano. Per alimentare le navi ormeggiate, il progetto dell'Autorità di Sistema portuale ha puntato ad incrementare la disponibilità di energia elettrica fino a 80 Mw. A tale fabbisogno si affianca quello della Medcenter Container Terminal S.p.A. (Mct), concessionaria del terminal contenitori, che ha avviato un ambizioso piano di elettrificazione delle proprie infrastrutture operative, comprendente le gru automatiche di piazzale (Asc) e il potenziamento delle gru elettriche di banchina (Sts), per un ulteriore fabbisogno di 80 Mw.

Complessivamente, il progetto prevede l'ampliamento della connessione alla rete nazionale di alta tensione destinata a servire sia l'Autorità di Sistema portuale sia Mct, per una potenza complessiva di 160 Mw. Una disponibilità energetica paragonabile ai consumi di una città con oltre 300 mila abitanti, che testimonia la portata strategica dell'investimento e il ruolo sempre più centrale del porto di Gioia Tauro quale laboratorio nazionale della transizione energetica e dell'innovazione tecnologica applicata alla portualità.