Msc World America e Ocean Cai simboli della transizione energetica

MIAMI - Appena battezzata e già premiata. Msc World America ha già una bacheca ricca di trofei. Il più importante è arrivato da Bureau Veritas che ha ufficialmente consegnato a Msc World America il Platinum Pearl Award, in riconoscimento dei 20 anni di impegno della Compagnia per la salute, la sicurezza e la tutela dell'ambiente in tutta la flotta Msc. Questo prestigioso premio testimonia la dedizione della compagnia di Gianluigi Aponte nel sostenere i più alti standard internazionali nel settore delle crociere.

Msc World America offre un mix di design europeo e comfort americano, garantendo agli ospiti un'esperienza di crociera davvero memorabile, sia che cerchino una rilassante fuga tropicale o una vacanza ricca di azione. La caratteristica prua della nuova nave World Class si erge verticalmente dalla linea di galleggiamento e la sua poppa a forma di Y si apre sull’avveniristica World Promenade all'aperto. Nel complesso, Msc World America si estende su 22 ponti, misura più di 47 metri di larghezza, dispone di 2.614 cabine, conta più di 40.000 metri quadrati di spazi pubblici e offre caratteristiche e strutture di prim'ordine.

Nelle sue crociere toccherà sempre Ocean Cai, l’isola delle Bahamas che Msc Crociere ha ottenuto in esclusiva per 99 anni e che ha trasformato in una oasi di straordinaria bellezza a poche ore di navigazione dal porto di Miami. Era una cava per estrazione della sabbia, è diventata un piccolo paradiso a disposizione dei croceristi che utilizzano la nave come albergo e l’isola come un grande stabilimento balneare immerso nel verde.

E non finisce qui. Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere, ha anche annunciato che con la sabbia emersa a Ocean Cai si sta realizzando una nuova isola che sarà al servizio di Explora Journeys, il marchio del lusso del Gruppo Msc.

Insomma occhio all’ambiente sempre. E su questo filone Msc Crociere ha annunciato di aver ridotto l'intensità delle sue operazioni navali del 33,5% dal 2008, e raggiungerà una riduzione del 40% prima dell'obiettivo del 2030 imposto dall’Imo. Oltre a trovare ulteriori efficienze operative, Msc Crociere sta abbracciando nuove tecnologie e identificando percorsi per passare a carburanti non a base di carbonio e rinnovabili, lavorando con fornitori di carburante e altri partner sull'uso di Bio-Gnl e Synthetic Renewable Gnl nel breve termine.

E tutto questo mentre sono già in costruzione altre navi. Quattro le fornirà Fincantieri per Explora Journeys; due sono già in costruzione per Msc Crociere a Saint Nazaire, nei Cantieri dell’Atlantico. Per la prima, Msc World Asia, sono già disponibili per la prenotazione gli itinerari invernali ed estivi. Msc World Asia navigherà nel Mediterraneo occidentale a partire da dicembre 2026. I primi numeri dicono che la nave avrà più di 40 bar, saloni e ristoranti, intrattenimento per tutte le età, servizi a bordo per le famiglie e molto altro ancora, per garantire un'esperienza di crociera unica.

Msc World Asia è la terza nave dell’innovativa World Class alimentata a gnl, dopo Msc World Europa e Msc World America. Ogni nave della World Class porta il nome di un continente, riflettendo appieno lo spirito della Compagnia, che solca i mari di tutto il mondo, offrendo itinerari e destinazioni indimenticabili.