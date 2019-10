Presentati a Napoli gli Stati Generali del Mare. E nel 2020 via libera a “Navigare” sul litorale

NAPOLI - Dal 5 al 31 ottobre è in programma a Napoli la terza edizione degli Stati Generali del mare, organizzati dalla delegata del Comune Daniela Villani, con la collaborazione della Capitaneria di Porto e con associazioni di volontariato e privati cittadini legati alla salvaguardia e alla valorizzazione della risorsa forse più importante del territorio.

La difesa dell’ambiente marino e la guerra all’inquinamento rappresentano il cuore dell’iniziativa, che si articolerà per 26 giorni tra attività culturali, ludiche e sportive, tutte gratuite e organizzate in luoghi simbolo del territorio marino e costiero: tra questi Castel dell’Ovo, la Rotonda Diaz, il Circolo Nautico Posillipo, la Rari Nantes, l’area marina protetta della Gaiola, il pontile di Bagnoli, il vicino Museo del Mare.

Il programma prevede mostre, concerti, convegni, esibizioni, passeggiate in kajak, dimostrazioni di sport acquatici dedicate ai bambini e ai ragazzi e una vera e propria gara di bici bike, in programma il 26 ottobre nel tratto di mare tra la Colonna Spezzata e la Rotonda Diaz, nel cuore del litorale cittadino. Per i più piccoli è prevista anche la lettura di favole sul tema marino, mentre agli adulti sono riservate, tra le tante iniziative, originali sedute sperimentali di medicina tradizionale cinese e di yoga: nel primo caso una specialista della materia, la maestra Daniela Monetti, illustrerà il tema dell’acqua nel Taniji Quan, disciplina che prevede esercizi di respirazione a ritmo delle onde; YogAmare, a cura del Centro Zen 81, dedicherà invece una giornata di yoga legata al benessere psicofisico che – viene spiegato – può essere procurato anche dalla sola visione del panorama.

Tra i tanti eventi in programma (sul sito del Comune di Napoli l’elenco dettagliato) non mancano interventi di volontariato per la pulizia di fondali e arenili. E proprio in questa ottica la delegata al mare dell’amministrazione comunale, Daniela Villani, ha colto l’occasione della presentazione degli Stati Generali per premiare il piccolo Jacopo Luongo, un bambino di 11 anni che durante l’estate ha dedicato molti giorni delle vacanze alla pulizia dell’arenile napoletano, nella zona della Rotonda Diaz, letteralmente invasa dalle cicche.

Un altro premio, nella categoria Senior, è andato al Comitato Spiaggia SuperAbile, organizzazione di volontariato che si è battuta con vigore, e con successo, per ottenere che otto spiagge della vicina costiera sorrentina venissero rese accessibili ai diversamente abili.

“Al di là del conferimento dei premi – ha detto la rappresentante dell’amministrazione comunale – è importante che in concomitanza con gli Stati Generali possa partire, dal 9 ottobre, anche il primo Tavolo Blu, un organismo diviso in cinque sezioni, messo in piedi con tutte le associazioni di cittadini sensibili ai problemi del mare, alla sua salvaguardia, alla sua fruibilità e alla sua valenza economica. Tutto ciò – ha tenuto a sottolineare la Villani – dimostra come sia possibile praticare la democrazia partendo dal basso, cioè dai cittadini. L’impegno delle associazioni è per noi fondamentale, così come la collaborazione della Capitaneria di Porto”.

In rappresentanza della Marina era presente il comandante Tommaso Capodiferro, responsabile operativo della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli. “Per noi – ha detto l’ufficiale – la tutela del mare, del patrimonio marino e la salvaguardia delle coste è un impegno fondamentale e irrinunciabile. Perciò noi ci siamo, siamo pronti a dare tutta la collaborazione possibile agli Stati Generali, all’amministrazione comunale e a quei cittadini che, come il piccolo Jacopo, dimostrano di avere a cuore, più di quanto avvenisse qualche tempo fa, la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero”.

Negli Stati Generali non è inclusa l’esposizione di barche Navigare, in programma al Circolo Posillipo dal 19 al 27 ottobre. In compenso la delegata del sindaco De Magistris ha confermato le indiscrezioni trapelate: “Il trasferimento di Navigare in una location più ampia e spettacolare, sul lungomare di via Caracciolo, si realizzerà nel 2020, in quanto il No della Sovrintendenza, ostinatamente oppostasi al nullaosta, diventerà presto un Sì. L’accordo è stato ormai raggiunto e finalmente avremo un evento dedicato alla nautica da diporto nella location ideale per Napoli, e cioè in quell’impareggiabile scenario che è il nostro golfo”.