Nasce a Macerata il primo Master universitario in marketing, comunicazione e giornalismo dedicato alla nautica

L’Italia è leader mondiale nella produzione di superyacht, detiene una quota superiore al 50% del mercato globale per unità consegnate, destinata – secondo le principali fonti internazionali - a crescere ulteriormente nei prossimi cinque anni; l’occupazione, diretta e indiretta, è in crescita e – secondo il più recente rapporto di Deloitte – il comparto ha un effetto moltiplicatore sull’economia nazionale pari a 2,7 volte, cui si aggiunge un moltiplicatore occupazionale 6 volte superiore. Se a tutto ciò aggiungiamo il prestigio internazionale di studi di design&progettazione italiani affermati su scala planetaria e il crescente successo del Made in Italy nei saloni nautici più importanti del mondo, si avrà chiaro il quadro di un comparto di assoluto prestigio, senza alcun dubbio meritevole di attenzione mediatica.

E invece, al netto delle dovute eccezioni, la nautica non gode di buona stampa. I quotidiani cartacei quasi la ignorano; la rivista specializzata più nota e affermata ha chiuso i battenti a settembre, e la comunicazione online è spesso (per fortuna non sempre) insufficiente. Così risulta spesso inadeguata (anche in questo caso, per fortuna, non sempre) la comunicazione delle aziende, in particolare quelle della piccola e media nautica, quasi sempre prive di un qualificato addetto alla comunicazione e spesso addirittura ignare del valore che può avere un comunicato stampa chiaro e tempestivo. Ad eccezione dei big, è raro il ricorso a uffici stampa professionali.

Che fare? Dopo anni di chiacchiere, finalmente si profila una iniziativa seria, concreta e lodevole. Grazie all’Università di Macerata nasce il Primo Master Universitario di primo livello in Marketing, Comunicazione e Giornalismo nel settore nautico. Subito operativo, il progetto scatta nell’anno accademico 2026/2027, con una durata annuale e un impegno complessivo di 1.500 ore equivalenti a 60 crediti formativi universitari (CFU).

Nei piani dell’ateneo marchigiano “il master dovrà formare figure capaci di operare nei settori del marketing nautico, della comunicazione d’impresa e del giornalismo specializzato, fornendo competenze tecniche e strategiche indispensabili per dialogare con aziende, istituzioni, media e operatori di un comparto che oggi rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy”.

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 40 studenti, con attivazione al raggiungimento di 25 iscritti. Le lezioni inizieranno ad aprile 2026 e termineranno ad aprile 2027, con formula blended: lezioni in presenza e online su piattaforma e-learning dedicata.

L’iniziativa nasce da un’idea di Fabio Petrone, direttore dell’agenzia PressMare, in accordo con il presidente dell’Associazione Marche Yachting and Cruising, Maurizio Minossi. I due hanno proposto al rettore dell’Università di Macerata, John Francis McCourt, la creazione di un percorso universitario dedicato alla formazione di nuove figure professionali nel campo del marketing e della comunicazione nautica, e hanno trovato ampia disponibilità.

Il progetto è stato poi sviluppato da un team guidato da Elena Cedrola, professoressa di Economia e Marketing Internazionale e direttrice del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata, coadiuvata da Roberta Sabatini (Image e Communication Manager di Ferretti Group Superyacht Yard), da Tünde Harkácsi (Marketing & Communication Manager di Videoworks), Virginia De Carlo (Marketing Director di Palumbo Superyacht) e dallo stesso Petrone. Il quale, da esperto giornalista specializzato proprio in nautica, si dice fiducioso che “dalla sinergia tra il mondo accademico e quello industriale scaturisca un percorso formativo innovativo, pensato per rispondere in modo concreto alle esigenze di comunicazione e promozione delle imprese dell’intera filiera nautica italiana”.

Il piano di studi prevede che si approfondiscano competenze di marketing strategico, comunicazione d’impresa, giornalismo settoriale e pubbliche relazioni, applicandole ai contesti reali della cantieristica, dell’accessoristica, del refit, della portualità e dei servizi turistici. Tra i principali moduli didattici ci saranno Principi di marketing e comunicazione; Analisi del settore nautico e della legislazione marittima; Tecnologia e yacht design; Comunicazione di brand e corporate identity; Media mix e digital communication; Eventi di settore, co-marketing e co-branding; Inglese tecnico e competenze manageriali.

Il programma prevede 239 ore di didattica, di cui 80 in presenza e 159 online, oltre a 250 ore di stage o project work presso cantieri, aziende della filiera, media o enti del comparto nautico, anche a livello internazionale. E’ intenzione dei promotori del master favorire il contatto diretto con il mondo del lavoro. Durante l’anno accademico sono previsti infatti incontri con operatori della cantieristica, giornalisti specializzati e responsabili comunicazione di aziende e associazioni nautiche. L’obiettivo è trasferire competenze immediatamente spendibili nel mercato professionale.

Gli sbocchi occupazionali comprendono: uffici marketing e comunicazione di cantieri e aziende della filiera; testate giornalistiche e media di settore; uffici stampa e agenzie di PR; associazioni di categoria, enti turistici e portuali, yacht club e società di charter. Il percorso è rivolto a laureati e laureate di primo livello interessati a una carriera nella comunicazione e nel marketing nautico, con la possibilità di inserimento professionale in Italia e all’estero.

Le lezioni si svolgeranno a cadenza quindicinale, in presenza o a distanza, con un weekend intensivo in aula ogni mese e mezzo. La piattaforma e-learning dell’Università di Macerata consente di seguire i corsi online in modalità sincrona o asincrona, accedendo ai materiali 24 ore su 24. La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive, ma lo stage potrà essere svolto anche in modalità smart working o parzialmente a distanza, secondo le esigenze delle aziende ospitanti.

Altri dettagli e il bando ufficiale sono disponibili sul sito dell’Università di Macerata (www.unimc.it) nella sezione dedicata ai corsi post-laurea. L’inizio delle attività didattiche è previsto ad aprile 2026. I posti disponibili sono 40, ma con almeno 25 iscritti si parte. Gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Università di Macerata, dipartimento di Economia e Diritto.