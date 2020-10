Nasce Targa, la nuova gamma di maxi-rib Magazzù. Il neonato “45” già partito per l’America

PALERMO - Gli specialisti palermitani di Magazzù hanno conquistato la scena del Salone di Genova con il nuovo maxi-rib MX13 Gran Coupé (evoluzione dell’MX-13 Coupé realizzato nel 2007) di cui abbiamo dato ampie anticipazioni su questo sito, sottolineando il gran lavoro fatto in materia di conquista dello spazio, abitabilità e luminosità sottocoperta (tuga rialzata, due cabine, dinette e bagno). E’ rimasta invece “invisibile” quella che si profila come la novità più importante del cantiere siciliano, ovvero il lancio di una nuova ed innovativa gamma di maxi-rib denominata Targa. Il capostipite della nuova linea di prodotto, il Magazzù Targa 45, è stato varato infatti in gran segreto e sta per essere consegnato negli USA, dove opera un dealer nordamericano per conto dell’azienda guidata da Claudio, Renato e Tina Magazzù. Messo in mare a Palermo, il nuovo maxi-rib è partito via mare con destinazione Southempton, per proseguire poi a bordo di una nave mercantile.

Lungo 14 metri circa, il nuovo maxi siciliano risponde alle richieste del mercato americano, e dunque privilegia la ricerca dello spazio e delle prestazioni. Il cantiere lo descrive come “primo esemplare di una serie di maxi-rib avveniristici, caratterizzati da linee eleganti ed innovative, di chiara ispirazione automobilistica”. In realtà sembra trattarsi di una vera e propria pilot-house, in grado di assicurare un comfort di navigazione senza pari, ma anche prestazioni notevoli: basti dire che con tre motori fuoribordo da 400 cavalli ciascuno ha fatto registrare una velocità massima di 55 nodi!

Più in dettaglio, vediamo allora come è fatto questo primo esemplare della neonata gamma Targa. La dinette esterna, collocata a poppa, è molto grande, ed è protetta dalla pilot-house; a prua trova invece spazio un prendisole in grado di ospitare due persone. Si accede al ponte inferiore direttamente dalla pilot-house, dove trovano collocazione una grande cabina armatoriale dotata di servizi separati ed una seconda vasta dinette interna, attrezzata con tavolo, divano, televisione, lavabo e cucina.

Inutile dire che anche la nuova gamma, al pari di tutti gli altri maxi-rib costruiti dal cantiere siciliano, potrà essere ampiamente customizzata, in modo da soddisfare appieno le richieste degli armatori, anche quelle dei più esigenti.

“Magazzù Targa 45 rompe gli schemi e condensa tutti i vantaggi di un maxi-rib in uno yacht cabinato, che si presta a moltissimi e diversi utilizzi” afferma Claudio Magazzù, che della nuova gamma è il responsabile del design. Con ruoli diversi hanno collaborato alla definizione del nuovo battello anche i due fratelli coinvolti nella gestione del cantiere, ed entrambi hanno rilasciato dichiarazioni che non lasciano dubbi sulla fiducia riposta nel progetto. “Il Targa 45 rappresenta l’ultimo stadio evolutivo del maxi-rib” ha detto Tina Magazzù, mentre Renato ha sottolineato come “navigare a 50 nodi con il Targa 45 sia un’esperienza unica, valorizzata dalla bassissima rumorosità e dalla sensazione di sicurezza che l’imbarcazione è in grado di trasmettere”. Peccato solo che la linea Targa sia, per ora, destinata esclusivamente al mercato americano. In futuro, però, non è escluso che arrivino altri modelli destinati anche all’Europa.