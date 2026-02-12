Napoli Boat Show: avanza il progetto del salone glamour. E il sindaco Vicinanza dà il benvenuto alla Reggia del Quisisana

Mentre a Napoli è ancora in corso il Nauticsud (storico salone “a secco” dedicato alla piccola e media nautica), nella vicina Castellammare di Stabia fervono i preparativi per la prima edizione del Napoli Boat Show, un salone nuovo, diverso, tutto da scoprire, in programma dal 18 al 22 marzo nel porto turistico di marina di Stabia, struttura con 789 posti barca, parcheggio per 800 auto, passeggiata di 3000 metri, ristorante, bar, circolo nautico e servizi di qualità. E’ un marina ben collaudato, dove si prevede di allestire un evento fieristico dedicato a unità di dimensioni medie e grandi: barche dai 12 metri in su, che saranno tutte esposte in acqua, e tutte disponibili per prove di navigazione. Ma attenzione: a 30 chilometri da Napoli, nel cuore della costa sovrastata da sua maestà il Vesuvio, sta prendendo forma un salone non tradizionale.

Ce lo ha spiegato, in anteprima, il numero uno dell’organizzazione, Fabio Piantedosi, promotore finanziario di un importante istituto bancario italiano e con un passato nel campo degli eventi dedicati al wedding, deciso ora a cimentarsi per la prima volta in un settore in cui ripone grande fiducia. “Ho buone conoscenze nell’ambiente e mi sono circondato di collaboratori esperti, con i quali sto portando avanti un progetto ambizioso, destinato a dimostrare che la grande nautica non ha il diritto di mettersi in mostra solo a Cannes. Lì, è vero, c’è la Costa Azzurra, ma il Golfo di Napoli ha forse qualcosa da invidiare a quei territori? Possiamo mai temere concorrenza noi che abbiamo, nel raggio di poche miglia nautiche, la costiera sorrentina, l’Amalfitana, Capri, Ischia, Procida e la stessa Napoli capitale del turismo internazionale?”

Partendo da questa solida fiducia nel territorio, Piantedosi ha dunque messo in moto la macchina organizzativa del suo boat show proponendosi di allestire quello che definisce “un evento glamour, fuori dagli schemi tradizionali dei saloni nautici, capace di fare apprezzare non solo barche di qualità, proposte dai migliori cantieri italiani e stranieri, ma anche le magnificenze di un territorio tutto da scoprire, ricco di storia e di attrazioni”.

Il programma verrà annunciato nei dettagli entro la fine di febbraio: è in via di formalizzazione un accordo (ormai raggiunto) con il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, per organizzare la conferenza di presentazione dell’evento nella magnifica Reggia del Quisisana, luogo carico di fascino e di storia, di proprietà dell’amministrazione comunale. “E’ una location straordinaria – dice il sindaco – e sono ben lieto di metterlo a disposizione degli organizzatori del salone nautico e di coloro che vorranno visitare, all’interno, anche il Museo Archeologico, che ospita una collezione di opere provenienti dalle ville del territorio stabiese”.

“La disponibilità del sindaco di Castellammare – dicono gli organizzatori del boat show – è in linea con il nostro programma, mirato ad allestire una manifestazione che vada oltre la mera esposizione di barche. Vogliamo fare in modo che chi verrà qui apprezzi anche il territorio e il suo circondario. A pochissima distanza ci sono gli scavi di Pompei e di Ercolano, le ville vesuviane, e ci stiamo organizzando anche per organizzare tour a Positano, se possibile pure a Capri. Questo territorio – dice Piantedosi – è un paradiso, e mi piace ricordare che in zona ci sono ben due ristoranti stellati, uno proprio a Castellammare”.

Storia, archeologia, glamour, cibo, d’accordo. Ma le barche? Il progetto sta prendendo forma tra non poche difficoltà, in primis l’accavallarsi di date e la necessità, in molti casi, di “accontentarsi” della presenza di marchi prestigiosi solo grazie ai rivenditori locali. Al momento sarebbero una sessantina i contratti firmati, ma l’obiettivo (ambizioso) è arrivare a 100. Non c’è, per ora, una lista ufficiale, ma figurano, in una lista provvisoria, i nomi di Azimut, Riva, Itama, Pardo, Cranchi, Rio, Saxdor, cui si aggiungeranno probabilmente Rizzardi e Santasevera. A questi dovrebbero sommarsi alcuni dei migliori brand della cantieristica locale, come Fiart, I-Boat, Salpa, MV Marine… Insomma, è molto probabile che venga allestito un salone adeguato alle ambizioni e alle aspettative.

Il direttore commerciale Enrico de Gregorio (vecchia conoscenza del settore) si sta dando da fare per assicurarsi la presenza dei migliori e presto sarà ufficializzato l’elenco degli espositori. Per ora gli organizzatori si limitano a dire che “saranno in acqua barche a vela e a motore, gommoni e tender, yacht e super yacht, monocarena e catamarani, ma l’evento è stato progettato per invertire le logiche espositive tradizionali e per mettere al centro asset fondamentali come la navigazione e la scoperta del territorio”.

Secondo lo staff che sta allestendo la manifestazione “c’è una differenza sostanziale tra guardare una barca ferma su un invaso e farla navigare con il golfo di Napoli come palcoscenico, con la Costiera e Sorrento a fare da quinta e Capri e Ischia come boe naturali”… Insomma, appare chiaro che l’obiettivo è rompere gli schemi per diventare il primo vero “boutique boat show” nel cuore del Mediterraneo. Tutto ciò in una città di provincia come Castellammare, tutta da scoprire, ma a due passi da Napoli, città che a fronte della carenza di posti barca, sta vivendo un momento magico, tra riqualificazione del territorio e boom del turismo.

“Vogliamo creare un evento dove la bellezza del luogo non sia solo decorativa, ma funzionale alla vendita” dichiara il patron Piantedosi. E aggiunge: “La nostra missione è offrire agli espositori un contesto organizzato, con servizi tecnici da resort e un pubblico qualificato, lontano dalla confusione del turismo di massa”.

Al di là delle occasioni prevedibilmente offerte dal territorio, il Napoli Boat Show vivrà anche all’interno dello Yacht Club, che ospiterà talk su sostenibilità e innovazione nell’Innovation Dock. Nei piani anche momenti di networking esclusivo, cene di gala e after-show al tramonto. “Sarà un’esperienza completa” viene assicurato dagli organizzatori, sottolineando che “la manifestazione unirà la cultura del mare e l’amore per le imbarcazioni alla capacità ricettiva di un territorio vicinissimo a Napoli, tutto da scoprire”.