La nave da crociera più pulita che sia ma stata varata. Msc World Asia, è stata battezzata e consegnata ieri dai Chantiers de l’Atlantique a Msc Crociere e rappresenta lo stato dell’arte delle tecnologie disponibili nella transizione energetica. La madrina Alexa Aponte, e il marito Pierfrancesco Vago l’hanno consegnata nelle mani del comandante Paolo Bellini, con la consapevolezza di affidargli un gioiello della tecnica, una vera e propria città tecnologica capace di portare in giro per il mondo quasi settemila passeggeri e più di duemila persone di equipaggio con un impatto inferiore, molto inferiore a quello prodotto dallo stesso numero di persone nelle città dove vivono.

È tutto questo è stato possibile grazie al grande lavoro che il team tecnico di Msc Crociere, guidato da Emilio La Scala, ha svolto e svolge accanto ai tecnici dei Chantiers de l’Atlantique. Una collaborazione esaltata anche da Laurent Castaing, direttore generale dei cantieri francesi. Una collaborazione destinata a continuare se è vero com’è vero che Msc World Asia è la terza nave della classe World e che ne arriveranno altre 5 nei prossimi anni fino al 2031. La prossima, la Msc World Atlantic, già a ottobre del prossimo anno.

Insomma la consegna di Msc World Asia segna un nuovo importante traguardo in una collaborazione nel settore della costruzione navale con i cantieri francesi che prosegue da oltre 25 anni. Con il suo ingresso in flotta, Msc World Asia diventa la ventesima nave costruita da Chantiers de l’Atlantique per Msc Crociere. La consegna segna il completamento di oltre due anni di lavoro congiunto tra Msc Crociere e Chantiers de l’Atlantique, che ha coinvolto maestranze del cantiere, tecnici, ingegneri, designer e architetti, impegnati in tutte le fasi del progetto, dalla concezione alla realizzazione della nave. La costruzione ha inoltre coinvolto oltre 500 fornitori, a conferma della portata e della complessità di un progetto dedicato alla realizzazione di una nave da crociera di nuova generazione.

Msc World Asia ora sta raggiungendo Le Havre, in Francia, dove sarà ufficialmente festeggiata dopodomani. A partire dal 6 dicembre 2026 l'itinerario di Msc World Asia accompagnerà gli ospiti alla scoperta di alcune delle destinazioni più apprezzate e iconiche del Mediterraneo, attraverso un viaggio che intreccia cultura, storia, arte e paesaggi suggestivi. Con home port a Genova e tappe a Civitavecchia, Napoli (dalla primavera), Messina, La Valletta, Barcellona e Marsiglia, offrendo l'opportunità di esplorare città dal fascino unico e territori ricchi di tradizioni. Per la stagione invernale 2027/2028 la nave sarà poi destinata ai Caraibi meridionali.

Ma veniamo alla parte tecnica. Le caratteristiche ambientali di Msc World Asia sono straordinarie. La nuova ammiraglia di Msc Crociere introduce ulteriori miglioramenti sul fronte dell’efficienza energetica, proseguendo il percorso avviato con la piattaforma World Class. La nave integra diverse tecnologie progettate per contenere i consumi e ottimizzare le prestazioni operative, intervenendo su idrodinamica, propulsione, produzione di energia, recupero del calore, raffreddamento e produzione di acqua. Grazie al contributo combinato di questi sistemi, Msc World Asia si colloca tra le navi da crociera più efficienti al mondo dal punto di vista energetico, con un indice di efficienza energetica in fase di progettazione (EEDI) inferiore del 50% rispetto al valore di riferimento stabilito dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per navi della stessa tipologia e dimensione.

Lo scafo e il sistema di propulsione sono stati ottimizzati per migliorare l’efficienza idrodinamica, mentre uno speciale rivestimento allo scafo riduce l’attrito con l’acqua. La nave è inoltre dotata di un sistema avanzato di recupero del calore attraverso una turbina a vapore, che consente di trasformare il calore recuperato in energia elettrica. Durante le prove in mare, il sistema ha raggiunto una produzione di circa 1,5 MW, pari a circa il 3% del fabbisogno energetico complessivo della nave. Queste soluzioni contribuiscono a ridurre l'energia necessaria per il funzionamento dell'unità.

La propulsione è affidata a motori dual-fuel di ultima generazione, alimentati a Gnl (metano raffreddato a meno 360 gradi) e disponibili in diverse capacità, che permettono di adeguare la produzione di energia alle effettive esigenze operative della nave.Tra i motori installati figura anche un prototipo progettato anche per ridurre significativamente le perdite di metano. La tecnologia dual-fuel garantisce inoltre la flessibilità necessaria per un eventuale impiego futuro di combustibili rinnovabili, come il bio-Gnl e il Gnl sintetico, man mano che questi diventeranno più disponibili e sostenibili dal punto di vista commerciale. Msc Crociere prosegue la collaborazione con i produttori di motori e i partner di ricerca per sviluppare ulteriori soluzioni tecnologiche e operative e per effettuare misurazioni indipendenti delle emissioni di metano.

“Nel loro insieme, queste tecnologie contribuiscono - sottolinea la compagnia - al Piano di Transizione Energetica di Msc Crociere e al raggiungimento dell’obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas serra dalle proprie operazioni marittime entro il 2050.