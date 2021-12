Nasce il colosso italiano dei gommoni: firmato l’accordo tra Sacs e Tecnorib (licenziatario Pirelli)

Il botto di fine anno arriva dalla provincia di Milano, dove hanno sede Sacs e Tecnorib, storici marchi specializzati nella costruzione di gommoni di fascia alta (nel caso di Tecnorib con marchio Pirelli e PZero): le due aziende hanno annunciato infatti la definizione di un accordo che dà vita a una società denominata Sacs-Tecnorib Spa. Una svolta importante, per nulla usuale nel mondo della nautica, e in particolare nel settore dei battelli pneumatici, da sempre frammentato e caratterizzato anzi da una concorrenza spietata tra molte aziende di piccole e medie dimensioni.

L’obiettivo dichiarato è il consolidamento della forte crescita ottenuta negli ultimi anni e il rafforzamento della propria presenza sui mercati internazionali. Numeri alla mano, del resto, la nuova realtà si pone sul mercato come leader mondiale nella produzione di Maxi-Rib e come uno dei principali player nel panorama della nautica italiana, con un volume di affari che per l’anno nautico in corso supererà – nelle previsioni – i 45 milioni di euro.

Matteo Magni (presidente della neonata Sacs Trecnorib) e Giovanni De Bonis (CEO della stessa) hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo raggiunto, manifestando la convinzione che l’alleanza rappresenti una garanzia di crescita. “Abbiamo voluto integrare le due realtà in un’operazione dal carattere industriale e senza apporti finanziari esterni”, ha dichiarato Magni. “L’obiettivo – ha aggiunto - è creare sinergie a livello operativo per consolidare il percorso di crescita che le due realtà avevano intrapreso singolarmente e mettere così i presupposti per raccogliere insieme nuove opportunità e sfide”.

Le sinergie riguarderanno in particolare i siti produttivi, i processi di progettazione e le attività di ricerca e sviluppo. Per il resto i due marchi, Sacs e Tecnorib, manterranno gamme di prodotto distinte e complementari. Lo ha precisato l’amministratore delegato della nuova società, Giovanni De Bonis.

Radicate entrambe in Lombardia (Sacs ha sede a Roncello, nella provincia di Monza-Brianza, Tecnorib a Rescaldina, provincia di Milano) le due aziende possono vantare gamme di assoluto prestigio, composte da oltre 20 unità ciascuna, di misure comprese, per Pirelli, tra un minimo di 2,80 e un massimo di 13,10 metri; per Sacs tra 7,50 e 19,80. Il recente Pirelli 42 la punta di diamante della gamma Tecnorib; le linee Strider e Rebel i “cavalli di battaglia” di Sacs, che ha già annunciato, in vista del Salone di Dusseldorf (22-30 gennaio) l’arrivo del maxi RIB Rebel 55, nuova ammiraglia del cantiere con tanto di murate abbattibili.

Nel caso di Tecnorib, il grande vantaggio di popolarità e immagine viene dalla produzione e commercializzazione su licenza di RIB hi-tech con marchio Pirelli, colosso della gomma famoso su scala planetaria anche per la sua presenza in Formula 1; SACS s’è affermato invece per la produzione di RIB fino a 20 metri caratterizzati da un design di forte personalità e da una cura maniacale anche per i più piccoli particolari. Tra i meriti acquisiti, anche l’aver aperto la strada, con il Rebel 47 del 2016, a battelli dalla tecnologia già sperimentata nel settore militare.