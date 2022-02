Nasce Suzuki Fishing Friends, la community di appassionati di pesca sportiva che navigano con i fuoribordo giapponesi

TORINO - Il mondo della nautica non è popolato solo di diportisti in cerca di baie e anfratti costieri dove ancorare per godersi bagni di sole e di mare, che sia a bordo di un piccolo gommone, di un gozzetto o di una barca di dimensioni più o meno grandi. C’è, all’interno di questo popolo di navigatori della domenica, anche chi coltiva la passione per la pesca. Sono più di quanto si possa immaginare i pescatori amatoriali, navigano a bordo di imbarcazioni delle dimensioni più diverse, spesso motorizzate con fuoribordo che consentono sia brevi navigazioni sotto costa, sia di spingersi al largo, alla ricerca delle prede più ambite. Molti sono puri improvvisatori, molti altri aderiscono alla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), che oltre a dettare regole e organizzare gare, ha il gran merito di supportare la battaglia per la difesa dell’ambiente marino e per combattere l’attività illegale del bracconaggio.

E’ a questo popolo di diportisti un po’ speciali che Suzuki Marine (già sponsor della FIPSAS) ha deciso di dare un supporto concreto, dando vita alla Suzuki Fishing Friends, una digital community dedicata a persone che si dedicano alla pesca utilizzando imbarcazioni motorizzate con i fuoribordo giapponesi. Se non siete vecchi bacucchi refrattari a frequentare i social e – soprattutto – se siete proprietari di un motore Suzuki, o siete in procinto di acquistarne uno, questa è l’occasione giusta per “scoprire un mondo”.

Suzuki Fishing Friends è infatti la trasposizione in chiave social della collaborazione con la Federazione Pesca Sportiva e, soprattutto, la porta d’ingresso a un mondo dove i tanti proprietari di fuoribordo Suzuki che si dilettano nella pesca dalla barca possono scambiare fra loro opinioni e informazioni che riguardano i comuni interessi. Una vetrina dove mostrare le proprie catture, un ritrovo dove raccontare le proprie storie e anche la banchina virtuale dove poter incontrare gli influencer della pesca, i componenti del Suzuki Fishing Team, lo squadrone dei fisherman pro, che sotto l’egida della Casa giapponese partecipa ai tornei di pesca nazionali e internazionali. I loro interventi saranno il contributo d’interesse ai trend e ai temi che si svilupperanno nella community.

“Molti di coloro che pescano e che per farlo adoperano la barca utilizzando i nostri fuoribordo” dice Paolo Ilariuzzi, direttore delle divisioni Moto e Marine di Suzuki Italia – non possono che apprezzare la nostra iniziativa. Il senso di appartenenza dei pescatori al mondo Suzuki è incredibile, il loro attaccamento alla marca, alla tecnologia, all’affidabilità, alle prestazioni che sono parte del nostro DNA, sono un collante fortissimo. Abbiamo pensato che questa loro attitudine a esserci vicini meritasse il premio di un’attenzione in più, anzi due: creare quell’infrastruttura che speriamo possa diventare “il ritrovo” dei pescatori Suzuki e offrire loro delle condizioni favorevoli per continuare a essere orgogliosi proprietari dei nostri fuoribordo”.

Per entrare a far parte del Suzuki Fishing Friends è necessario entrare nel portale MySuzuki dove si trova la sezione dedicata all’associazione. I requisiti necessari per essere ammessi sono i seguenti: possedere un motore fuoribordo Suzuki e assicurare che lo stesso sia utilizzato come motore principale sull’imbarcazione adibita alla pesca; essere tesserati FIPSAS; partecipare almeno a una gara federale o privata all’anno, indicandola all’atto dell’iscrizione; avere un profilo Facebook e/o Instagram attivo. Una volta accolto nella community, l’iscritto riceverà un kit di benvenuto presso il concessionario Suzuki di fiducia indicato nel form di registrazione. I termini per l’iscrizione scadono il 31 marzo 2022.

Com’è facile immaginare, l’iniziativa della filiale italiana di Suzuki Marine ha un risvolto commerciale, mirato a incrementare le vendite dei motori importati da Hamamatsu. Ciò comporta una serie di iniziative promozionali a vantaggio degli iscritti al Suzuki Fishing Friends, con condizioni agevolate per l’acquisto di un fuoribordo. E la convenienza – vale la pena sottolinearlo - è amplificata dalla possibilità di cumulare le condizioni con quelle che fino a marzo 2022 sono già a disposizione di tutti i potenziali clienti, ovvero il finanziamento a interessi zero e l’accesso a sconti speciali per i senza patente da 40 cavalli.