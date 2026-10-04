Nautica, il turismo nautico vale in Italia 5,7 miliardi di euro ma Sud e isole devono crescere. E Napoli resta indietro

Le nuove barche, i progetti, i restyling, il design, lo stile, gli accessori, le prestazioni, i prezzi… i visitatori di un salone nautico sono concentrati prevalentemente su questo. Ma a Genova, dietro le quinte della 66ma edizione del salone più bello e più ricco degli ultimi anni, l’attenzione è stata concentrata anche su altro. Lo ha saggiamente ricordato il presidente di Confindustria nautica, Piero Formenti, affermando che “il valore della nautica in Italia non si misura soltanto nelle imbarcazioni prodotte, ma anche nel lavoro, nei servizi e nelle attività economiche che la loro presenza genera lungo le nostre coste”. E per approfondire il tema, ovvero per stabilire quanto vale il turismo nautico in Italia, l’associazione confindustriale che rappresenta la filiera ha commissionato uno studio a Deloitte. Studio che ha analizzato l’impatto economico dello yachting sulle economie costiere di questo nostro paese disteso come un grande pontile nel Mediterraneo e impreziosito da isole di straordinaria attrattività.

Ebbene, l’impatto economico del turismo nautico in Italia è di circa 5,7 miliardi di euro. Nel 2025 la spesa operativa - ormeggi, carburante, manutenzione, rimessaggio ed equipaggio - ha raggiunto i 3,6 miliardi (63% del totale), mentre i consumi a terra - che includono ristorazione, shopping, intrattenimento, trasporti, hospitality - valgono 2,1 miliardi (37%) per l’intero parco nautico. Queste le principali evidenze dello studio “Yachting Tourism and Economic Contribution” realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica e illustrato con dovizia di particolari in occasione del salone di Genova.

I dati emersi dallo studio sono sicuramente positivi, ma un’analisi approfondita rivela che c’è ancora molto da fare, soprattutto nel Sud e nelle isole, che restano meno serviti in termini di infrastrutture qualificate per clientela alto spendente, con meno di cinque strutture ogni 100 chilometri. Migliore la situazione al Centro-Nord, con Liguria e Toscana che concentrano circa metà della capacità dedicata ai superyacht. Più in dettaglio: in totale l’Italia conta 790 infrastrutture portuali diportistiche per circa 172.000 posti barca; ogni 100 chilometri di costa ci sono 7,2 strutture (marine e porti turistici escludendo i punti di ormeggio), contro le 9,7 della Francia e le 7,5 della Spagna. Secondo lo studio di Deloitte, inoltre, l’Italia attira un superyacht su cinque, mentre la piccola nautica affronta una fase complessa.

E’ per questo che tutti gli esperti presenti a Genova, compreso il viceministro dei Trasporti e delle Infrastruttura Edoardo Rixi, si sono detti d’accordo sulla necessità di rafforzare l’attrattività dell’Italia per i superyacht e sostenere la piccola e media nautica. “Sono obiettivi complementari, non alternativi” dice Formenti. E aggiunge: “La piccola nautica, in particolare, merita attenzione perché rappresenta una porta d’ingresso al diporto e un elemento essenziale per diffondere la cultura del mare. La nostra visione tiene insieme tutte le componenti del settore: infrastrutture portuali adeguate, servizi qualificati e formazione professionale sono le leve su cui lavorare per favorire una maggiore accessibilità, prolungare la stagione nautica e generare opportunità durature per le imprese e le comunità costiere”.

Secondo le stime illustrate a Genova, la spesa operativa giornaliera per unità va in media da circa 200 euro per la piccola nautica a 78.000 euro per il comparto superyacht. I consumi a terra di armatori e ospiti variano tra 45 e 650 euro al giorno a persona. Inoltre, da un lato i superyacht italiani stanziali generano una spesa annua circa cinque volte superiore a quella delle unità straniere stagionali mentre dall’altro lato i superyacht rappresentano circa il 3% della flotta attiva in Italia, generando il 42% dell’impatto economico diretto. Includendo le unità tra 18 e 24 metri, gli yacht premium raggiungono circa il 7% della flotta e il 55% dell’impatto economico.

Ma chi sono i “turisti” provenienti dal mare? Lo studio ha accertato che tra i superyacht che frequentano le acque italiane, il 93% batte bandiera estera e il 66% misura tra 30 e 60 metri. Il 56% ha un profilo stagionale, il 44% stanziale. Un equilibrio che fa dell’Italia sia una meta di crociera sia una base per soggiorni lunghi. Restano tuttavia ulteriori spazi di crescita per incrementare la spesa durante tutto l’anno, favorendo permanenze più lunghe e destagionalizzate attraverso servizi di rimessaggio, benessere dell’equipaggio e spazi qualificati per attività di refitting.

Secondo i dati illustrati a Genova, ogni anno circa 1.200 superyacht stagionali restano in Italia in media 23 giorni, visitando sette località, con un picco di presenze nei mesi estivi. Costa Smeralda e Golfo di Olbia rappresentano le destinazioni principali, seguiti da Capri, Golfo del Tigullio e Costiera Amalfitana. I superyacht stanziali, circa 960, trascorrono in Italia 193 giorni in media, distribuiti su 8,3 mesi dell’anno, e sono in gran parte yacht tra 40 e 60 metri. La Liguria è il primo polo per giornate di presenza con Riviera dei Fiori, Genova e Golfo della Spezia.

Lo studio di Deloitte per conto di Confindustria nautica ha denunciato le carenze del Sud. Ma in proposito è forse opportuno ricordare che Napoli, città al centro del golfo che nel 2027 ospiterà le regate per l’assegnazione dell’America’s Cup, l’evento velico più importante del mondo, lamenta una situazione paradossale: la portualità turistica è a zero, solo una barca su quattro riesce a trovare un ormeggio regolare e molti diportisti sono costretti a sistemazioni precarie in campi boe provvisori. Quando faranno rotta sulla città del Vesuvio i diportisti che vorranno vivere le emozioni della Coppa America saranno costretti a cercare un approdo nei dintorni o ad arrangiarsi con ormeggi precari. Ci sono progetti, certo, e si parla con insistenza di strutture da allestire sulla linea di costa partenopea, da Bagnoli a San Giovanni, ma finora nessuno li ha illustrati con dovizia di particolari, mentre resta bloccato dalla Sovrintendenza l’ampliamento del porto di Mergellina, al centro della città. Confindustria nautica, attraverso un percorso condiviso con l’Unione Industriali di Napoli, è “Strategic Marine Industry Advisory Partner” della Coppa America”. Chissà se riuscirà a farsi sentire.