Naples Shipping Week dal 26 ottobre, focus su Blue Economy, portualità e America's Cup

NAPOLI - È la Blue Economy nel suo complesso al centro della settima edizione di Naples Shipping Week, la settimana di eventi che si alterna ogni anno con Genova. Dal 26 ottobre al 1° novembre NSW26 promette di essere un evento di portata internazionale perché lo sforzo organizzativo del Propeller Club Port of Naples e del Clickutility Team è veramente notevole: coinvolte istituzioni, imprese, università e centri di ricerca per confrontarsi sul futuro dello shipping e della portualità, con un programma ricchissimo che arriva in preparazione della America’s Cup.

Tra i temi al centro dell’edizione 2026 ci sono le nuove opportunità professionali offerte dall’economia del mare, l’innovazione tecnologica, la competitività dei porti e il contributo delle nuove generazioni. Un programma che mette in dialogo istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico del comparto marittimo per lo sviluppo del territorio. Si comincia lunedì presso la Sala del Comitato dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: ci sarà un Focus Group tecnico dedicato al ruolo strategico del porto di Napoli per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e per il posizionamento dell’Italia nel Mediterraneo.

Il programma di lunedì 26 ottobre proseguirà con due appuntamenti: a Palazzo Calabritto, in Piazza dei Martiri il convegno Le procedure di gara nel sistema portuale: ruolo e competenze del commercialista, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli; alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, invece l’incontro Scienza e shipping: un’alleanza strategica per il futuro blu dell’Associazione Amici dell’Acquario di Napoli. Dopo la visita guidata al Biodiversity Gateway, presso la Casina Pompeiana. Martedì, donne e mare: una storia che guarda al futuro.

Il contributo delle donne all’economia marittima sarà al centro dell’incontro aperto al pubblico. Tanti altri eventi della giornata, aperti al pubblico. Momento particolarmente atteso mercoledì con la visita al Cantiere Team Village dell'America's Cup. La città ospiterà diverse iniziative: due eventi in parallelo: dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope il convegno Governing the blue ecosystem: legal frameworks and carbon accountability in the net-zero transition, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, col supporto del Blue Shipping & Cruise Laboratory (BSCLab); dalla Sala dei Baroni del Maschio Angioino l’incontro Il sistema portuale più della somma dei singoli scali - terzo convegno biennale con focus sui terminal portuali 2026: dalla programmazione ai risultati, organizzato da The International Propeller Club, Port of Salerno.

Giovedì e Venerdì due giorni dedicati al Blue Connect: le nuove generazioni incontrano il mondo del mare. Lo sguardo alle nuove generazioni proseguirà con Blue Voices, l’appuntamento organizzato dal Gruppo Giovani dell’International Propeller Clubs Italia e da YoungShip Italia. Otto giovani professionisti racconteranno le proprie esperienze attraverso interventi ispirati ai loro percorsi personali e professionali, offrendo uno spaccato delle opportunità e delle carriere legate al mare. La giornata di giovedì 29 ottobre si concluderà a bordo della nave Dattilo con un incontro organizzato dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli.