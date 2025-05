Nautica, introdotta l’Anagrafe delle patenti nautiche: ora si punti su completa digitalizzazione

Arriva l'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quelli dell'Interno e della Pubblica amministrazione, "è finalmente regolamentata», sottolinea l'Unasca (l'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica), accogliendo con soddisfazione l'entrata in vigore di questo provvedimento. Provvedimento che, afferma il presidente Andrea Vannucchi, «prevede un popolamento progressivo dell'archivio, cioè connesso alle attività di rinnovo o duplicato delle patenti nautiche, demandato a capitanerie e motorizzazioni.

Una modalità che richiederà diversi anni, si stima anche un decennio, per completare l'intero database. Ma - prosegue il presidente del'Unasca - auspichiamo che si possano informatizzare tutti i procedimenti correlati, aprendo l'accesso a scuole nautiche e imprese di consulenza per i mezzi di trasporto, analogamente a quanto avviene da tempo nel settore stradale con il Portale dell'automobilista, apportando risparmi concreti in termini di risorse umane e tempi di lavorazione, a beneficio dell'amministrazione e degli utenti». Infine, conclude Vannucchi, «confidiamo nell'introduzione formato card della patente nautica, come è già avvenuto per quelle francesi dall'ottobre 2024 e come è per le nostre patenti di guida: ulteriore passo avanti in linea con gli standard internazionali e le esigenze di modernizzazione del sistema nautico».