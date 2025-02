Nauta di Misterbianco: in Sicilia 400 barche in mostra nel Salone che mira alla leadership delle fiere del Sud

Il Sud ancora protagonista delle attività fieristiche dedicate alla nautica. Dopo il Nauticsud andato in scena a Napoli dall’8 al 16 febbraio, va in scena la 23ma edizione del Nauta, il salone nautico del Mediterraneo in programma dall’1 al 9 marzo nei padiglioni di Siciliafiera a Misterbianco (Catania).

Organizzato con il patrocinio di Confindustria Nautica, l’evento siciliano ha l’ambizione di consolidarsi come leader tra gli eventi fieristici a terra dedicati al diporto. Un percorso ancora lungo, visto che al momento l’esposizione copre un totale di circa 20.000 quadri contro i 50.000 del Nauticsud napoletano, allestito negli enormi spazi dell’ente Mostra d’Oltremare; tuttavia è opinione diffusa tra gli operatori del settore che l’evento organizzato nel Catanese meriti attenzione e rispetto, come tutte le manifestazioni mirate alla promozione della nautica da diporto.

Nata come piccola esposizione locale, la fiera nautica siciliana ha dato segnali importanti di volontà di crescere sin dal 2023, quando venne annunciata, durante la conferenza stampa svoltasi nella giornata inaugurale del Salone di Genova, la decisione di Confindustria Nautica di sostenere con il patrocinio il progetto fieristico siciliano. “Fu un passaggio importante, che premiò il nostro impegno e realizzò un sogno” dicono oggi gli organizzatori siciliani, annunciando il programma dell’edizione 2025.

Un programma sviluppato sull’ampliamento degli spazi espositivi e la crescita degli espositori (oltre 400 imbarcazioni e brand), in modo da allestire una manifestazione che gli organizzatori non esitano a definire “super, in grado di rappresentare il decollo definitivo del Nauta e di concretizzare l’ambizione di diventare il più importante salone nautico a terra d’Italia”.

Il direttore di Eurofiere, Alessandro Lanzafame, sottolinea: “Ogni anno lavoriamo per migliorare spazi, esposizione e servizi, e quest’anno il nostro salone sarà una vetrina straordinaria per un settore in forte crescita nel Sud Italia”. In realtà il mercato nautico nel Sud non è in crescita e non mancano preoccupazioni tra gli operatori del settore. Entusiasmo e ambizioni sono tuttavia condivisibili finché non ci si lasci travolgere da certi eccessi, come quelli che hanno spinto il direttore di Eurofiere a sbilanciarsi fino ad affidare ai social una dichiarazione carica di enfasi in cui afferma, a sproposito, che “l’evento siciliano ha ormai raggiunto l’importanza dei saloni europei più prestigiosi come Düsseldorf e Genova”. Un’iperbole, o che cosa?

Ciò detto, l’ampliamento previsto per l’edizione 2025 prevede che accanto a gommoni e imbarcazioni a motore di piccole e medie dimensioni sia presente anche qualche unità a motore oltre i 15 metri e che non machi una rappresentanza di unità a vela. Nel programma anche la presenza di settori merceologici legati alle più svariate attività acquatiche, dalla pesca allo sport, dagli accessori all’abbigliamento.

Al momento non è stata pubblicata una lista completa degli espositori, ma è stato comunicato che daranno prestigio alla manifestazione presenze importanti come quelle di Azimut e Ferretti. Come già in passato, inoltre, il salone siciliano si avvale anche nel 2025 della collaborazione di Cronos, che conferma la sua partnership come Exclusive Sponsor, sia con il marchio Maserati, sia esponendo in anteprima per la Sicilia auto Made in China con i marchi Dongfeng, Voiha e Mhero.

Testimonial ufficiale della manifestazione è Sergio Davì, navigatore siciliano celebre per le sue traversate transoceaniche a bordo di un gommone Nuova Jolly motorizzato Suzuki. Con lui, alla cerimonia inaugurale del 9 marzo, il vice presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, il consigliere con delega per il Sud Gaetano Fortunato e alcuni esponenti politici e istituzionali.

Il Salone sarà aperto al pubblico, come detto, dal primo al 9 marzo, con i seguenti orari: 1 e 2 marzo dalle 9,30 alle 19,30; dal 3 al 7 marzo dalle 15,30 alle 19,30; 8 e 9 marzo dalle 9,30 alle 19,30. Il biglietto d’ingresso è acquistabile anche on line, con prezzi da 5 a 10 euro. Per chi arriva in auto è disponibile un parcheggio gratuito da 3.500 posti.