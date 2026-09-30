Msc, tocca il mare la World Atlantic. Via ai lavori per Sandy Cay: nuova isola privata ai Caraibi

SAINT NAZAIRE - Mentre si prepara la consegna di Msc World Asia prevista per novembre, nei cantieri navali di Saint Nazaire in Francia, si è svolta la cerimonia del primo galleggiamento Msc World Atlantic, la quarta nave della serie World di Msc Crociere. Il float out rappresenta una importante nel percorso di costruzione della nave, che viene trasferita dal bacino di costruzione in acqua, dove poi proseguiranno le successive attività di finitura in vista della consegna. Msc World Atlantic sarà la venticinquesima nave della flotta di Msc Crociere; inoltre sarà la quarta nave alimentata a Gnl.

Msc World Atlantic è stata progettata per unire l’inconfondibile stile europeo di Msc Crociere al comfort americano. A partire da novembre 2027, la nave proporrà, infatti, itinerari di 7 e 14 notti, alternati di settimana in settimana, alla scoperta dei Caraibi orientali e occidentali e di alcune delle destinazioni più iconiche della regione. Tra le tappe spicca Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata di Msc Crociere alle Bahamas.

E a proposito di Ocean Cay c’è anche da dire che La Divisione Crociere del Gruppo Msc ha celebrato anche l’avvio ufficiale dei lavori per Sandy Cay, la nuova destinazione privata di lusso della Compagnia alle Bahamas. La cerimonia rappresenta un’importante tappa nello sviluppo del progetto, i cui lavori di costruzione e preparazione dell’area sono già in corso, in vista dell’apertura dell’isola prevista nel 2028.

L’evento ha riunito rappresentanti della Divisione Crociere del Gruppo Msc, esponenti del Governo delle Bahamas e i principali partner coinvolti nel progetto, per celebrare questo importante traguardo e ribadire l’impegno di lungo periodo della Compagnia nello sviluppo delle destinazioni alle Bahamas. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msx, e l’On. Philip Davis, KC, MP, Primo Ministro del Commonwealth delle Bahamas. Situata nelle immediate vicinanze di Ocean Cay Msc Marine Reserve, Sandy Cay è stata presentata nell’aprile 2026. La nuova destinazione è stata progettata esclusivamente per gli ospiti di Msc Crociere ed Explora Journeys, con l’obiettivo di affiancare Ocean Cay offrendo un’esperienza diversa, più intima e immersiva, all’insegna del lusso.

E a bordo di Msc World Atlantic gli ospiti potranno immergersi in un viaggio tra culture, sapori e stili delle due sponde dell’Atlantico, riuniti in un’unica straordinaria destinazione sul mare. La nave sarà articolata in sette distretti distinti, ciascuno pensato per offrire un’esperienza unica, con atmosfere, servizi e proposte di intrattenimento dedicate.

Dopo il float out, MSC World Atlantic resterà presso Chantiers de l’Atlantique, dove proseguiranno i lavori sugli interni, le aree pubbliche e gli ultimi elementi tecnici. La consegna ufficiale a Msc Crociere è prevista nel 2027, in vista dell’inizio della sua prima stagione nei Caraibi a partire da novembre dello stesso anno.