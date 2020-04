Nasce a La Spezia Antonini Navi: produrrà in proprio yacht e super yacht fino a 70 metri

LA SPEZIA - Dalle lavorazioni su yacht e super yacht per conto terzi alla produzione in proprio: il progetto era stato ormai varato, con un investimento di 10 milioni di euro e grandi ambizioni. La pandemia da coronavirus non l’ha fermato. Si va avanti. Con coraggio, con determinazione, con la consapevolezza che prima o poi la tempesta passerà e il piano di sviluppo del Gruppo Antonini, realtà storica della nautica ligure, approderà a grandi risultati.

Dopo anni di proficuo lavoro nelle lavorazioni per conto dei cantieri più noti e prestigiosi del mondo, e di assidua attività nel refitting e nelle manutenzioni, Massimo, Lorenzo e Simone Antonini hanno deciso dunque di accettare la proposta avanzata dall’amico (e oggi direttore della nuova struttura) Aldo Manna e di costituire un nuovo brand. Si chiama Antonini Navi e si propone di garantire al mercato un’offerta a tutto tondo, che prevede la realizzazione di una linea innovativa e trasversale di yacht denominata Crossover, di misura compresa tra i 30 e i 50 metri, di cui si occuperà il pluripremiato architetto e designer spezzino Fulvio De Simoni.

“La linea Crossover – informa il cantiere – vuole essere un concept che rappresenti al meglio il DNA del nostro gruppo. Sarà composta da una serie di imbarcazioni dalla carena voluminosa e “morbida” e dalle linee contemporanee. La prima unità che verrà costruita sarà il Crossover 130, un 40 metri che condensa nella sua totalità tutte le particolarità e potenzialità della linea”.

Nei piani c’è anche la costruzione di uno yacht custom di 70 metri. Ma non solo: non verranno abbandonate attività consolidate come le costruzioni per conto terzi, i servizi di refitting, di post-vendita e di ormeggio per superyacht. Il tutto nella base di Marina di Pertusola di Muggiano, nel Golfo di La Spezia, hub dello yachting tra i più noti al mondo.

Il nuovo marchio Antonini Navi nasce da un’intuizione di Aldo Manna, che per primo ha saputo individuare il potenziale inespresso del sito spezzino e la forza imprenditoriale di un gruppo solido e strutturato, fondato nell’immediato dopoguerra da Walter Antonini. Il quale è stato un vero pioniere della nautica e il creatore di una struttura che nel corso degli anni si è guadagnata una solida reputazione anche al di fuori del settore navale, con siti produttivi dislocati in diverse aree, 200 dipendenti, 50 collaboratori e un fatturato medio annuo di oltre 50 milioni di euro.

“La nostra famiglia – ha spiegato Simone Antonini, nipote del fondatore Walter – aveva questo sogno nel cassetto da tempo e crede molto nel progetto di riconversione dell’intera area del cantiere di La Spezia. Con un investimento di dieci milioni di euro siamo riusciti a entrare con grande determinazione in un settore in cui già operiamo con progetti di refitting e di produzione per conto terzi. Non smetteremo mai di guardare oltre e siamo certi di poter fare affidamento sul lavoro di Aldo Manna, un vero professionista nel settore della costruzione e commercializzazione di superyacht, l’uomo giusto per completare il nostro team, sempre più determinato a raggiungere nuovi obiettivi”.

Manna, da parte sua, si è detto “onorato di essere parte integrante e attiva del progetto” e ha sottolineato l’importanza della “cultura familiare degli Antonini, con i quali ci sono rapporti personali e umani che costituiranno la chiave di volta nel modello di business”. Quanto alle strategie di approccio alla clientela di prodotti destinati a un pubblico decisamente elitario, il neo direttore di Antonini Navi non ha dubbi: “Oggi più che mai i clienti di super yacht sentono la necessità di confrontarsi e interagire direttamente con la proprietà di un cantiere e non con semplici manager di fondi d’investimento”.